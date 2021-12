普亭與德國新總理通話，首度透露不排除在烏克蘭問題「採取軍事措施」

(中央社)俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin,港譯「普京」)12月21日與德國新總理蕭茲(Olaf Scholz)首次通話,他告知蕭茲俄國向美國提出的安全保證提議,並呼籲就莫斯科向美國和北大西洋公約組織(NATO)提出的安全要求進行「嚴肅談判」。

克里姆林宮在聲明中表示,兩位領袖也討論烏克蘭情勢。

德國政府發言人說,蕭茲對俄國在與烏克蘭交界附近集結部隊表達關切,並表示「迫切需要讓情勢降溫」。

普亭21日警告,俄國準備採取「軍事-技術措施」,來回應西方就烏克蘭衝突的「不友善」行為。普亭近幾週來持續指控美國和北約在俄國邊界挑起緊張氣氛,但今天的評論是他第一次暗示可能爆發衝突。

西方國家指控俄國在毗鄰烏克蘭東部的邊境地區集結了大約10萬兵力。烏克蘭政府自2014年起一直在對抗東部的親俄分離主義分子。

俄國否認密謀進犯,並要求美國與北約就俄國安全提供法律保證,還要北約停止向東擴張。

俄國上週把他們的要求交給美國與北約,表示北約不該再接受新成員,或是在前蘇聯國家建立軍事基地。

美國同日表示,華盛頓預期會在下月就烏克蘭緊張情勢和歐洲安全與俄羅斯展開會談,並警告俄國的安全保證提議有部分「無法接受」。

北約秘書長史托騰伯格(Jens Stoltenberg)同日也表示,北約將尋求在明(2022)年初就烏克蘭緊張情勢與俄國進行有意義的討論。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

普亭首度警告將動用「軍事措施」

《中央社》報導,普亭在國防部會議上表示,萬一西方維持明顯具有挑釁意味的立場,「我們將採取適當的軍事-技術報復措施」。普亭表示,俄國「將強硬回應不友善的作法」,他希望「強調我們絕對有權利這麼做」。

美國拒絕拜普峰會,但仍願意雙邊會談

《中央社》報導,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)12月21日表示,在俄國於與烏克蘭交界集結重兵的緊張情勢下,美國總統拜登(Joe Biden)沒有與俄羅斯總統普亭舉行實體會談的計畫。

布林肯在新聞簡報被問及是否可能舉行拜普實體會談,以化解烏克蘭緊張情勢時表示:「我認為,我們首先必須看外交上是否取得進展。」

《華爾街日報》報導,布林肯也呼籲俄羅斯減少在烏克蘭附近的軍事緊張,為明年1月份可能舉行的會談創造一個合適環境。華盛頓方面提議直接與俄羅斯對話,同時進行有北約和歐洲安全與合作組織(Organization for Security and Cooperation in Europe)參與的並行討論。

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:彭振宣

核稿編輯:羅元祺