解析網路迷因「杰哥不要！」最大疑點：淑惠阿姨主謀論

接續前作〈杰哥不要！紅遍兩岸的網路迷因《如果早知道男生也會被性侵》其中五項冷知識〉，這回講連受害者阿緯都認同的淑惠阿姨主謀事件。

相信觀眾們看完《如果早知道男生也會被性侵》，都會存在許多疑點，如：

明明是去超市為什麼說是去超商？

為什麼杰哥不選比較優的彬彬？

所以杰哥給阿緯看了什麼好康？

美琪這個角色到底是來幹嘛的？

又舔、又舔、又舔嘴唇？

這些不是bug，而是劇組埋藏多年的線索，懂了之後，你就會發現這齣戲每個鏡頭都有意義，會不得不感嘆，難怪這部可以走紅兩岸將近10年的最強巨作，會這麼有吸引力。

「所以杰哥給阿緯看了什麼好康？」 youtuber老查呆呆講杰哥迷因那集有比對出來。「明明是去超市為什麼說是去超商？」 我前作已解釋。而如果要理解「為什麼杰哥不選比較優的彬彬？」、「美琪這個角色到底是來幹嘛的？」、「又舔、又舔、又舔嘴唇！」這三個疑問，最終就能推出主謀是淑惠阿姨。

「為什麼杰哥不選比較優的彬彬？」網路上有許多推測，部分觀眾們對其不合理也發出是彬彬是共犯之音，但其實這很好理解。

在前作我有提及阿緯身材結實、家境富裕且隔代教養，身材結實代表阿緯超勇；家境富裕代表阿緯很有錢；而隔代教養代表很快就能分到遺產，這絕對是地方阿姨夢寐以求的物色對象。相形之下，彬彬雖然很帥，但父親長期家暴酗酒，家境未知，存在著太多不安定因素，這是為什麼受淑惠阿姨所託的杰哥一開始就鎖定阿緯。

「美琪這個角色到底是來幹嘛的？」很多觀眾認為路人。不，這個女人不簡單，一臉人畜無害，卻與淑惠阿姨華麗合作，完美製造出阿緯「剛好」走到公園「巧遇」熟人淑惠阿姨且「正在」談及男生被性侵「還被」阿緯聽到，最終又路人般離去。關於美琪跟淑惠阿姨如何籌劃，在本文最後我會解釋。

「又舔、又舔、又舔嘴唇！」就是本作的關鍵之所在，也證實了淑惠阿姨就是主謀。淑惠阿姨洪荒之力的隱藏，卻還是流露出實踐野心的愉悅，獵物就在眼前，難道會不想吃他嗎？何況還可以趁獵物身心最脆弱的時候，很自然地撫摸獵物安慰他，被性侵過的阿緯，仍然完全不懂的問淑惠阿姨為什麼要「抱緊」，還以為淑惠阿姨說的是「報警」。

在阿緯說出：「如⋯⋯如果我告訴妳，妳會相信我嗎？」淑惠阿姨先是笑了一下，然後說：「我當然會相信妳啊。」本來就是淑惠阿姨一手親手策劃，怎麼會問相不相信呢？於是淑惠阿姨忍不住笑了出來，如同杰哥解除封印，也是在笑阿緯怎麼有勇氣反抗。

還有阿緯詢問該怎辦時，淑惠阿姨的回答是：「我還處理過類似的情形。」試問一生命教育的志工，怎會處理過男生被性侵的情形？這句話透漏了兩件事，一是淑惠阿姨熟練這套SOP，二是淑惠阿姨曾是專門處理性侵的婦幼隊女警之類的。由於其女警的身分，所以阿緯輕易的相信了淑惠阿姨處理過類似的情形，也由於女警的經歷，所以學校安排淑惠阿姨擔任生命教育的志工，去阿緯班上說故事。

杰哥平頭、戴著疑似宮廟吊墜，看似無業卻擁有很大的房子跟購買超商的財力，如果說淑惠阿姨是女警的話，那杰哥很可能就是淑惠阿姨買通的黑道。綜我上一篇所述，擁有怪力及高智商的杰哥，絕對是淑惠阿姨的首選。

至於彬彬，他可以說是這齣戲充滿最多謎團的角色了，曾有資深影迷激辯過彬彬究竟是不是共犯，最終正方承認敗北，我個人亦傾向彬彬並不是共犯。彬彬十分關心阿緯，甚至還暗戀阿緯，關於彬彬日後我們可以再深入分析。

阿緯被性侵後，彬彬也觀察出了阿緯的怪氣陰陽，但阿緯卻叫彬彬不要管他，選擇又相信陌生的淑惠阿姨，然後再度羊入虎口。

梳理完了劇中的疑問，我們就可以很順利的「還原」（腦補）淑惠阿姨是如何佈局的：淑惠阿姨在擔任暖暖高中的生命教育志工時，就瞄準了身材結實的阿緯，並得知阿緯是家境富裕、隔代教養的小孩，決定下手。買通黑道杰哥雌伏在阿緯家進行誘拐並性侵，然後淑惠阿姨再從學校透過對阿緯的心理輔導，在阿嬤面前跟阿緯「抱緊」，佔據阿緯的肉體。

還原（腦補）後的「真相」

某日阿緯受不了阿嬤囉嗦就衝出去，杰哥一路尾隨阿緯到到基隆新豐街上某間網咖，然而杰哥並沒有開台，而是坐在吧檯雙手「本能的」在滑鼠、鍵盤上敲打，實際上不斷轉頭將阿緯觀察的滴水不漏。從對話中得知兩人沒錢後，杰哥買麵包在網咖門口守候。

透過本劇杰哥的「高智商」，成功將阿緯騙入家中性侵得逞。原本計畫相當順利，卻沒想到杰哥那句「我知道你學校在哪裡，也知道你讀哪一班。」讓阿緯害怕的不敢上學。阿緯回到家拿完錢跟衣服，就訂了基隆巿信義區信一路附近的旅館，開始翹家翹課搞失聯，在基隆四處遊蕩。期間阿嬤被學校約談，彬彬打電話給阿緯，阿緯也不接。失算的淑惠阿姨及杰哥也不知道阿緯在哪。

遊蕩數日後，阿緯一大早就跑到暖暖吊橋上療傷，想起了在暖暖高中快樂的時光，於是不經意的走到了暖暖高中前，結果碰上了遲到的彬彬，彬彬將遇到阿緯的事第一時間告知校方及警方，身為女警的淑惠阿姨又重新開始調查阿緯行蹤。

幾天後的傍晚19點23分，杰哥找到了走回旅館的阿緯，杰哥試探性向阿緯發了簡訊，透過阿緯驚訝不已的反應，杰哥確定這個人就是阿緯，於是連同旅館都回報給淑惠阿姨。

隔日下午，根據阿緯行蹤美琪提早在碇內公園等候，阿緯出沒後，美琪通知了淑惠阿姨，接著若無其事的坐在椅子上背對阿緯。美琪的兒子強強看見阿緯走過來於是轉起了轉盤，在遠方看見轉盤轉動的淑惠阿姨便帶著女兒小昀走到了美琪跟前，繼續假裝沒看到阿緯。