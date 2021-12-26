來自羅馬時代的化妝品，西元150年左右的面霜是怎麼做的？

冬天來了，你的臉部皮膚乾燥嗎？很多人——特別是女生都會在臉上塗點面霜。面霜這東西很普遍，在各大商店裡有很容易買到，但你有想過，原來2000年前的羅馬帝國，便已經有面霜產品？

事情是這樣的。2003年，一間稱為「預建考古」（Pre-construct archaeology）的公司在英國倫蒂尼恩（Londinium，也稱羅馬倫敦）一處古羅馬遺跡進行考古工作，遺跡是羅馬人用作敬拜羅馬化的凱爾特戰神卡姆洛斯（Camulus）的神殿建築群。在挖掘過程中，他們無意間發現了一件有趣的古文物——羅馬人在2000年前使用過的面霜。

這盒面霜相信源於西元150年左右，現存放在倫敦博物館中供公眾觀賞。這盒面霜保存情況很好，有著完整的盒子，盒子裡頭還裝有十分完好的面霜，而且面霜還有用手指拈過的痕跡。

就因為這盒面霜保存得如此完美，研究團隊便能分析其原材料，重現古羅馬人製作的面霜。據他們研究所得，面霜主要含有動物脂肪、澱粉和氧化錫礦物——錫石，這些物質的確是製作面霜的重要材料。

原來這三種材料都有它的重要作用。動物脂肪主要來自牛或羊，塗在皮膚上會有點油潤感。當體溫慢慢熔化動物脂肪後，內裡的澱粉便會給用家一種滑嫩感。事實上，羅馬人會藉由把植物根部或穀物放在水中加熱，從而提取澱粉。有趣的是，時至今天，澱粉仍然是化妝和護膚產品的重要材料之一。

羅馬人使用的面霜還添加了錫石。這種礦物是白色的，塗在皮膚上能讓人看上去透白一點，所以這盒千年面霜還有化妝功能。

其實，古羅馬女性十分著重外觀，化妝都很普遍，而這種面霜相信是她們用作底妝之用。

本文獲即食歷史授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航