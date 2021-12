一點小改變，質感大提升：三個台灣人最常犯的email書寫錯誤

1. 英文email務必精簡!

台灣人習慣透過中式英文的思維去撰寫英文email,導致常常寫出有冗言贅字的句子。最常見的例子就是「Please repeat it again.」,在這句話中repeat本身就帶有「重複」的意味,而again也代表了「再次」,在外國人的解讀裡就像「請你再再說一次」,因此這句話其實不需要加again,直接說「Please repeat it.」就好。

下列這句也是:

First of all, thank you for taking the time to read this email from your busy schedule. 首先,感謝您從百忙之中抽空看這封郵件。

這句話並沒有直接的文法錯誤,只是在用詞上不夠「精簡」。以中文翻譯來看,「抽空」這兩個字就足以清楚表達對方在忙碌中找出空閒這件事,因此可以將句子精簡為:

First of all, thank you for taking the time to read this email.

首先,感謝您抽空看這封郵件。

對於讀者來說,平常上班就要處理多到不行的英文email了,還要花時間理解信件內容,是一件很麻煩的事。因此我們在撰寫時,如果可以精簡、清楚的表達,會讓信件易讀許多。

2. 句子太冗長,讓讀者喘不過氣

請先閱讀以下句子:

I am writing on behalf of Andy in relation to your complaint about the incident that happened this morning and the bad manner of our staff.

我謹代表Andy寫這封信,有關您對早上發生的事件以及我們員工的不良舉止的投訴。

許多人在寫作時喜歡加入大量的片語、子句,來拉長句子,讓句子看起來較高級。但其實過長的句子並不會看起來比較厲害,反而會讓對方抓不到重點。寫信前釐清我們想表達的重點,有助於避免句子過於冗長,這句話有以下幾個重點:

我代表我的員工(Andy)寫這封信 我要為員工早上的失誤道歉

因此,我們可以直接用兩個句子描寫重點即可。

I am writing on behalf of my staff, Andy. We are sorry for the incident this morning.

如果想要高級一點,你也可以這樣寫:

On behalf of XYZ Restaurant, I sincerely apologize for the unpleasant experience you had with our staff, Andy.

3. 逗號、逗號,怎麼還是逗號?

請先看看下列這句話:

I understand that Andy spilt the coffee all down your dress this morning, he didn't apologize to you immediately, so I take full responsibility for Andy's behavior and he has already received corresponding punishment.

仔細看這段話的標點符號可以發現,這段話只有最後結束時有句號,其他的斷句皆以逗點隔開。這是由於在中文寫作時,我們習慣寫完一段話才會使用句號,導致許多台灣人在英文寫作時誤用太多的逗號。

在英文文法裡,一個主詞一個動詞即組成一個句子,「一個句子說明完即句點」。先來看看第一句話要怎麼修正:

(X)I understand that Andy spilt the coffee all down your dress this morning, he didn't apologize to you immediately.

這兩句話各有一個主詞及動詞,因此應該拆開來寫成:

(O)I understand that Andy spilt the coffee all down your dress this morning. I also understand that he didn't apologize to you immediately.

但如果想把兩句話合併在一起,可以用另外一個想法來修正:

由於「that Andy spilt the coffee all down your dress this morning, he didn't apologize to you immediately」這句由that引導的名詞子句中的主詞皆為Andy,因此我們可以使用介系詞without + N. / Ving連結前後兩個句子:

I understand that Andy spilt the coffee all down your dress this morning without apologizing to you immediately.

只要做一點小小的改變就可以讓你的句子質感大提升,所以下次撰寫英文email時,請務必仔細檢查你的標點符號,久而久之便可以養成習慣。

以上三個台灣人常犯的英文email錯誤,你犯過幾個呢?避開這些錯誤,你也能夠寫出一封優質的英文email。

