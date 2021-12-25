2021/12/25,
運動

常見的游泳迷思：「自由式」為何會成為捷泳的代名詞？

常見的游泳迷思：「自由式」為何會成為捷泳的代名詞？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

一直以來，台灣都把捷泳稱為自由式，甚至有些人不知道捷泳是什麼泳姿。本文從歷史與兩個案例，來告訴大家捷泳與自由式是怎麼產生連結的。

在游泳這項運動，你是否常常聽到一句話「自由式也可以稱作為捷泳」，到底自由式跟捷泳是甚麼關係？兩者各又代表甚麼意思呢？

自由式（Freestyle）其實是正式比賽項目的其中一種，該項目的比賽規定是「比賽選手可以採用任何姿勢進行比賽」，而大家現在常見到的自由式泳姿真正的名稱叫「捷泳」，只是因為捷泳是現今已知最快的游泳方式，因此在可以選擇任何姿勢參加比賽的情況下，大家普遍會選擇捷泳進行比賽。久而久之，自由式成了捷泳的代名詞。​

亞運游泳　林建良50公尺自由式排第8
Photo Credit: 中央社

捷泳的歷史可以追溯到1844年，在美國西部歸來的旅行者在英國出版的遊記中，首次詳細記載北美印地安原住民雙臂交替划水前伸的游泳動作，此動作看起來像在水上爬行，因此又被稱為「爬泳」。

同年的英國游泳表演賽，英國游泳協會邀請了正在英國作巡迴展覽的印地安人進行表演賽，出乎意料的，印地安人用這個在場沒有人見過的泳姿贏了當時使用蛙泳的英國游泳冠軍，也因此，該泳姿開始在歐洲受到廣大的討論與矚目並在後續慢慢演化發展成現今的捷泳。

有人在自由式比賽使用其他泳姿嗎？當然有的，下面是兩個比較有名的例子。

2014年的八月，菲爾普斯（Michael Phelps）曾在美國舉辦的Arena Grand Prix短水道50公尺自由式賽事，使用蝶泳出賽，在預賽中游出24.06秒的成績，在89位參賽者中排名第42未能進入決賽。

賽後採訪他提到，參加這些比賽是為了調整狀態，利用自由式高強度的比賽，調整蝶式的動作並檢視自己是否保有競爭力。對於自己是一名中長距離選手，在短距離比賽可以游出這個成績，菲爾普斯其實是相當滿意，「這個成績是個不錯的開始」在賽後採訪中他這麼說道。

2016年美國冬季短水道的50碼自由式比賽，名將Tom Shields同樣用蝶式完成比賽，不同的是他以20.1秒預賽排名第六的成績成功進入決賽，後續決賽則是改回使用捷泳參賽。

在這場比賽中Tom Shields蝶式發揮的非常完美，游起來的速度感完全不輸其他使用捷泳的選手，總體來看只有輸在出發的反應時間以及轉身方式的不同。對於該場比賽我找不到相關的採訪記錄，所以至今仍然不知道他是故意用蝶式參加自由式比賽還是真的搞錯。

雖然在日常生活中我們依然會用自由式來代稱捷泳，但是看過今天的文章，下次，當身邊人問起捷泳跟自由式是甚麼關係時，你就知道該怎麼回答了。

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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