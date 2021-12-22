精神與心理的雙重虐待：從王力宏事件看親密關係中的「煤氣燈操縱」（Gaslighting）

文：林嘉燕（馬來西亞博特拉大學中文碩士生）

近日王力宏出軌事件鬧得滿城風雨。一打開臉書，各種評論充斥著整個頁面。評論當中，針對兩性關系的「分析」文（指經常分享戀愛經驗，但本身可能都沒談過戀愛的那種）占了半數以上。雖然分析的角度錯漏百出也很有誤導性，但勉強過得去。

這些評論當中，最令人無法苟同的是，竟然有不少人認為談論時事就是「好管閒事」，質疑大眾為何要八卦「別人家的糗事」。其實，這也是社會常見的不關心時事的人的普遍說辭，在時事或社會問題面前，他們會非常刻意的，或沒意識到其嚴重性、或認為無關痛癢而選擇在某事件上置身事外。

如果仔細讀過李靚蕾的第二篇控訴文，就會發現她提到一句很關鍵的話，「你婚前、婚後的所作所為都是社會問題」。文中也出現幾個關鍵術語，情緒操控（或稱煤氣燈效應，Gaslighting）、自戀型人格（Narcissistic Personality Disorder）、性成癮（Sex Addiction）、子宮自主權、情感霸凌等。

這些概念不是為了「拋書包」或賣弄文字，而是你、我做為人類都有責任瞭解的、實實在在的社會問題。比如子宮自主權，認真專研的話，除了性和生殖健康及權利、性別平權、父權主義等，還會延申到迄今仍無定論的墮胎爭議（Abortion debate）。

煤氣燈操縱：讓被操縱者懷疑自己對現實世界的認知

再來就是社會上普遍發生的「煤氣燈操縱」現象。煤氣燈操縱指的是一種「情感操縱」。操縱者（gaslighter）會不停暗示與說服被操縱者的記憶出現紊亂、使操縱者不知不覺地曲解自己的意識、行為、感知和判斷力，從而產生幻覺並承認自己是「瘋子」。

精神分析師羅賓・斯特恩在其著作《煤氣燈效應》中曾說過，煤氣燈操縱者可以是男性或女性、伴侶或戀人、老闆或同事、老師或學生、父母或兄弟姐妹，他們的共同點就是讓被操縱者懷疑自己對現實的認知。所以不僅家庭會面對上述問題，職場或校園（或涉及階級與權力的地方）都存在同等的隱性危險。

馬來西亞不久前發生的「男教師開強暴玩笑」事件就是最好的例子。受害人艾恩曾指出，輔導老師為了讓男教師脫罪，企圖通過心裡輔導的方式操縱並扭曲她心中的事實，讓她對自己的言論產生懷疑。由此可見，這起事件其實離我們很近，無論身處家庭、校園或職場，除了你自己，你的家人、伴侶、孩子、親友都有面臨被迫害的可能性。

親密關係中的「煤氣燈操縱」，是精神與心理的雙重虐待

社會學家佩奇・L・斯維特在其論文《「煤氣燈」社會學：親密關系中的情感操縱》也談到，操縱者會利用其社會地位和權力、被操縱者的弱勢或無知，以及難以提供有力證據的「優勢」，壓迫並控制被操縱的對象。文中也談到，成功脫離險境的受害者，在受訪時都表示花了很長時間才從精神暴力的陰影中走出來。

對他們而言，身體暴力起碼能透過傷勢證實虐待是真的發生了，但精神和心理上的虐待讓他們在法律和眾人面前也如同啞巴吃黃連。有者甚至因承受不住巨大的精神壓力，曾想過以死來終結這場身心俱疲的「戰爭」。透過上述例子，可以看出精神與心理虐待，導向的是何等嚴重的後果。

回到王力宏的事件，可以看出李靚蕾不是一般女性，教育讓她有一定的知識能夠識別自己遭到情感迫害，也讓她沉得住氣並意識到要暗中收集證據以備不時之需。但即使有能力的人，也花了很長的時間才成功從牢籠中脫困。試想，社會上還有多少身陷被情感操控的險境卻還未得救的普通人？

曾看過一句讓人深思的良言：「不是女人才關心女人，是人應該關心人」。

如同這句話的字面含義，這不僅僅只是兩性關係或女性權益的問題，是全人類共有的問題。如果想提高社會的文明程度，我們作為人最低限度要做到瞭解和關心時事，發表有道德的言論。此外，這不是一般的娛樂八卦，更不是茶餘飯後的「別人家的糗事」，我們真的無法預知，這類事件哪天不會發生在自己或親近的人身上，所以不聞不問、或抱持事不關己的態度，反而可能使你身陷絕境。花一些時間瞭解這些新聞和概念，倘若不幸碰到同樣的事件，我們能及時自救，也能為他人伸出援手。

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航