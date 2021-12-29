如何讓孩子們在生活中實踐氣候教育？試試「為老師上課」（Schooling the teachers）

氣候變遷已經不是一種虛無縹緲的議題，而是一種必須在日常生活中有所行動的議題。

近年來隨著世界各地氣候改變，不只北極冰層融化造成世界上很多國家在將來可能會面臨海水平面上升所造成的陸地下陷，更糟糕的是「目前」世界很多國家已經面臨極大的氣候災難。

就以近期今（2021）年12月10日深夜發生的美國龍捲風橫跨肯塔基州，阿肯色州，伊利諾州，密蘇里州，密西西比州，當中造成一百多人傷亡，也造成社畜之死，從新聞報導的畫面中可以看到人與動物被吹飛撞擊，公車與私家車飛至屋頂，夜間加班的工廠人員死傷，造成聖誕節之前在該地的重大傷亡，財物損失與物流供應變更。事發現場更是猶如戰爭後的瓦礫殘骸，從新聞照片乍看之下，宛如戰爭後的遺跡。這些地區雖然都是龍捲風頻傳的地區，但是此次龍捲風出現的月份與威力，卻是與過往龍捲風軌跡有很大的出入。

這樣的新聞事件，是任何國家都可能會遇到的類似氣候變遷所衍伸出的氣候災難。以加拿大來說，今年的溫哥華火災，緊接著的洪水與水災等，都是與以往的氣候大相徑庭。而這些事件的發生，其實也是讓我們意識到，看似與我們無關的氣候問題，其實時因為環境的破壞就有可能危及到我們。換言之，氣候問題在生活中，看似不是「立即」關於自己，其實經過時間效應之後所產生的問題，就有可能危及自身與周遭。

氣候變遷與環保，怎麼與「學生教育」扯上關係？

加拿大校方目前積極推廣「氣候教育」。我們都知道學生的潛力無窮，尤其年幼的學生更是智能啟發的重要階段。因為教育不是只有讀書，而是需要知道目前生活大環境所遇到的種種問題，進而事先防範並且找出解決的方式。對於氣候問題雖然無法「立即」解決，但是，如果氣候變遷問題無法在日常生活中有所改善，就會讓生命與財產遇到嚴重衝擊。

根據《加拿大廣播公司》（CBC）報導，加拿大不同的學校，對於「氣候教育」的內容不一致。但是，強化氣候教育此一目標是校方與學生都希望努力的部分。

目前加拿大很多學校都有關於氣候教育的學生俱樂部。《CBC》報導提到學校有「地球俱樂部」（Earth Club），參與者感覺很幸運能參與氣候議題。但是參與者同時表示這樣的課程並不多。根據氣候教育工作者和對該主題充滿熱情的學生說法，學生從幼兒園到12年級（高三）學習氣候變化和環境的內容方式在各省地區並不一致。他們說，很多時候，它僅限於科學課。因此，加拿大教育工作者與青年氣候活動者，正努力改變這種狀況。

那我們要如何讓孩子們在生活中做到環保意識，在此有三個方法與讀者們分享：

1. 談論它（環保議題與氣候變遷）並且找出問題

因為我們多數人並不是氣候變遷的研究人員，也不是環保議題審查員，但是我個人在生活中盡量與我的孩子們在生活中交流氣候變遷與環保問題，並且詢問孩子們的看法。其實孩子們比成人預估的還要更加聰明。因此任教育孩子只需要「提點」孩子。這樣的提點，不需要說教。只要家長與老師，把氣候變遷問題的問題闡明，讓孩子們自己去思考，並且讓孩子們找出日常生活可以改善環保的方式，就可以邁出氣候教育的初步。

我的三個孩子們目前分別在大學二年級，高中二年級，與初中二年級。

孩子們在從小學時的美術課，就多次用廢棄物進行藝術創作，也有很多氣候變遷的海報與演講。二兒子在年幼就讀幼兒園大班的時候，學校就以澳洲無尾熊所面臨的生存問題，需要家長協助孩子們做到幾分鐘的簡單演講，我仍記得當時對於無尾熊面臨的危機，也就是「氣候變遷所造成的動物染病」以及森林大火所造成的乾旱造成「無尾熊棲息地減少」等，這些氣候變遷問題會間接影響無尾熊的疾病發生以及生育狀況。這些議題從小教導孩子，是一種有別死讀書的一種好方式。

除此之外，我的小女兒更是在小學階段就參與學校工程社團，以廢料製作桌上型木汽車。這些看似非唸書的學校教育，其實就能夠在親手動手做的過程，讓孩子體會到環保的重要，並且知道以廢料從新設計物品。

2. 討論它（環保問題與氣候問題）並找出解決方案

當每一個氣候變遷的問題發生，其實不能只有走馬看花的閱讀新聞，而是需要藉此把當中的問題，讓自己的孩子們來理解與討論。《CBC》報導的這則報導當中，菲爾德（教授）發現，加拿大的大部分氣候教育仍然側重於對氣候科學的基礎知識和理解，而在解決方案或行動上的時間較少。她說這是一個問題。

因此，討論的目的就是要找到「解決方案」！

學生的潛能是無窮的，因此在每一次的討論中，都是學生腦力激盪的時候。個人思維的建立，就是由問題中找到解決的方式。

學生從幼稚園至高中都還處於未成年的階段，但是那並不代表學生有任何思考的缺失。事實上，幼稚園至高中的孩子已經有各自的思考模式，因此我們父母不需要是教育專家，只需要在生活中與孩子們討論問提。這樣的生活模式養成，你/妳會很驚訝，從幼稚園至高中的未成年階段的孩子會帶給成人許多顛癲覆過往我們所認定的觀點。

要做到討論它（問題）最重要的就是要能夠以「不說教」的方式進行。