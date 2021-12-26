2021/12/26,
健康

《亞歷山大最高效放鬆法》：事實上，絕大多數的人對於「呼吸」都有錯誤認知

《亞歷山大最高效放鬆法》：事實上，絕大多數的人對於「呼吸」都有錯誤認知
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我們想讓你知道的是

解決肩、胸、腰、背、髖關節、膝蓋等的痠痛及緊繃。就連醫生看不好的小毛病，像是失眠、便祕、鼻炎、胃脹氣、眼睛疲勞、目眩等，亞歷山大放鬆法通通有解。

文：木野村朱美

當危險降臨，身體會比大腦先反應！

面對預料之外的危機所產生的反應，稱之為驚嚇反射，而面臨日常生活中的壓力，身體也會產生相同反應，一旦縮脖聳肩，頭部就會產生白費力，因為人的大腦，會將壓力也判斷成是一種危機。

當壓力湧現，大腦會認為是危機逼近，因此向身體發出警訊。此時身體裡的血液及臟器都會受到影響，荷爾蒙及自律神經也會開始失衡。當然，拱起身子整個縮起來，全身都受到白費力束縛，也造成了身體的各種不適。

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Photo Credit: 大是文化出版

呼吸的正確方法：吸吐都要數四下

要想釋放白費力，呼吸是不可或缺的重要因素之一。沒人需要被教怎麼呼吸，幾乎所有人都很自然的用自己的方式呼吸。每個人的呼吸節奏跟速度都不一樣，有些人甚至習慣用嘴巴呼吸，可以說這世界有多少人口，就有多少種呼吸方式。但事實上，絕大多數的人對於呼吸，都有錯誤認知。

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例如，誤以為肺只有拳頭大小、肺的位置在靠近胸部前方、鼻孔深度只有手指的一個指節深，諸如此類的錯誤認知，反而會妨礙正確呼吸。只要去改變原本的認知，就能改善呼吸的感覺。

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書籍介紹

本文摘錄自《亞歷山大最高效放鬆法：傳承百年，解決緊張、瞬間抒壓。》，大是文化出版

作者：木野村朱美
譯者：黃怡菁

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解決肩、胸、腰、背、髖關節、膝蓋等的痠痛及緊繃。
就連醫生看不好的小毛病，
像是失眠、便祕、鼻炎、胃脹氣、眼睛疲勞、目眩等，
亞歷山大放鬆法通通有解。

影星休・傑克曼、基努・李維、歌手瑪丹娜都在學習的身心技巧，
知名歌手蔡健雅、演員陳意涵都曾親身實證。

什麼是亞歷山大放鬆技巧（Alexander Technique）？
19世紀末20世紀初，澳洲的莎劇演員亞歷山大在藝術事業如日中天之際，
出現了聲音沙啞及呼吸問題，遍尋名醫，卻找不出有效的治療辦法。

他決定自己尋求解方。經過長期的研究、實驗，有了革命性的發現：
身體的所有不適，都是因為脖子太用力，就是聳肩。

聳肩時，人會不自覺縮起後腦及後頸，抬高肩膀，
頭的位置會稍微往前偏，長期下來脖子周圍的肌肉會僵硬。

偏偏人體重要的血管傳輸和神經都分布在這裡，
當血流開始不順，身體各部位就會不舒服。

亞歷山大高效放鬆法就是以解剖學為基礎，
調整身體姿勢，釋放頸部的不當使力，讓頭部、身體都變輕盈。

本書作者木野村朱美，是有20年資歷的亞歷山大技巧指導教師，
她說，這世界總要我們努力，卻沒教怎麼放鬆；
結果，頭部一直用力，人會開始負面思考；
眼睛操過頭，身體會先崩潰；
耳朵太用力，三半規管會異常（就是自律神經失調）。

因此，她特別收錄39種最具成效的亞歷山大放鬆招式，
這套方法成功指導超過一萬名學員，
解決肩、胸、腰、背、髖關節、膝蓋等的痠痛及緊繃。
就連醫生看不好的小毛病，
像是失眠、便祕、鼻炎、胃脹氣、眼睛疲勞、目眩等通通有解。

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Photo Credit: 大是文化出版

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


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