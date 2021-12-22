美國因應Omicron疫情：提供5億套免費快篩試劑，考慮再延長學貸暫緩還款令

Omicron變異株來勢洶洶，美國疫情再起。為了因應急速蔓延的新型變異株，美國政府不但宣布，要在2022年1月開始，提供5億套免費的快篩試劑給有需要的民眾。另外，也考慮再度延長學貸暫緩還款的期限。

因應Omicron，拜登提供5億套免費快篩試劑

（中央社）美國疫情再起，美國總統拜登（Joe Biden）宣布，將提供5億套免費的快篩試劑供有需要民眾。但他也表示，現在不是2020年3月，因有2億人接種、準備充分也對疫情更了解，民眾無需恐慌。

在耶誕假期即將來臨前夕，Omicron變異株在全美快速蔓延。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）新變異株Omicron占上週新增確診病例的73.2％，多數確診者已接種疫苗。

儘管Omicron來勢洶洶，但拜登21日在白宮宣布最新的防疫措施時，對於民眾憂心是否能安心與親友歡度假期時說：「答案是，是的。如果你與一起慶祝的親友接種疫苗，特別是接種了加強劑，是可以的。如果已經接種疫苗並遵循眾所周知的預防措施，那你應該可以輕鬆按計畫慶祝耶誕假期。」

拜登指出，現在不是2020年3月，因為全美已經有2億人完整接種疫苗，也已經有所準備，對病毒的了解也比過去多。Omicron雖然傳播快速，許多完全接種的民眾可能因此感染，但不太可能導致重症。對於Omicron應該關心，但無須恐慌。

拜登並再次呼籲尚未接種疫苗的民眾儘快接種，已經完整接種的民眾也應追打加強針。

已經追打第3劑的拜登也拿出前總統川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）為例表示，川普日前公開宣布他已接種加強劑，「這可能是他跟我少數有共識的其中一件事。」

拜登並宣布，將在2022年1月起，免費提供5億劑居家快篩試劑。至於這項計畫的細節，將在未來數週內對外宣布。

考慮再度延長學貸暫緩還款令

因應疫情，除了提供免費快篩試劑之外，美國政府也考慮再度延長學貸暫緩還款的期限。

2020年，COIVD-19疫情崛起，重創美國經濟。川普政府宣布「學貸暫緩還款令」，讓教育部將學貸還款日延後，紓解還款人的壓力。拜登則在6月時宣布最後一次延長學貸暫緩還款令，延至2022年1月底。

過去幾個月來，美國教育部也不斷強調，之後不會再延長學貸暫緩還款期限。不過由於Omicron疫情，美國教育部發言人21日表示，這週會再宣布，是否會延長1月底的暫緩還款期限。

《CNBC》指出，民主黨籍人士以及勞工、學生團體向拜登政府施壓，希望能繼續延長學貸暫緩還款令。而根據統計數據，目前仍有90％的美國學貸借款人，沒有能力還款。

不過另一方面，共和黨籍人士則反對，認為推遲還款，會加重美國納稅人的負擔。

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺