金石堂公布2021年度報告：疫情趨緩回復購書動能，《月老》、《茶金》影視作品帶動書市買氣

金石堂書店12月21日公布2021第37屆風雲人物曁十大影響力好書，風雲出版人及風雲作家分別由圓神出版社執行長簡志興、作家平路獲得。此外，《大港的女兒》、《早知道就待在家》、《老派少女購物路線》等書籍皆入選金石堂十大影響力好書。

最後，2021年度人氣作家前20名也一併公布，從分佈來看，台灣讀者仍舊偏好日本作家，其中又以漫畫創作者為大宗，包含《鬼滅之刃》吾峠呼世晴、《名偵探柯南》青山剛昌、《航海王》尾田榮一郎、《進擊的巨人》諫山創等人。

根據《中央社》報導指出，金石堂商品處副總洪玉鳳表示，今年出版量受到疫情影響，5月至7月疫情高峰的時候出版量減少，待疫情趨緩之後，書市回復既有動能，年度出版量僅比前一年差異8％左右，新書銷售則僅比去年少1％，顯見新書銷售力道仍維持一定實力。

此外，雖然疫情一度使書市幾乎停擺，但童書、漫畫、輕小說、財經企管等4大類叢書均能抗跌，表現優異，童書類更首次登上類別銷售冠軍。洪玉鳳表示，因為疫情期間停課不停學，家長更重視孩子自主學習能力，希望能積極培養孩子的閱讀能力，因此反應在書市之上。

洪玉鳳進一步指出，文學類方面有兩道強勁的趨勢呈現，一是作家不約而同以自身或「人生故事」為題材創作，引起讀者共鳴，如平路、蔣勳、簡媜、小野等作家的作品；二是影視戲劇發揮強大話題效應，帶動原著作品銷量，如《天橋上的魔術師》、《斯卡羅》、《茶金》、《月老》等書。

此外，輕小說及漫畫類，因作者動能強勁、客群死忠等因素，在疫情期間表現穩健，加上金石堂與出版社積極增加線上主題書展，銷售力擴增。

Photo Credit: 中央社

至於圓神出版社執行長簡志興獲得風雲出版人的理由為：「台灣出版界暢銷資優生，幸福企業領導者。圓神出版集團旗下有圓神、方智、先覺、究竟、如何、寂寞等6家出版社，員工『幸福』、作家『大放異彩』、作品『暢銷』，屢次創下台灣書市暢銷紀錄。此成功的『秘密』就在集團宗旨中，尊重讀者、出版好書。站在讀者的角度，呼應社會需求，務求每本書都要帶有主動親近讀者的潛質。」

作家平路的獲獎理由則為：「生老病死波濤中，寄予人生力量的文字魔法師。博古通今，跨越中西，於喜悲間隙中，服以文字撫慰受苦心靈；於逆順間隙中，服以文字重整安頓，字字是可以服用的良藥。在寫作生涯中，處處留情體貼這個人世間，將心比心的陪伴，為世間受折磨者送上暖心之力。」

值得一提的是，除了金石堂的風雲作家之外，平路今年也獲得第22屆國家文藝獎的殊榮肯定。

金石堂10大影響好書

《大港的女兒》 《早知道就待在家》 《老派少女購物路線》 《為什麼不能想怎樣就怎樣：王宏哲給孩子的情緒教育繪本》 《成功的反思：混亂世局中我們必須學的一堂課》 《致富心態：關於財富貪婪與幸福的20堂理財課》 《叛國英雄、雙面諜》 《我是這麼說的：RBG不恐龍大法官》 《破解基因碼的人》 《無限賽局：翻轉思維框架》

金石堂年度暢銷書前10名

《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》 《特殊傳說Ⅲ vol.3》 《致富心態：關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》 《屁屁偵探讀本9：幸運貓落到誰手上》 《被討厭的勇氣：自我啟發之父『阿德勒』的教導》 《回家：案簿錄‧浮生卷一》 《富爸爸，窮爸爸（20週年紀念版）》 《如果歷史是一群喵（7）：隋唐風雲》 《投資最重要的事：一本股神巴菲讀了兩遍的書》 《這世界很煩；但你要很可愛》

金石堂人氣作家前20名

護玄 吾峠呼世晴 Troll 肥志 廣嶋玲子 詹姆斯克利爾 墨香銅臭 芥見下々 青山剛昌 東野圭吾 笭菁 古舘春一 不朽 泰絲・格里森 尾田榮一郎 J.K.羅琳 藤子・F・不二雄 諫山創 岸見一郎 蔡康永

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺