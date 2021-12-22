金石堂公布2021年度報告：疫情趨緩回復購書動能，《月老》、《茶金》影視作品帶動書市買氣
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雖然疫情一度使書市幾乎停擺，但童書、漫畫、輕小說、財經企管等4大類叢書均能抗跌，表現優異，童書類更首次登上類別銷售冠軍。
金石堂書店12月21日公布2021第37屆風雲人物曁十大影響力好書，風雲出版人及風雲作家分別由圓神出版社執行長簡志興、作家平路獲得。此外，《大港的女兒》、《早知道就待在家》、《老派少女購物路線》等書籍皆入選金石堂十大影響力好書。
最後，2021年度人氣作家前20名也一併公布，從分佈來看，台灣讀者仍舊偏好日本作家，其中又以漫畫創作者為大宗，包含《鬼滅之刃》吾峠呼世晴、《名偵探柯南》青山剛昌、《航海王》尾田榮一郎、《進擊的巨人》諫山創等人。
根據《中央社》報導指出，金石堂商品處副總洪玉鳳表示，今年出版量受到疫情影響，5月至7月疫情高峰的時候出版量減少，待疫情趨緩之後，書市回復既有動能，年度出版量僅比前一年差異8％左右，新書銷售則僅比去年少1％，顯見新書銷售力道仍維持一定實力。
此外，雖然疫情一度使書市幾乎停擺，但童書、漫畫、輕小說、財經企管等4大類叢書均能抗跌，表現優異，童書類更首次登上類別銷售冠軍。洪玉鳳表示，因為疫情期間停課不停學，家長更重視孩子自主學習能力，希望能積極培養孩子的閱讀能力，因此反應在書市之上。
洪玉鳳進一步指出，文學類方面有兩道強勁的趨勢呈現，一是作家不約而同以自身或「人生故事」為題材創作，引起讀者共鳴，如平路、蔣勳、簡媜、小野等作家的作品；二是影視戲劇發揮強大話題效應，帶動原著作品銷量，如《天橋上的魔術師》、《斯卡羅》、《茶金》、《月老》等書。
此外，輕小說及漫畫類，因作者動能強勁、客群死忠等因素，在疫情期間表現穩健，加上金石堂與出版社積極增加線上主題書展，銷售力擴增。
至於圓神出版社執行長簡志興獲得風雲出版人的理由為：「台灣出版界暢銷資優生，幸福企業領導者。圓神出版集團旗下有圓神、方智、先覺、究竟、如何、寂寞等6家出版社，員工『幸福』、作家『大放異彩』、作品『暢銷』，屢次創下台灣書市暢銷紀錄。此成功的『秘密』就在集團宗旨中，尊重讀者、出版好書。站在讀者的角度，呼應社會需求，務求每本書都要帶有主動親近讀者的潛質。」
作家平路的獲獎理由則為：「生老病死波濤中，寄予人生力量的文字魔法師。博古通今，跨越中西，於喜悲間隙中，服以文字撫慰受苦心靈；於逆順間隙中，服以文字重整安頓，字字是可以服用的良藥。在寫作生涯中，處處留情體貼這個人世間，將心比心的陪伴，為世間受折磨者送上暖心之力。」
值得一提的是，除了金石堂的風雲作家之外，平路今年也獲得第22屆國家文藝獎的殊榮肯定。
金石堂10大影響好書
- 《大港的女兒》
- 《早知道就待在家》
- 《老派少女購物路線》
- 《為什麼不能想怎樣就怎樣：王宏哲給孩子的情緒教育繪本》
- 《成功的反思：混亂世局中我們必須學的一堂課》
- 《致富心態：關於財富貪婪與幸福的20堂理財課》
- 《叛國英雄、雙面諜》
- 《我是這麼說的：RBG不恐龍大法官》
- 《破解基因碼的人》
- 《無限賽局：翻轉思維框架》
金石堂年度暢銷書前10名
- 《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》
- 《特殊傳說Ⅲ vol.3》
- 《致富心態：關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》
- 《屁屁偵探讀本9：幸運貓落到誰手上》
- 《被討厭的勇氣：自我啟發之父『阿德勒』的教導》
- 《回家：案簿錄‧浮生卷一》
- 《富爸爸，窮爸爸（20週年紀念版）》
- 《如果歷史是一群喵（7）：隋唐風雲》
- 《投資最重要的事：一本股神巴菲讀了兩遍的書》
- 《這世界很煩；但你要很可愛》
金石堂人氣作家前20名
- 護玄
- 吾峠呼世晴
- Troll
- 肥志
- 廣嶋玲子
- 詹姆斯克利爾
- 墨香銅臭
- 芥見下々
- 青山剛昌
- 東野圭吾
- 笭菁
- 古舘春一
- 不朽
- 泰絲・格里森
- 尾田榮一郎
- J.K.羅琳
- 藤子・F・不二雄
- 諫山創
- 岸見一郎
- 蔡康永
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：羅元祺