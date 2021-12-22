【音樂】「一起聽團吧！」 我看台灣的獨立音樂

文：高中生看世界／吳睿芸

「走！一起去聽團吧！」

或許在多數人耳裡，「聽團」仍是一個稍嫌陌生的名詞，但在年輕世代的男女之間，北至「海湧祭」、南至「貴人散步」，盛大如輝煌的「覺醒」、「大港開唱」、小巧精緻如「女巫店」等⋯⋯無數的音樂祭、Live house在台灣遍地開花，四處奔波為的就是聽一場現場演出，早已成為了我們這些「聽團仔」的使命與共識。

近幾年，台灣的非主流音樂發展迅速且蓬勃，無論是在社運場合為人所知的滅火器、抱回金曲大獎的草東沒有派對、有「懷孕搖滾」別稱的落日飛車等等，就連金曲獎的入圍名單之中，也出現許多組獨立製作的樂團及歌手，風格迥異、個性鮮明的創作者們不勝枚舉。

而獨立音樂也在網路串流平台的推波助瀾下，以嶄新的姿態被廣大樂迷們所聽見，也因此感動了無數愛好音樂的靈魂。

什麼是「獨立」？

無論是獨立音樂、獨立書店、獨立工作室⋯⋯諸多「獨立」類型的產業型態逐漸充滿了我們的生活，但究竟「獨立」的定義是什麼？

我們必須要先回歸這個詞的原文「independent」，最早可追溯於70、80年代，為在英、美地區用以區分音樂類別的方式，並在後期也以「indie」來指稱不仰賴唱片公司的資金、自行製作，且受該時期音樂風格影響的樂團。

而在台灣，雖然「獨立」一詞隱含了肯定多元價值、崇尚自由、反抗主流等意識，但最大宗且最為核心的理念就是「自主的精神」。

雖因為非主流世代的崛起較晚於歐美的音樂體系，獨立的定義在台灣仍稍嫌模糊，不過我們可以將其理解為「DIY」的概念——從寫歌、編曲、錄音、專輯設計、發行，甚至是賣演唱會門票，有許多樂團都堅持一手包辦。

獨立音樂因此大幅的保留了創作者的特色與意識，不會為了順應主流市場而做出改變，有一百個樂團，樂迷們就能從他們身上看見一百種故事、一百種音樂的詮釋方式。

當然，樂團發展漸入佳境時，便難以一肩扛起所有的繁雜的瑣事，因此許多音樂人會選擇加入「廠牌」。我們可以將廠牌理解為一群有著相同理念、相同品味的人們相互扶持，以適度的商業模式推廣自己所喜愛的音樂。

在台灣，廠牌的出現與運作，也是讓獨立音樂走入大眾，擴大市場的功臣之一，像是旗下有許多知名饒舌歌手的「顏社」、場場SOLD OUT的「空氣腦唱片」，都是現今樂壇裡不可或缺的幕後推手。

年輕世代與獨立音樂的連結

那麼，為何獨立樂團、音樂人們可以打破主流市場的高牆，走入年輕人的心中呢？我認為，其中最大的主因，便是他們的音樂與年輕世代產生了強烈的「連結」。

相較於流行歌手多數唱的是談論熱戀、失戀的情歌，或是鼓勵人們的正向勵志歌曲，流行音樂較為相似的歌詞涵義、編曲結構，或許對於年輕人來說已經了無心意。

而在獨立音樂身上，我們可以依據自己對於音樂的喜好挖掘無限的可能，許多樂團也會透過音樂創作的方式，為自己支持、認同的議題發聲，引發更多人的共鳴，例如以〈雙城記〉聲援香港反送中抗爭的滅火器、以一首〈開店歌〉描述社會底層困境的無妄合作社、寫下〈做事人〉來訴說移工辛酸的美秀集團，都是以獨一無二的音樂創作，為這些不可被漠視的社會現況發聲。

此外，相較於主流歌手的歌詞時常艱澀難懂，運用許多華麗詞彙，獨立樂團們更傾向一種「有話直說」的爽快，讓歌迷們只要重播幾次就可以朗朗上口，跟著台上台下一起合唱，對我來說，這是聆聽樂團現場演出最幸福的一件事。

如deca joins安可大合唱的〈巫堵〉中，不斷重複吶喊著的「嘿，你也抽煙嗎」、草東沒有派對一首〈大風吹〉裡的「哭呀、喊呀，叫你媽媽帶你去買玩具啊」，都是樂迷心中的經典。

一起來聽獨立音樂吧！

隨著樂團、音樂活動逐漸走入大眾，相信我們身邊也有越來越多的朋友，想要踏入這個有無限想像、無限可能的音樂圈裡，但礙於接觸這些音樂的管道尚未普及，多數人可能會認為接觸獨立音樂有很高的門檻。

但實際上，隨著網路社群的普及，想要嘗試這類型的音樂其實根本不難。剛開始了解這個文化的樂迷們，可以使用音樂軟體「街聲」、YouTube推薦播放清單等等，廣泛嘗試不同的音樂曲風，逐漸就可以找到自己喜歡的音樂人。

台灣也有許多熱衷於推廣獨立音樂的人們，以不同形式分享我們所喜愛的音樂文化，如每月一次的「大團誕生」，以親民的票價讓新生代樂團有演出及曝光的機會，也讓民眾可以挖掘更多好音樂，許多樂評也以寫網誌、podcast的形式介紹不同的樂團，讓獨立音樂能接觸到更多的人。

當然，作為一個樂迷，最實際的方式就是到現場支持喜愛的樂團、購買專輯周邊，以行動作為表達喜歡以及回饋樂團的方式。

台灣的獨立音樂圈或許起步較晚，但這也是它的迷人之處，這個小小的圈子所仰賴的是創作者間的互相扶持、樂迷間的彼此幫助，以及粉絲與樂團之間緊密的連結。若你有機會去到現場，就能親身體會到在音樂之中揮灑汗水的快樂、人與人之間的溫暖，就能體會到這個文化的環環相扣。

若要下個註解，我會說這是一個很有「人情味」的圈子，而這個圈子所需的是更多新血的加入，以及更多創作者的展現。