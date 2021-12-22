衣索比亞內戰：總理阿比靠無人機扭轉戰局，但和平仍是遙遙無期

（中央社）無人機近年在幾場區域戰爭或內戰鋒芒畢露。近期非洲衣索比亞內戰，衣國總理阿比（Abiy Ahmed）也是靠無人機，硬是擊退本已快打入首都的叛軍，徹底扭轉戰局。

政府軍在衣索比亞北部的戰事裡，一年來不敵來自提格雷省（Tigray）的叛軍「提格雷人民解放陣線」（TPLF）而節節敗退，叛軍兵鋒直逼首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa），11月下旬還傳出總理阿比親上前線督師。

然而到12月6日，阿比卻在重要戰線科姆博查（Kombolcha）宣告大捷，大讚全國都為軍隊辦到難以置信的英雄事蹟而驕傲。衣國政府扭轉戰局，很大程度是拜阿拉伯聯合大公國、土耳其提供的無人機之賜。

《紐約時報》指出，從利比亞內戰、亞美尼亞及亞塞拜然為爭奪納卡地區（Nagorno-Karabakh）的戰爭，到這次衣索比亞內戰，無人機在傳統戰爭裡益發扮演吃重角色，甚至主宰戰局。

叛軍TPLF首腦狄布瑞琛（Debretsion Gebremichael）12月20日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），表示已下令全軍撤回提格雷省邊界附近，理由之一就是不堪「境外勢力提供政府軍的無人機」打擊，映證阿比政府靠著作戰無人機隊逆轉戰事。

《紐時》指出，過去4個月來儘管美國與區域的非洲鄰國不斷呼籲停火並和平談判，阿聯與土耳其仍私下提供阿比政府一些新式無人機。

這批無人機在戰場發揮重大作用，痛擊沿著高速公路向首都挺進的叛軍與補給車隊。叛軍最後沿路北撤約430公里，數月來攻下的戰果盡失。

對阿比來說這些無人機來得及時。他在獲得諾貝爾和平獎一年後的2020年11月揮師提格雷省，與鄰邦厄利垂亞領袖協同作戰進剿TPLF叛軍。但衣國政府軍卻被叛軍逐出提格雷省，輸得灰頭土臉。叛軍乘勝追擊，今年11月一路打到首都北方136公里的底比別翰（Debre Birhan）鎮。

但在如同蜂群般的無人機出現上空，朝部隊與補給車隊密集炸射後，叛軍此後再沒能推進。一名叛軍指揮官告訴紐時：「有時會有10架無人機臨空，在開闊地面與道路上，不難想像我們猶如活靶。」

西方與衣索比亞官員透露，自戰爭開始，阿聯就訓練並提供大量援助給衣國精銳的共和衛隊，並協助操作無人機發動空襲，打掉叛軍的重砲與軍火庫。

拜登（Joe Biden）政府今年1月上台並展開施壓後，阿聯一度停止為衣國操作無人機，但最近幾個月在新一批中國製無人機投入後，阿聯又恢復助戰。

另一方面，衣國與土耳其間的協作相對更公然。阿比今年8月與土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）簽署軍事協議，取得土國的拜拉克塔TB2無人機（Bayraktar TB2），正是這款無人機讓亞塞拜然在納卡戰爭裡打趴亞美尼亞。

土耳其無人機對許多尋求有實戰經驗、相對便宜且沒有惱人附加條件的非洲國家極具吸引力。艾爾多安今年10月出訪奈及利亞、多哥、安哥拉等非洲國家後，自誇「在非洲，走到哪都有人想要我們的無人機。」

阿比政府的無人機隊規模不大，據各方估計不過也就幾十架，且操作、維修和彈藥供應所費不貲，但就是能對沒有無人機的叛軍構成強大威脅。

華府智庫新美國基金會（New America Foundation）的無人機作戰專家辛格（Peter W. Singer）指出，衣索比亞和利比亞等地的無人機作戰與1930年代西班牙內戰很像，當時境外大國也利用西國內戰，測試新軍事技術並評估國際反應，「這是戰爭結合作戰實驗」。

不過辛格仍認為技術不能保證勝利，「美國在阿富汗也有部署無人機，但塔利班卻堅持了20年，人的意志才是戰爭結果的依歸。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 衣索比亞國防軍

戰況逆轉，是否能為和平談判創造空間？還值得觀察

《The Defense Post》報導， 美國國務院發言人 普萊斯（Ned Price）指出 ，如果TPLF撤退得到證實，「這是我們歡迎的事情。」 普萊斯評論 TPLF的撤退表示：「這是我們所呼籲的，我們希望它為更廣泛的外交談判打開大門。」

TPLF首腦狄布瑞琛在12月20日寫給聯合國秘書長的信中，呼籲交戰雙方立即停止敵對行動，並表示他希望叛軍的撤離將是「決定性的和平開端」。狄布瑞琛還要求聯合國在提格雷上空建立禁航區，並對阿比政權和厄利垂亞實施武器禁運。

但得到優勢的阿比政府則質疑 TPLF撤退的動機。《CNN》報導，阿比 的發言人比琳・塞尤姆（Billene Seyoum）表示， TPLF並非基於善意而撤軍，他 認為 TPLF的撤軍只是為了掩飾 軍事挫折的「戰略性撤退」。

衣索比亞內戰可能的發展方向

《 African Arguments 》分析， 阿比害怕交出權力，支持阿比的 安哈拉人（Amhara people） 害怕再次被排除在權力核心之外，就像上世紀衣索比亞帝國垮台後那樣。而提格雷人（ Tigrayans ）害怕被殲滅和流放。 在這種情況下，任何一方都將軍事勝利，視為生存的唯一途徑。

因此，雙方都將戰鬥到最後，這可能還需要很多年。 雖然阿比政權可能控制平原，但提格雷人在山區幾乎不可能被擊敗，他們正在尋求與其他地區對阿比不滿的人建立聯盟，包括奧羅米亞（ Oromia ）——隨著經濟狀況的惡化，對阿比不滿的人肯定會增加。

正如歐盟駐非洲之角（ Horn of Africa ）的代表亞歷克斯・朗多斯（Alex Rondos）最近指出的那樣，對當今世界而言，衣索比亞持續衝突對整個非洲之角造成的損失，將是災難性的。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺