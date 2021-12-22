民進黨突襲！國會史上首次總預算案直接逕付二讀，在野黨同聲痛批剝奪立委審查權

民進黨團昨（21）日於立院院會中展開突襲，透過人數優勢，將總預算案自委員會抽出逕付二讀；這是國會史上首度以逕付二讀方式處理總預算案，在野黨團同聲痛批。國民黨批評，民進黨剝奪立委審查權，「民進黨走向獨裁、漠視民意」，民眾黨指過程粗暴，已剝奪委員會實質審查權利，時代力量也怒批；但民進黨團解釋這是自力救濟。

為什麼民進黨要這樣做？

依據立法院2022年中央政府總預算案審查日程表，財委會原本安排在11/25及12/22前分別舉行全體委員會議討論公務預算（11/25）及附屬單位預算營業及非營業部分（12/22）審查總報告，並提報院會。依照立法院《中央政府總預算審查程序》第五條規定：「各委員會審查總預算案時，得邀請有關機關首長列席報告、備詢及提供有關資料，並進行詢答、處理。」

不過民進黨團昨天在院會提出變更議程提案，將111年度中央政府總預算案自委員會抽中逕付二讀，由於在野黨有異議，立院副院長蔡其昌裁示表決，最終結果出席81人、贊成55人、反對26人、棄權0人，該案順利通過。

柯建銘解釋，為何總預算案要抽出逕付二讀，因為史上還沒有人拒審總預算，國民黨為了公投，拒絕協商、拒審總預算，將極端的反對走到極致。

總預算這星期國民黨有3個委員會在審，包括外交國防、司法法制，以及經濟委員會，下週還有5個委員會在國民黨手上，內政委員會召委、國民黨立委林為洲曾表示，「民進黨要合併升格要先過我們這一關，不會讓你預算過」柯建銘認為，總預算即便下星期審完，再做審查報告已經是1月多了，這會期即便開臨時會，因協商冷凍期要1個月，2月1日就過年，到時會連表決的機會都沒有；這裡面有軍公教加薪、育兒津貼等非常多案。

「現在是民進黨執政，我們又佔國會多數，整個議程安排和法案處理，當然我們有責任主導，否則就被卡死了。總預算可以不過嗎？我們可以不自力救濟嗎？」。

在野黨痛批：對委員會不尊重沒收立委權利

國民黨團反批，從2008年開始，除了大選年的2008年、2012年、2016年和2020年，總預算審查是在前一年12月完成，其餘年度總預算都是在當年1月完成審查，馬政府執政8年，在野的民進黨對總預算拖延沒有1年「有在客氣」，如今卻用前所未有的方式將總預算逕付二讀，寫下憲政惡例。

陳玉珍接受《中央社》記者訪問時表示，公投過後，民進黨展現出一黨獨大、強渡關山的蠻橫行為。很多國民黨召委已在本週於各委員會排審明年度總預算案，很多預算在委員會審查中才能與各部會做更仔細的溝通、討論，民進黨的做法只是在破壞朝野關係。陳玉珍指出，黨團已通令各黨籍立委，務必在接下來進行的朝野協商中，要更加仔細去審查每一筆預算。

國民黨團發出新聞稿表示，民進黨團在立法院院會將111年度公務預算全案逕付二讀，交付協商，完全是破壞民主機制，創下立法院最惡劣的先例。過去國民黨掌握國會多數，從未將總預算案由委員會抽出逕付二讀，這是對國會的不尊重，也是對各委員會的不尊重，更是踐踏民主機制。

時代力量黨團表示，時力黨團每個會期都希望儘快開議，就是為了避免法案或預算審查的延宕，而過往頻頻發生附屬單位預算在年度即將終了，錢將花完，預算卻仍未三讀的離譜狀況，也非時力黨團所樂見。然而民進黨團將總預算逕付二讀的提案，讓行政機關免除在相關委員會進行預算編列的報告、備質詢及提供資料的義務，同時也造成未參加任何特定黨團運作的無黨籍立委的預算提案權被剝奪的情況，已嚴重違反委員會中心主義，侵害立委於委員會審查預算的權利，呼籲民進黨團懸崖勒馬。

邱顯智也批評，兩大黨惡鬥，國民黨團先是在各委員會延宕預算排審的時程，不照已排定之總預算審查日程來進行審查，造成許多機關單位預算仍無法完成委員會審查。然而，民進黨團提出將公務預算抽出逕付二讀，直接將委員會審查程序排除，是完全違背委員會中心主義的做法，已是自我閹割立法委員依法審查預算的職權，「國民黨亂搞，民進黨就可以跟著亂搞？此例一開，未來立法院審預算可不可以比照辦理？委員會都不用審預算了，國會還像國會嗎？」

民眾黨今天早上也召開記者會，指出民進黨團於6年前信誓旦旦宣示其欲落實委員會中心主義。然事實上，過去由該黨團提案逕付二讀者，不勝枚舉。民眾黨立法院黨團要嚴厲譴責民進黨，以多數暴力的方式，沒收委員會預算審查，剝奪立委審查預算的權利。完全破壞我國長期以來的憲政慣例；如此粗暴的方式，還敢自稱是史上最會溝通的政府。民眾黨團鄭重呼籲，民進黨團應尊重國會，撤回提案，落實預算實質審查。

立法院法制局：沒有違法，但第一次這樣處理預算案

依據《立法院職權行使法》第8條規定，政府機關提出之議案或立法委員提出之法律案，應先送程序委員會，提報院會朗讀標題後，即應交付有關委員會審查；但有出席委員提議，20人以上連署或附議，經表決通過，得逕付二讀。

立法院法制局說，中央政府總預算案為行政院提出，屬於政府機關提出之議案，經院會決議逕付二讀，符合立法院職權行使法規定。但確實這是第一次發生這樣的情況。