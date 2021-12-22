飲食、運動、作息⋯⋯試管嬰兒植入前後該注意哪些事項？

文：李俊逸醫師

胚胎植入是試管嬰兒的重要流程，患者們也很常詢問植入前後的注意事項。李俊逸醫師為大家講解植入前後該注意的日常生活小細節。

試管植入前

為確保胚胎能成熟發育、植入能順利著床，精子和卵子質量好壞是關鍵之一，養卵養精週期約為3個月，除了講究飲食、避開有害物質、生活作息如運動、睡眠品質都很重要，把握療程前調養時機，才能提升受孕成功機率。

試管嬰兒植入前之飲食

在試管嬰兒植入前，平時規律作息及運動，適度釋放壓力放鬆心情。在飲食方面，建議採地中海飲食可延緩精卵老化，太太可補充維生素D3及Q10提升卵子品質，試管植入前確實檢查是否有不孕問題，若有請聽從醫師指示處理，提升試管成功懷孕率！

試管嬰兒植入前之睡眠

植入前保持良好生活作息，建議晚上11點前睡覺，讓身體代謝老舊自由基，若自律神經失調會導致睡眠品質不佳，造成內分泌混亂、免疫系統下降，即便作試管嬰兒也依舊難以懷孕。

試管嬰兒植入前之運動

每日進行20～30分鐘日光浴以助活化維他命D3，搭配有氧運動，如騎腳踏車、慢跑、健走等增強身體機能，室內則可練習瑜珈，訓練骨盆底肌群，促進子宮血液循環，夫妻雙方一起運動抒發壓力和穩定情緒，良好的心理狀態也會影響試管成功率。

另外，在試管植入前，可以以低於45度之溫熱水足浴20分鐘，並加入當歸、生薑等促進血液循環，或熱敷子宮，搭配穴道按摩，如腹部的氣海穴、關元穴，與腿部的三陰交穴等。

試管植入後

植入後至第10天是補充黃體素關鍵期，散步、走動等舒緩運動，有利黃體素吸收，若補充後造成暈眩狀況，則多休息；胚胎植入後第10～14天，因受精卵著床，可能出現微量「著床性出血」與下腹疼痛（又稱「著床痛」），若異常出血或疼痛加劇須及早就醫。

試管嬰兒植入後之飲食

在試管療程植入後，攝取當季新鮮蔬菜水果、蛋白質、五穀類來均衡營養，因植入後容易造成便秘，可選擇富含纖維的食物、多喝水來幫助排便。少吃精緻食物、油炸、燒烤類。少量的咖啡與茶無傷大雅，但需禁止薏仁、木瓜、麻油、中藥、冰、菸酒，或太燥性/寒性的食物。

植入後五「不」注意事項

「不」劇烈運動、過度勞動或提重物（3公斤以上）

「不」進行性生活，在植入後至懷孕前三個月應避免

「不」過度焦慮，身心保持愉悅健康狀態

「不」泡澡及溫泉，以免胚胎不易發育

「不」久蹲、腹部用力或趴睡

Q：植入後運動會影響著床成功率嗎？在植入幾天後運動比較好？

避免植入後胚胎不穩定，勿高強度運動，如重訓、飛輪等，至少需兩周時間，待胚胎穩定著床，再由簡易、輕鬆的動作，逐漸增加強度，若擔心影響懷孕初期，可降低孕前訓練量一半，或由醫師判斷是否需調整。

Q：試管植入後需要長期臥床嗎？

適當臥床休息30-60分鐘，病患會較有安全感，試管植入後注意，若超過1小時長時間臥床，恐會導致血液循環不佳，容易造成血液停滯引起栓塞，子宮的血流減少進而影響黃體素補充，在床上胡思亂想，增加焦慮感心理壓力，反而降低懷孕的機會。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航