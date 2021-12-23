民主峰會 vs. 普習峰會：未來美國依舊會和中俄維持「鬥而不破」的關係

最近在國際上最引人注目的焦點，莫過於美國召集110個國家舉辦民主峰會（Summit for Democracy），譴責以中共還有俄羅斯為代表的極權或者威權主義國家。此一線上峰會的最大特點，就是將世界各國劃分成民主與不民主，自由與不自由兩大陣營。這與冷戰時代的美國，以反共為優先，而不管反共的盟友是符合民主國家標準的政策非常不一樣。

比如新加坡是美國在南海圍堵中共的重要夥伴，沙烏地阿拉伯則是美國牽制伊朗的好幫手，但這兩個國家仍因為不符合美國的民主要求，沒有獲邀參加民主峰會。顯見拜登（Joe Biden）總統試圖洗刷美國在冷戰時代一邊高喊民主，一邊卻扶持威權國家反共的黑歷史。雖然從台派的角度來看，這次的民主峰會顯然還是有許多「不圓滿」的地方。

中華民國做為符合美國定義下的民主國家，這次也獲邀參與民主峰會，然而與其他國家不同之處，在於代表台灣出席會議的不是總統蔡英文，而是駐美代表蕭美琴以及政務委員唐鳳。而且唐鳳的視訊畫面還被切掉，疑似是因為他在會議上秀出了一張將台灣與中國大陸塗上不同顏色的地圖出來，踩到了美國政府反台獨的紅線。

白宮國家安全委員會否認了此一說法，中華民國外交部則表示一切只是「技術問題」，不過消息人士向《路透社》表示，蔡英文政府對拜登政府此舉相當憤怒。被此次民主峰會激怒的，當然不會只有被剪掉畫面的民進黨政府，或者被排擠的新加坡和沙烏地阿拉伯，被直接針對的中共與俄羅斯更是只能抱團取暖，於12月15日召開習近平與普亭（Vladimir Putin）專屬的視訊會議。

面對來自西方世界的孤立，無論中共與俄羅斯彼此之間存在著哪些矛盾或爭議，雙方都有爭取對方支持的需要。習近平在台灣問題上需要普亭的支持，普亭同樣也希望中共在烏克蘭問題上與俄羅斯共進退。

我們今天的這個世界，是否又回到了冷戰時代的局勢？美國是否又要將自由世界召集起來，對抗以中共、俄羅斯為主的極權主義集團呢？筆者認為，其實現在下結論還為之過早。

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新時代的軸心國集團？

根據《BBC》的報導，目前俄羅斯在烏克蘭邊境部署了將近17萬5000人的兵力，大有直接出兵席捲這個歐洲第二大國的趨勢。美國中央情報局（Central Intelligence Agency）評估，俄軍即有可能在明年1月對烏克蘭開戰，效仿過去入侵喬治亞南奧賽梯、阿布哈茲以及烏克蘭克里米亞的經驗，推翻現有親西方的政府，扶持類似滿洲國的傀儡政權。

普亭認為，北大西洋公約組織在冷戰結束後的東擴運動，已經威脅到俄羅斯邊境，因為越來越多前華沙公約組織會員國，都申請加入了北約。所以他明確表示，俄羅斯是否出兵烏克蘭的底線，在於烏克蘭是否取得北約會員國的資格。只要北約同意烏克蘭的入會，東歐的戰火就難以避免。就如同中共將台灣走向法理獨立，視為對台動武的底線一樣。

中共方面，除了派軍機騷擾台灣的行為遭到西方國家的譴責，拜登總統更明確表達了對北京冬奧的抵制立場。俄羅斯與中共都遭到國際社會抵制，路走得越來越窄，只剩下彼此可以依賴。莫斯科如同30年代的柏林，北京如同30年代的東京，確實有結盟挑戰西方秩序的趨勢。俄羅斯與中共都自認是西方秩序的受害者，一如當年的德國與日本。

第一次世界大戰結束後，協約國對德國苛刻的索賠政策，乃至於對日本推動種族平等議案的否決，都讓人們一度對德日兩國產生同情，認為第二次世界大戰爆發的原因來自於西方秩序的不公不義。這樣的控訴乍看之下是有道理，然而德國與日本遭到英美打壓，卻不能夠用來合理化他們侵略波蘭與中國等更弱小國家的行為。

同理，無論俄羅斯與中共對英美的不滿有多站得住腳，都沒有辦法被用來正當化他們對烏克蘭和台灣的打壓。烏克蘭要或者不要加入北約，決定權本來就是在烏克蘭還有北約身上，俄羅斯本身並沒有反對另外一個主權國家是否加入北約的權力。

假若普亭真的為此貿然對烏克蘭動武，習近平又趁機對台灣出兵，無疑將啟動第三次世界大戰，中共與俄羅斯將成為21世紀的軸心國集團。

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中共與俄羅斯的矛盾

不過現實的國際社會，真的如我們想的那麼簡單，能夠簡單的用民主與不民主，自由與不自由來一分為二嗎？事實上，德國與日本之所以在1945年落敗的一大關鍵原因，就是在於這兩大軸心國，沒有辦法如同盟國般建立彼此相互支援的緊密同盟關係。

當年的納粹德國與日本帝國之間還只是缺乏聯繫，今天的俄羅斯與中共之間除了缺乏聯繫之外，彼此之間還有許多重大的矛盾存在。

俄羅斯打從清代以來，就因為與中國之間存在著漫長的陸上邊界，被中國視為傳統上的地緣威脅來源。即便是以共產主義為號召的毛澤東，都在1969年與蘇聯老大哥打了一場珍寶島戰役，如今民族情緒大爆發的俄羅斯和中國大陸民族主義者，彼此之間又能看對方多順眼？假若沒有美國這個「共同敵人」來轉移目標，筆者估計中共與俄羅斯搞不好都先打起來了。

普亭看似對中共友好，可實際上卻沒有一刻停止拉攏印度與越南這兩個和中共之間存在領土爭議的國家。比如今年由俄羅斯推出的第五代隱形戰鬥機Su-75棋王，就同時把越南與印度定位為潛在客戶。不只使Su-75可能於未來南海還有中印邊境衝突中成為共軍的敵人，還有可能成為中共第五代戰機殲-31的全球戰機市場競爭者。