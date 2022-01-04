孩子成績落後不應歸咎於學校線上課程，父母應做到讀書的引導、而非督導

目前加拿大安大略省部分老師與部分家長認為，學校線上課程造成學生學習退步，這樣的說法，我不是全然贊同，我甚至認為學生在線上課程學習所產生的學習成績低落，只有少部分是線上課程的問題，大多數還是出在學生自己的問題。

請讀者容許我用更加直接的說法就是：會自動自發讀書的孩子，無論是在學校學習或者線上課程都可以學習優異。而不愛讀書的孩子，不是只有在線上課程會造成缺席以及注意力不集中，甚至就算坐在學校，也可能會頭腦放空。

根據《加拿大廣播公司》（CBC）報導，目前加拿大安大略省學校討論線上課程的成效，專家認為真的需要更多數據證實，才不會就有失客觀。因為目前許多學生家長因疫情這兩年中的線上教學成果頗有微詞，有的家長認為孩子「學習落後」是因為線上課程，有的家長則認為孩子的「閱讀與詞彙」以及「寫作」沒有跟上。甚至在此報導中，教師工會也提出警告說：「差距正在擴大」。

其實，對於這樣的分析，我認為還是跟學生自身對於學習的熱忱有關。因為學習是有方法可以循序漸進，因此在我的Podcast頻道當中就有談到「讀書不是唯一的出路」、「技職是職場的優質選擇」，以及「如何有效吸收資訊，讀懂艱深的書籍內容」當中有提到讀書的竅門以及熱忱的持續等。

對於加拿大教師工會提出「差距正在擴大」。對於對於線上學習的判斷，有部分是確定的，但是，那樣的說法並不是全盤公正。其實學校線上課程，可以讓學生重複聆聽課程，並且一樣能夠讓孩子跟同學與老師在線上互動。因為只要孩子的學習保持在「自律」，那麼無論是在家學習，或者在校學習，都可以得心應手。

根據《CBC》報導當中所提出的學校線上教育問題，我以個人見解分享如下：

成績落後要改善——父母只需要做到讀書的引導，而非督導

如果說學生的成績落後就認為是網路課程，那麼那就是有欠公正。因為孩子的學習，必須讓「自律」（self discipline）發揮極致。

以我對於我的三個孩子們的學習，無論是在校學習，或者居家上課，我均希望我的孩子們相同看待。也就是孩子們需要「自律地」按造學校的課表點名上課，並且自律地保持學習，這樣的自我要求，是沒有線上課程與實體課程之分。

當家長發現孩子的成績落後，可以試著讓孩子與您分享「學習心得」。我個人長期使用的方法就是每一個晚上，每一個孩子要分別到我的書房與我聊天，聊天的時間可長可短，可以把當日學校或者網路上課的開心事情，或者煩心之事與我分享，但是一定要分享的部分就是是個人「學習心得」。

因為學習是孩子自己的責任，不是我的責任。我對孩子只有讀書的引導，不需要做到讀書的督導。

對於孩子的學習，我從孩子幼稚園階段，就只有做到引導，我會手把手地的先引導一點，之後就放手讓孩子自律的學習。如果孩子有所懈怠，造成成績沒達標，我也不會處罰，只會告訴孩子一切都是孩子自己在未來需要承擔。

讓孩子的自律學習養成，會逐漸地隨著孩子的年齡增長，自然而然地知道要自己解決學校課業的問題，可以藉由自己解題或者請教同學或老師，並不會需要我凡事督導。就算在線上課程，孩子課業部分，仍然可以自己寫email給老師，或是在網路中即時發問。（學齡前的孩子則需要父母多家督導）。

詞彙與寫作退步要改善——同樣課程用不同方式學習，會有不同的結果

孩子的學習，興趣與熱忱要有。但是，同樣的課程用不同的方式學習，就會有不同的結果。

有的孩子天生語言厲害，看過就背起來，我的三個孩子們就是如此。但是這並不是意味著所有的學生都如此。我知道很多學生死背單字也記不住。有的學生，需要用趣味式記憶單字。因此當學校把部分課程改為線上授課課程的時候，並不能怪線上課程是造成孩子語言課程詞彙退步的原因。校方可以改進的部分是線上課程的學習需要增加多樣性，但是，孩子們自身有沒有用功學習語言，也是問題所在。

對於寫作也是一樣，因為寫作有不同的載體，以及不同的表達方式。如果學生在寫作方面退步，實在不能說是因為語言課程改為線上課程，或者認為線上課程所造成的問題。因位，寫作是有方法的，因此如果家長發現孩子寫作能力退步，不能怪學校的線上課程，而是應該在當下找出孩子寫作能力退步的原因。因為語言的能力是累積的，孩子的寫作能力，需要日積月累的學習。

如果家長在詞彙與寫作方面不是強項，學齡前的孩子，家長可以與學校老師聯繫，讓老師協助小孩。我理解《CBC》報導當中提到，一對家長，在兒子成績不理想，告訴男孩的一年級老師有關該名孩子閱讀落後，老師告知那需要「自行解決」。那樣就真的會造成家長的焦慮。因此該名家長表示，在那樣的學校系統，「他無能為力」。他並且表示：「我們將他（孩子）拉下線（網路），並在家教他並為他尋找導師」。

其實，面對老師不願意在私人時間協助學生學習。這時候，家長可以改為尋求朋友協助，或者請孩子的學校同學的家長來協助。我在我孩子們的成長過程中，許多新移民的家長主動求助我協助有關校方的問題。對我而言也是舉手之勞，我通常也很願意幫助。所以，家長們互相協助，也是一種協助孩子們學習的方式，這樣不只在語言的詞彙或寫作，連同其它數理方面的科目也是一樣。

殘障或接受特殊教育孩子：耐心不可少，絕對也能成功

特殊教育（special need）的孩子在教育方面，需要更多的協助。因此在網路學習方面確實有困難所在。對於家中有需要特殊教育孩子的家長，千萬不要氣餒，因為家長需要的只是尋求更多的幫助，並且對特殊教育孩子們有耐心。