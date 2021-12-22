日本東京電力公司正式申請福島核廢水排放入海，預計2023年春天執行

（中央社）日本東京電力公司（Tepco）21日向日本原子力規制委員會（NRA）申請建造海底隧道，排放儲存在福島第一核電廠的核廢水，目標在2023年4月完成相關工程，春天開始排放。

2011年強震與海嘯侵襲日本東北部，造成1萬9000人罹難，福島核電廠6座反應爐中的3座熔毀，成為俄國車諾比（Chernobyl）後最嚴重核災，近130萬噸核廢水至今仍儲存在福島第一核電廠。路透社報導，這些核廢水被儲存在巨大廢水槽中，足以填滿500座奧運規格泳池，每年要花費約1000億日圓（約新台幣245億元），而且即將裝滿。

東京電力公司今（2021）年提出計畫，希望把核廢水經過處理、稀釋，然後經由海底隧道排入距核電廠約1公里近海。東電21日正式向日本原子力規制委員會，提出福島核災含氚廢水的海洋排放實施計畫申請。

日本共同社報導，東電的處理水對策負責人松本純一表示，雖然比原先預定的申請時間晚了3個月，但這「並非辦不到的工程」。審查時間約需6個月，海底隧道等工程則約需花10個月。東電目標在2023年4月完成相關工程，春天開始排放核廢水。東電表示，會用抽水機抽取處理過的核廢水，透過在海床打造的海底隧道，在距沿岸約1公里近海的水下12公尺處排放。

圖為東電員工正在查看存放核廢水的儲水槽｜Photo Credit: AP / 達志影像

儘管國際權威機構支持這項排放計畫，但仍引發鄰近的中國與韓國關切，並令當地農民與漁民擔憂。

時事通信社報導，韓國政府對於日本仍決定將核廢水排放至海中再度表示遺憾，並要求日本充分檢討、客觀獨立審查，以及相關訊息公開透明。

松本純一表示，在明（2022）年中預計開始建造海底隧道前，東電將持續與當地居民及有關各方溝通。

這些核廢水經過處理，能夠去除放射性汙染，但氚（tritium）卻無法去除。氚是一種放射性氫同位素，專家表示只有在極大量情況下才會危害人體。氚有多種實際用途，包括製造核武、醫學用生物顯影劑或逃生口標誌等須在黑暗中發光的物品等。

根據日本政府計畫，在2023年春天排放到太平洋時，處理過核廢水的氚含量，將會稀釋到世界衛生組織飲用水標準的七分之一。報導稱，全世界核電廠定期排放含有氚的核廢水，氚被認為是毒性最小的原能副產品。

台灣原能會也於21日發出新聞稿，證實日本東京電力公司已正式向日本原子力規制委員會提出福島核災含氚廢水之海洋排放實施計畫申請，此實施計畫內容係東京電力公司，根據日本政府今年4月份所公布的海洋排放政策方針而擬訂，現東京電力公司向NRA提出相應的實施計畫申請。

原能會強調，將持續關注日本NRA就福島核災含氚廢水之海洋排放實施計畫審查進度，同時會做好各項輻射安全的監測與管制工作，以確保公眾健康與安全。

海洋大學研究：日本若排核廢水，最快1年半影響台灣海峽

國立台灣海洋大學海洋環境資訊系何宗儒特聘教授與其博士生盧靖元，今年4月發布研究，指福島核電廠含氚核廢水若在其廠區（北緯37.3度）外每日連續排放，對台灣附近海域影響的機率約1％，但最快只需要一年半的時間就可能向南影響到台灣外海。

另外連續排放1年後，核廢水可以沿黑潮延伸流向東影響到北太平洋中央；連續排放4年後會影響到北美洲西岸；7年後整個北太平洋受影響。

環保團體綠色和平2019年也指出，福島核廢水含有許多放射性元素，除了氚另外包含銫-137，雖然比起日本沿海，台灣鄰近海域的輻射濃度較低，但仍然高於背景值，會對海洋生態造成影響。

日本政府於2021年4月正式拍板，決定將311核災後持續產生的福島核廢水，在稀釋後排入海中，為期30年，預計於2041到2051年左右完成排放。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 圖為福島第一核電站的處理水儲罐。

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺