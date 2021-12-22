金管會開放純網路保險最快2023年底問世，金融業認股要達資本額4成

（中央社）金管會今天宣布開放設立純網路保險，預計最快2023年底純網路保險可正式問世。金管會規劃股東應有金融業者和金融科技業者，其中金融業者認股應達實收資本額4成以上。

金管會保險局長：2023年4月公布許可名單

金管會保險局長施瓊華今天親自在例行記者會宣布開放設立純網路保險公司的政策方向，金管會將徵詢外界意見至明年1月底，2至3月召開公聽會，8月正式發布法規並受理申請，且未設下純網保家數限制；2023年4月公布許可名單後，最快2023年底可看到純網保問世。

施瓊華指出，純網保有5大政策目的，第一是平台經濟與共享經濟興起，民眾面臨新經濟風險所需要的保險保障，可望以純網保新營運模式滿足民眾需求；再者，現行保險市場商品同質性高，透過政策引導金融科技、生態圈投資，可望推廣創新型保險商品。

她舉例，隨共享經濟興起，未來民眾也許不必買車，隨時可在路旁租短程車，相應需要的新型態保障時間縮短；又或者自由工作者等新工作型態，需要的險種保障也和傳統保單不同，希望純網保因應新趨勢，研發滿足相應需求的創新險種。

第三項政策目的，是因現行國人消費習性偏好儲蓄險且平均保額偏低，且31%國人未投保壽險，純網路壽險將以簡單易懂保障型保單為主，擴展保險可及性；第四，加速保險業數位轉型；第五，建構直接銷售通路。

根據金管會規劃，純網路產險業務以創新商品為主，例如共享運具、外送平台等碎片型保單，保險契約多屬一年期或短期，資金為短期運用，最低實收資本額門檻定為新台幣10億元；純網路壽險業務以保障型商品為主並限制保障年期，資金多屬中、短期運用，因此最低實收資本額門檻定為20億元。

金管會研議，純網保股東應包含金融機構及金融科技業者，金融機構中應有一保險公司或有保險子公司的金控，金融機構所認股份合計應達實收資本額40%以上；其中至少應有一保險公司或有保險子公司的金控所認股份超過25%。

此外，純網保除設置總公司及客戶服務中心外，不得設立其他實體營業據點；除了提供服務通路不同以外，和現有保險公司適用相同的法規監理要求。

外界關心無需任何業務員的純網保，將對保險業務員大軍帶來衝擊，施瓊華表示，保險業務員銷售保單偏向理財型或儲蓄型商品，這次開放純網保專注於保障型商品，對照目前保障型商品保費收入占比不高，評估影響不大。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航