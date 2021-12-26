《這樣想事情，你會找到自己喜歡的工作》：三個方法保持「高意識」、別和自我評價低的人深交

文：岡崎勉明

別和老是負面思考的人深交

每當參加研討會或演講後，偶爾會聽到別人這樣說我：「你是高意識系（按：日本流行用語，本來形容能力高、對關注各類事情、擁有豐富知識和經驗的優秀人才。但後來演變成嘲諷用語，形容虛有其表，過於誇張表現自己的優勢［如人脈、經驗或性格等］、自我意識過剩的人）吧？」

大多數人使用「高意識系」一詞時，多半帶著批判、貶義。

的確，有些人或許是學了很多東西，而顯得不可一世，說話方式自以為是而讓人火大。這樣的人遭到揶揄也是沒辦法的，不過高意識系並非全是這種人。

事實上，高意識有助於提升自信心，所以並沒有不好。

恐怕瞧不起高意識系的人，比起要好好學習或努力，會選擇先做開心的事。

有一句話是「熱情會戰勝努力」。當開心變成熱情，喜歡的事情再多也會努力做。一旦覺得喜歡和有趣，就算別人不說也會想要不斷努力。喜歡或開心到無法自拔，等回過神來，才發現時間飛逝，相信很多人都有這樣的經驗。

或者，你也有過這類的經驗：當你運動、打電玩，或是做其他喜歡的事時，即使父母喊著：「吃飯了！」你不但沒停下動作，還回答「現在不餓」。

能喜歡和開心的做某事情，就不會讓人覺得「被迫」努力。所以，喜歡是學習某件新東西最有效的方法。

思想的深度，影響行動

不過，就如第一章所言，光從事喜歡的事，人生也不會變得豐富。真正讓人生豐富起來的人，會開心去做對將來有幫助的事情。

雖然人們有時面對辦不到、做不好的事，會覺得乏味、沒動力。但是，只要超越這種狀態，就能感到開心、享受事情。知道這一點的人，人生會開始豐富。

如果是為了將來而努力，就不用怕、也無須在意別人揶揄自己是高意識系。

行動的最初起源在於思想。

種下思想，收穫行動；種下行動，收穫習慣；

種下習慣，收穫品格；種下品格，收穫命運。

——英國社會改革家 塞繆爾‧斯邁爾斯（Samuel Smiles）

注意你的思想，那會變成你的言語；

注意你的言語，那會變成你的行為；

注意你的行為，那會變成你的習慣；

注意你的習慣，那會變成你的性格；

注意你的性格，那會變成你的命運。

——德蕾莎修女（Mother Teresa）

要是想得不夠深入，採取的行動也就不夠完善、徹底，結果就是，成果不會特別出色。

保持高意識的三個方法

那麼，該怎麼樣才可以保持高意識呢？

以下將介紹幾個訣竅。

1. 別和自我評價低的人深交

人會受周圍的人影響，所以，盡量不要接觸自我評價低落、碰到事情老是負面思考的人。

我的意思是，雖然沒必要斷絕關係，但也沒必要花時間與這類人相處融洽、打造深刻關係。光是這麼做，就可以避免在無用社交上浪費時間，內心也因此從容自得。

不用怕自己顯得不合群，我們不必在這麼狹隘的社群中，尋找自己的棲身之所。

2. 參加研討會

因為許多參加研討會的人，願意花時間和金錢來學習，所以大多屬於高意識系。附帶一提，我認為最具高意識的人就是講師，所以可以積極和研討會講師交流。

和講師相處融洽的方法，就是以積極的態度聽研討會內容。即使在三百人左右的講座上，講師也能清楚看見每個學員的臉。所以講師能知道哪些人的心思不在研討會上。

此外，最好坐在前面的座位上。這能幫助你專心聽講，提高自己的學習效果，也能增加研討會講師記住自己的機會。

畢竟花時間和金錢參加研討會，就要積極參與。

3. 讀書

讀書是跟作者的對話。作者將人生經歷集結成冊，花幾百元就能閱讀一個人的人生，相信沒有比書更便宜又有效的工具了。

不過我不建議在圖書館借書，因為不能在上面畫線和摺頁來記錄重點；也不要買二手書，因為二手書的書況品質不穩定，會干擾閱讀。

讀書，最好還是自己買，一方面較能自由使用，學習效果也高。另一方面，花錢買書能讓作者收到版稅、得到回饋。

不僅是書籍，像是音樂或電影等，讓金錢流向創作者是很重要的事。若非如此，就無法支持作者持續創作了。讓努力的人收到回饋是件好事。這種想法也是邁向成為高意識系的一步。

做喜歡的工作的人都這麼想 喜歡，能讓你有效學習，卻不能豐富人生。但開心做有幫助的事可以。

書籍介紹

本文摘錄自《這樣想事情，你會找到自己喜歡的工作：如何讓興趣能當飯吃，有興趣的工作卻不快樂怎麼辦，不喜歡的工作怎麼做到喜歡、有成就？》，大是文化出版

作者：岡崎勉明

譯者：李友君

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明明是自己喜歡的事，怎麼變成職業後這麼乏味？

我喜歡打電動、看YouTuber，但進了相關公司，跟我想的差好多。

現在的工作很無聊，想換個我喜歡的，這樣的工作就能做長久了？

這工作不符合我的專長，我還要繼續幹下去嗎？

本書作者岡崎勉明現為職涯專業顧問，

他說，自己年輕時非常喜歡打電動，畢業後就去當遊戲測試員。

「打電動還能賺錢，超棒的！」一開始他是這樣想的。

但做了一陣子後，他發現：

「測試的遊戲由主管分配，不是我想玩什麼就能玩什麼！」

「玩遊戲時間被固定，不想玩也得玩，沒什麼比非打不可的電動更痛苦了。」

明明是自己喜歡的事，怎麼變成職業後這麼乏味？

他才體悟出「把興趣變工作，人生就會很開心」這句話根本大錯特錯。