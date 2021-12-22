關鍵一票推翻1.75兆美元《重建美好未來法案》，來自紅州的民主黨參議員曼欽為何與拜登唱反調？

文：吳宗宜

民主黨關鍵參議員跑票，拜登政府的美好未來已經破碎？

美國民主黨西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽（Joe Manchin），在12月19日上《週日福斯新聞》（Fox News Sunday）時，突然改稱他將不再支持拜登（Joe Biden）政府所提出、總預算1.75兆美元的《重建美好未來法案》（Build Back Better Act），而在其與共和黨全數參議員的反對下，此版本的《重建美好未來法案》將無法通過參議院審議而付諸東流。

曼欽稱此牽涉加強社會安全網、對抗氣候變遷和稅改的《重建美好未來法案》，將大幅增加政府支出，並使目前的通貨膨脹惡化：「總統知道我的疑慮，也不停的努力向我解釋這個法案，並且是一個我樂於與其工作的人，但如果我投票支持這個法案，我將無顏回鄉面對江東父老，解釋我為甚麼要這麼做，我沒辦法面對西維吉尼亞州的鄉親。」

CNN報導，雖然據消息指出，拜登政府上週就已經無法確認曼欽是否終將支持政府強力推動《重建美好未來法案》通過的立場，但是他們也沒有想到曼欽居然會在即將發聲明前的30分鐘，才透過幕僚告訴白宮他們的決定，白宮稱此事件「完全是個驚嚇」。

此外，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也表示，曼欽12月14日時才前往白宮面見總統，表示雖然兩人在法案的焦點領域方面有所歧見，但曼欽承諾將與白宮持續對話、找出共識，而曼欽表示不再支持目前版本法案的聲明，有違他先前給總統的說法，並稱將會持續與他溝通，看曼欽會不會再度改變其立場以遵守先前的承諾。

曼欽表示，政府一直試圖做出一些細微的調整，但是卻沒有改變政策實施的方式，也沒有針對許多真正需要關注的議題，讓真正需要資源的人能夠得到幫助：「我們可以用兩黨共識的方式來推進這個議程，讓參議院行使它應有的功能，就讓這個案子照正常的方式走委員會審議吧。」

曼欽在與民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）對談時，就已堅持他不會支持此法案在未來10年的總預算超過1.5兆美元，而在最近的幾週，他也持續堅持法案的支出規模應該要縮減，並減少短期的「噱頭支出」，但白宮方面則堅持目前1.75兆美元的版本。

事實上，拜登政府2021年4月底就曾提出的3.5兆美元的《重建美好法案》，稱這是對美國未來的歷史性投資，但該案不僅共和黨人大力反對，民主黨內部包括曼欽在內的中間派參眾議員，也反對如此大規模的支出，在內外壓力下，拜登不得已於10月底宣布將該法案的預算規模縮減為1.75兆美元。

然而，或許也因為目前《重建美好法案》的預算規模已較原先規劃的少了一半，拜登政府暫時無意繼續縮減其規模至曼欽等人所堅持的1.5兆美元以內。

Photo Credit: AP / 達志影像

來自紅州的民主黨參議員，曼欽背後的江東父老們

近年來西維吉尼亞的一直是共和黨佔優勢的州（紅州），自2000年以來，共和黨在每屆總統選舉中都能贏得西維吉尼亞，而目前共和黨在該州擁有全部3席的聯邦眾議員席次、近八成（78／100）的州眾議員席次以及近七成（23／34）的州參議員席次，由此可見，由這樣的州選出一位民主黨參議員絕對是個異數。

曼欽自1982年擔任西維吉尼亞州州眾議員以來，一直在西維吉尼亞州從政，歷任州參議員、州國務卿，並於2005至2010年擔任該州州長，2010年至今，他則持續擔任該州的聯邦參議員。

曼欽之所以能在紅州持續獲選為參議員，與他偏保守的立場有相當的關連，他曾稱自己為中間、溫和、保守的民主黨人（centrist, moderate conservative Democrat）。而事實上，他也多次在參議院與共和黨團合作，並在拒絕增加大法官席次等議題上與共和黨的立場一致。

然而，曼欽撤回支持、導致《重建美好法案》的審查進度再度歸零一事，也讓民主黨內部浮現不滿的聲浪。《紐約時報》報導，民主黨內自由派的參眾議員們，對於黨內高層無法如先前承諾的順利推促法案通過感到憤怒，民主黨紐約州聯邦眾議員鮑曼（Jamaal Bowman）就表示：「我們就知道曼欽和眾議院是無法信任的，現在你看看我們落到什麼下場」，民主黨維吉尼亞州眾議員斯潘伯格（Abigail Spanberger）則表示：「這是令人無法接受的，但我們不能就此灰心喪志，許多家庭、兒童還有這個星球的未來，都在等著我們去維護。」

根據POLITICO等機構的民調，共和黨相當有可能在2022年期中選舉後取得聯邦參議院的多數，而該法案無法順利通過，也可能對民主黨本就弱勢的選情造成更大衝擊。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航