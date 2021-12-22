謝謝王力宏提醒我們，結婚前一定要去對方家裡好好觀察

最近被王家霹靂火燒個不要不要，感謝蕾神之鎚為天下蒼生犧牲，不然多少迷弟迷妹不小心就被吃乾抹淨。加上王爸爸提油救火，把兒子燒個重傷（當然這些行為和價值觀也傳承給宏宏）。剛好我之前就建議，大家結婚前要去對方家裡看看，這次順便好好整理一下要注意什麼。

對象和父母的互動

這我放在第一位，非常重要畫星星。互動可以看出父母的教育方式，教育方式會顯現在孩子的人格，人格影響行為和一切。比如說強勢多方干預的父母，會養出沒肩膀的孩子（像是孩子都成年還干涉吃什麼、干涉子女的結婚對象），通常孩子內心深處還是想反抗，容易在性或酒精成癮，但這種父母在孩子出事時，都會說我孩子很乖，都是別人的錯。

苛責挑剔的父母容易讓孩子沒自信（動不動說自己孩子這不好，笨手笨腳，做什麼都要批評），被罵慣了，隨時都覺得自己不好，自己不夠好，造成精神、失眠問題。開明尊重孩子的父母，才會教出有愛和尊重別人的孩子，當然我身為一個母親，真心覺得不容易做到。沒有完美父母，但包容、尊重自己和孩子，對家庭氣氛很有幫助。

如果交往對象對父母大小聲、不尊重，婚後也不可能疼惜尊重另一半；還有連爸媽都騙的（請參考騙子哥這篇）誰都會騙，不要以為只有你不一樣，當然都一樣；和父母互動冷淡的，讓人不小心擔心之後會不會家裡沒溫暖（但還是要看對象對自己關係的經營能力，對感情依附需求，因為有些會複製自己原生家庭，有些會希望自己完全不同於原生家庭，但前者是多數）。

太多可以觀察的，要多和對方家人相處才準。要是自己條件夠好，還可能碰到長輩一起演戲騙婚，不管男女都要小心。

另外一個重要的是對於衝突的處理方式。遇到與對象父母意見相左的時候，對方是忙著自保呢？還是有跳出來保護你？或是勸你順著長輩？要是永遠保護自己或事不關己，自私自利誰結婚誰倒楣；幾乎都要求你順著父母，和爸寶媽寶結婚，婚後一定退無可退。

對象父母對你的態度

這我覺得也非常重要。很多女生想要嫁豪門，殊不知很多不一定是豪門的家庭，父母不知道哪來的自信，要求未來媳婦一堆，都讓人懷疑腦子是否留在清朝（還真的有某球員說自己是正黃旗來欺負前妻，都滅朝了到底有什麼高貴的？）。

高貴是來自於一個人待人接物的方式，靈魂的深度（好啦要組家庭還是要有一點錢，這也是門當戶對很重要，越級打怪通常很容易掛掉，蕾神也是娘家和自己夠力啊！）不是每天說嘴自己多棒，棒不棒要別人評價。

所以常常在網路上看到什麼還沒嫁就要女生做一堆家事啊、要男生出一堆錢啊、瞧不起對方外貌、學經歷、收入、家庭出身，一定要生兒子等等，不要懷疑，這家人都是神經病。

要真的結了這個婚，只有更苦，沒有最苦。進入婚姻，婚前的低標都會成為未來的高標，像是股票技術分析，支撐轉壓力的概念。常常聽到的話術是都成為一家人了，當然要付出什麼（自行填空），情緒勒索每天用不膩。

還是好門最重要。用我們想要的方式對我們好、遇到家裡長輩有不合理要求的，可以跳出來處理、有問題一起解決、沒有把對方付出當理所當然等，是好門的必要條件。最好是門當戶對的，價值觀相近，男女都要有肩膀等，可以參考我的舊文。

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對象父母的人格和價值觀

這時候我覺得王爸爸就是很好的範本。我看到這一家菁英，原本都幫他們套好濾鏡，一定都是好人，是蕾蕾不識大體。沒想到80幾歲還來幫45歲的兒子面對，指責前媳婦的說法反而幫忙對方背書，蕾蕾句句屬實（更心疼了）。

這也顯示這對父母對孩子的愛有多少，干涉就有多少。這有時候很難察覺，有機會一起看台灣新聞，討論時事就非常明顯。像我爸就很愛邊看電視邊罵，自己都說不用問還簡單。看長輩看哪個新聞台，問對方父母對社會新聞的看法，很容易套出價值觀。

如果真的沒有想這麼多，辦婚禮又是最好的觀察點，很多以前溫柔包容的長輩都打回原形了，再瞎了狗眼還能怪誰。

對象的生活習慣

不曉得大家有沒有看過全家共用同一條浴巾的三部曲。

這種可怕的衛生習慣，好想逼他們全家去上健康教育三天三夜。生活習慣容易造成婚後吵架，尤其是小孩哭鬧生病我們睡眠不足、上班被踐踏一整天身心疲憊的時候，爭吵不斷真的不意外。當然有錢也可以請人來整理，但是衣服怎麼洗、東西怎麼收、垃圾、襪子怎麼放，不順眼很容易互相傷害。

謝謝力宏提醒我們有怎麼樣的家庭，就有怎樣的子女。除了示範人生的危機都是自己造成的、高富帥還是可能很小氣，我左思右想，真的想不到為什麼不好好請公關處理，還有怎麼會傻到不知道自己的老婆是怎樣的人，把事情弄成這樣。

不管是伴侶或是敵人，大家都要慎選對象。事前認真評估，事後不一定能盡如己意（不是每個人都很會抓猴），但方便行事常常得不償失。婚前腦袋進的水，都會變成婚後流的淚。

力宏應該也很後悔，是考慮到了優生學和家世，但找個傻白甜，應該沒有被公審的這一天。但有能力的另一半會逼我們一直成長，一起進步的快樂是格差婚所得不到的。不是每個人都可以蕾神巧剋力，好好經營自己才是讓大家能選擇自己要的，而不是和我們祖父母那輩一樣，因為女方沒有經濟能力或娘家不夠硬，躲在痛苦的關係哭泣。