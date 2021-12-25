阿德勒才沒有這樣說：「社會惰化」並非來自阿德勒心理學，但可以從大師理論中找到解方

文：李家雯（諮商心理師、 台灣阿德勒學會常務監事）

因應近日疫情破口，台灣連日境內感染人數「＋0」的紀錄被迫中斷，有媒體指出，認爲這是「社會惰化」所照成的現象。但可惜需澄清的是，該文其實將此社會理論的出處來源張冠李戴，誤稱該理論來自奧地利心理學家阿德勒。

事實上，社會惰化（又稱為「社會性惰怠」 ）的概念，是由法國的建築工程師Max Ringelmann在1900初期所率先提出的觀察論點，而後續在20世紀末，再由其他社會心理學者（Ingham, Levinger, Graves, & Peckham, 1974; Kravitz & Martin, 1986）延伸加以探究，並非來自阿德勒的觀點。

到底何為社會惰化？Ringelmann觀察到，某些時候一群團體雖然為了共同的目標而努力時，其中就會有人，選擇施展更少的力氣來工作，使得最終的整個團體成就表現，遠遠低於個體加起來的總和。

因為藉著群體中他人的努力，讓個人有機會搭「順風車」，而且可能團體越大、人數越多，出現混水摸魚兼打雜的機率就更高了，所以使1＋1遠遠小於2。兒時聽過的成語「濫竽充數」，或是「三個和尚沒水喝」的故事，其實就是這樣的現象。

然而，雖然社會惰化概念的來源並非來自阿德勒心理學，但並不代表我們無法從這位百年前的大師阿德勒理論中，找到解套的方式。

阿德勒心理學的觀點

阿德勒心理學的核心觀點，認為人類的進步與文明發展，在於每個個體都能將自身的獨特性能貢獻於群體之中，同時個人也感受到自身的價值與意義。

而其他研究社會惰化的學者，也同樣發現：認為避免社會惰化的方法，是讓群體中每個人的「個別表現」都有機會被獨立看到。當個人會被獨立評價時，社會惰化的問題不但能減少，還能增加社會助長的機會，促進團體的績效表現。這正呼應了百年前阿德勒所提出的是社會情懷（Socil feeling）精神。

阿德勒心理學強調，在生活中營造出「你好、我好、大家共好」的共融感，是個人身心健康的指標。當一個願意為自己所屬群組自發性地付出，願意主動貢獻的人，自己也會感到自我價值與意義。一因此，要避免社會惰化的產生，透過阿德勒的概念來理解，強化個人在群內的個人貢獻感與獨特價值，我們更有機會為眼下的困境找到出路。

現象學有趣的部分，是能將我們生活周遭所發生的事物，用統一且完整的理論表述，提供人們更清楚的理解生活中正在發生的事。知道原因，或許能找到問題來源。但有時，我們可能也卡在互相指責，只能揪出兇手卻無法找到解套方式的困境。

以找出解套方式為目標

如同阿德勒所言，心理學是生活的科學，當我們能用目標解決的態度，來觀看身邊所發生之事，自然也能降低我們對生活的控制感，減少對已發生事務的怨懟與職責。

當問題發生時，我們或許可以透過對過去發生之事的抽絲剝繭，來找到問題原因。如此一來，我們或許能獲得「理解」現況的方式。然而阿德勒心理學更認為遇到問題時，該思考的是對未來目標的關注，以未來為導向，因此獲得「超越」現況的契機。

面對此次可能的防疫危機，需要人人共同投入；我們共同的敵人是病毒，而不是身旁活生生的人。當我們全民都有如此意識之時，更能明白我們「每個人」對這場疫情戰役中的重要性。

而我們共同的目標，是如何跨越這場危機，因此連結眾人的力量，實踐阿德勒所強調，不低估自身在這場戰役的重要性，也將「解決問題」為最終目標，定能有機會帶著我們跨越這次危機。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航