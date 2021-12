人類文明演進的起點：為什麼逛大英博物館，最好先從自然史展廳開始？

文:陽寶頤

大英博物館主要奠基者漢斯・斯隆爵士(Sir Hans Sloane, 1660-1753)過世時將其七萬多件收藏捐贈給英國國會。

這批收藏包含書籍手稿、古董文物以及大量的自然史標本與資料,其中自然史收藏主要有兩個來源:一是斯隆作為英國政治家克里斯托・弗蒙克公爵(Christopher Monck, 1653-1688)的私人醫生,隨行遊歷馬德拉群島、加納利群島以及加勒比海島嶼時所記錄之自然植物與昆蟲;二是斯隆向來自英國、蘇格蘭及德國的博物學、植物學及昆蟲學家們所購買的動植物標本。[1]

斯隆的自然史收藏於1759年始展示在位於大英博物館現址的蒙塔古宮(Montague House)【圖1】。蒙塔古宮因年久失修而於1820年代逐步拆除,今日所見之希臘神殿式大英博物館建築由英國建築師羅伯特・斯默克爵士(Sir Robert Smirke, 1780-1867)所設計,並於1857年正式落成,但在此之前已有部分展廳(包含新建的自然史展廳)於1840年代逐步完工並對外開放【圖2】。

Photo Credit: © The Trustees of the British Museum 【圖1】大羅素街上的蒙塔古宮,1813年。收藏於大英博物館,編號:1880,1113.4419

Photo Credit: © The Trustees of the British Museum 【圖2】大羅素街上由羅伯特‧斯默克爵士所設計之大英博物館,1853年。收藏於大英博物館,編號:1880,1113.4426

自然史展廳的格局與陳設在接下來的歲月中,雖有零星變化,但未有顯著異革,直到1881年大英博物館將其自然史收藏移至今日的倫敦自然史博物館為止。本文簡介十九世紀中葉大英博物館的自然史展廳規劃,並說明當時自然史展廳與館內其他展區所共同建構的進化論敘事。

大英博物館自然史部門於1837年細分出動物學、植物學及礦物地質學三個分支,這三個分支於1856年正式升格為三個部門。[2]1840至1850年代,一系列的自然史展廳相繼於博物館二樓開幕,同樣位於二樓的還有古物部門的民族誌展廳及部分埃及展廳,一樓空間則主要展示亞述、埃及、希臘與羅馬文明。

根據十九世紀的大英博物館展廳指南,在動物學部門的展廳裡,鳥類、爬蟲類、魚類以及其他哺乳動物的標本陳列於靠牆的展櫃裡或置於其上,而包含蚌類、海星與珊瑚在內的海洋無脊椎動物,則展示在展廳中央的獨立式展櫃裡或置於其下,部分展櫃內的標本另依據其產地再行分組【圖3】【圖4】。[3]

Photo Credit: © The Trustees of the British Museum 【圖3】大英博物館動物學展廳一景,1843/4年。收藏於大英博物館,編號:1940,0529.2.1-26

Photo Credit: 公共版權 【圖4】大英博物館動物學展廳一景,獨立展櫃內陳列珊瑚。1847年。收藏於Wellcome Library,編號:38461i

礦物地質學部門的一系列展廳位於二樓北側,展覽分成兩個部分,其一展示隕石與礦物,其二陳列植物、魚類、爬蟲類以及大型哺乳動物的化石及骨骼遺骸。化石展區之展品除依照種類與地域分組,另依照年代從較新的化石排列至較舊的化石。[4]

植物學部門所屬的兩間展廳成立較晚,約於1858年落成。植物學展廳與動物學展廳的起始處相連,其收藏除菌類標本外,另按照進化順序由低到高,展示藻類、地衣苔蘚、蕨類、裸子及被子植物等標本【圖5】。[5]與動物學展廳相似,部分植物學展櫃另按照產地細分標本。

Photo Credit: 公共版權 【圖5】植物學展廳一景,1858年。收藏於Wellcome Library,編號:38461i

除了自然科學知識之傳遞,自然史展廳也是大英博物館展示人類文明演變的組成部分之一,其教育功能與館內其他展廳的規劃相關,尤其值得注意的是民族誌展廳(Ethnographic Room)。[6]

位於二樓南側、與動物學展廳入口相連的民族誌展廳成立於1845年,展示來自亞洲、非洲、美洲與太平洋群島的衣飾、武器、樂器、宗教塑像等各式文物。這些民族誌收藏首先按照文化地理區域分類,再依歐洲中心觀點中文明發展的次序,從僅為滿足人類衣食庇護等基本需求而製造之用品,排列至體現美感與滿足精神需求而製造的宗教與藝術品。

除了物質排列的順序能夠體現歐洲視角中文明演化的進程,當時其他出版物所推薦的大英博物館展廳參觀次序,也楬櫫了民族誌展廳如何與自然史以及博物館中其他展廳相連,形成特定的參觀路線,並據此再現文明演化。

例如,英國記者威廉・傑羅德(William Blanchard Jerrold, 1826-1884)在其1852年的著作《如何四次逛完大英博物館》(How to See the British Museum in Four Visits)中,建議觀眾首先觀看陳列動植物與礦物標本的自然史展廳,接著是民族誌展廳,再次是埃及、亞述等展廳,最後才是呈現人類文明之登峰造極(various degrees of excellence)的希臘與羅馬展廳。[7]

傑羅德提倡的參觀次序,旨在指引觀眾逐步揭開文明教化的各階段,亦即從動植物標本到呈現野蠻原始生活(barbarisms of savage life)的器具,最後再到希臘羅馬瑰麗的藝術成就。[8]

在此觀看脈絡中,自然史展廳成為大英博物館呈現人類文明演進的起點。這也意味著,在考慮十九世紀大英博物館裡自然史展廳的教育功能時,需要將其置於博物館整體的展示語境中。

