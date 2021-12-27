侯友宜早已是深藍勢力的眼中釘，四大公投只是「欲除之而後快」的藉口

文：陳文瀾

在四大公投投票前夕，藍綠陣營無不加大聲量、賣力宣傳，重要政治人物紛紛表達立場，就連地方議員也勇於擔當辯論急先鋒，爭取新聞版面。在眾聲喧嘩之際，新北市市長侯友宜長期的沉默，顯得格外突兀。

公投議題皆為國政議題，地方首長不一定非表態不可；不過，面對與所治理行政區息息相關的議題，沉默並非尊重民意，而是逃避責任。在此次四大公投議題中，是否重啟核四、是否在觀塘興建三接，皆與新北市直接相關，侯友宜實毫無沉默、態度曖昧之理。

核四、三接都不容侯友宜沈默

核一廠、核二廠與核四廠，皆位於新北市。核一廠已於2019年除役，核二廠也將於2023年除役；但在2023年後，因新北市政府不發放水保設施完工證明，導致短期貯放核廢料的乾貯設施無法啟用，根本無法進入真正的除役時程，新北市市民的核能噩夢，仍未終結。核四廠若重啟，噩夢更無終結之日。

為抑制空污，在綠電裝置容量尚不足之際，世界各主要能源進口，皆將以天然氣為過渡能源，明訂於能源政策中。姑且不論核四廠重啟根本是假議題，縱使不惜一切代價重啟，重啟日也在10餘年後，擴大液態天然氣進口量與興建三接，皆勢在必行，且迫在眉睫；三接若不建在觀塘，最可能落腳台北港。

侯友宜選擇沉默，是因為左右為難，若選擇與中國國民黨同聲一氣，必遭新北市市民唾罵，但若在四大公投中，有一項表態不同意，又會被部分中國國民黨支持者批評為「藍皮綠骨」，且不管如何表態，都會阻礙他進取總統之位。

然而，中國國民黨其他政治人物卻無法體諒侯友宜的處境，嚴辭要求他表態，表面上聲稱，希望侯友宜為中國國民黨壯大聲勢，骨子裡卻充滿「非我族類、其心必異」的不信任感。重新掌握黨機器的外省權貴，與充滿族群仇恨的深藍勢力，生怕侯友宜成為下一個李登輝，不願安生當個「藩王」，反倒想「騎到他們頭上」當總統。

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外省權貴始終是中國國民黨掌權核心

縱使21世紀已過了20餘年，但中國國民黨仍維持殖民者的身段，省籍意識仍是其政治DNA。在外省權貴與其支持者心中，外省權貴是滿八旗、是統治者，本省政治人物就算「出將入相」，也是被統治者，頂多允許他們「劃地為王」，絕不允許他們染指黨主席、總統等權位。

因此，同為本省籍政治人物，中國國民黨特別寬待台中市海線的顏家，可傾全黨之力為其罷免陳柏惟，對其違法情事視而不見；宜蘭縣縣長林姿妙反對核四廠重啟，也未見激烈的口誅筆伐，卻無法容忍侯友宜的沉默。

畢竟，顏寬恆、林姿妙與其他地方派系的政治人物，勢力僅限於一隅，就算被稱為「台中王」、「雲林王」、「宜蘭王」，也尚不足以威脅到外省權貴的統治地位。身為「諸侯之首」的侯友宜，卻可能取而代之。

侯友宜遠遜於李登輝、王金平

只是，侯友宜雖坐擁新北市政府的行政資源，想進一步進軍總統府，可說難上加難。侯友宜沒有李登輝的學識、謀略，難以效法他，以民意逼黨內對手就範，並聯合民進黨，營造本省族群的同仇敵愾；也不如王金平長袖善舞，在黨內、黨外皆可呼朋引伴，只是黨內的孤鳥。

於是，同樣飽受名嘴議論、權貴掣肘，李登輝、王金平皆可靜待輿論方向轉變，侯友宜卻按捺不住，在投票日前幾天，發表了千字文自白。實際上，雖然理不應如此，但侯友宜的最佳策略，是繼續保持緘默，甚至到四大公投結束後，依然不發表意見；發表千字文，等於隨對手的節奏起舞，反倒喪失了主動權，原想藍、綠選民都不得罪，結果依然雙方都質疑，且自曝其短。

千字文曝露了侯友宜幕僚群過於薄弱，並無能力因應輿論攻防，遑論創造議題、帶領輿論潮流。侯友宜雖曾擔任過警察大學校長，卻不會有人相信，他有能力進行哲學思辨；千字文中盛讚法國的哲學大會考，但如將千字文視為侯友宜回答四大公投的考卷，那評語當是「文不對題」，比柯文哲、宋楚瑜的回答更遜色。

法國哲學固然詩意，卻不至於模擬兩可或自相矛盾。法國總統馬克宏日前宣佈，將興建新的核電廠，擁核立場鮮明；法國為歐盟成員，禁止美國萊豬進口，且近年來擴大進口液態天然氣數量，並希望成為中、西歐液態天然氣的轉運站，勢必得新建液態天然氣接收站。除此，法國海外屬地新喀里多尼亞剛舉行獨立公投，沒有綁大選。

政治人物幾乎都無法通過哲學邏輯檢驗，台灣不乏「玩哲學自焚」者，如曾瞎扯「四個可能」的沈富雄，自以為聰明，卻狠狠地被選民淘汰。其實，四大公投距離2024年總統大選尚遠，侯友宜大可謀定而後動，或清楚表明對四大公投案同意與否的立場，或信守「萬言萬當、不如一默」原則，靜待新聞熱潮冷卻。

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侯的千字文被蕾神之錘擊碎

侯友宜的千字文威力有如炸彈，登時引發台灣輿論熱議。但王力宏前妻李靚蕾威力如核彈的「討王家檄文」一出，搶盡所有媒體、社群媒體版面，與普羅大眾的注意力。千字文頓顯黯淡無光，不僅結構、文采、邏輯皆遠遜，更無一擊改變輿論方向的力道，現已淪為歷史的灰燼。

然而，四大公投結束，皆以不同意票領先收官，推動四大公投案的中國國民黨元氣大傷，侯友宜成為黨內深藍勢力口誅筆伐的頭號戰犯。其實，無論寫不寫千字文，侯友宜早已是深藍族群的肉中刺、眼中釘，欲除之而後快，四大公投慘敗只是「拔侯」的由頭，中國國民黨內鬥勢必愈演愈烈。