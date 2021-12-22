2021/12/22,
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關鍵評論網媒體集團宣布Tim Draper成為最新投資夥伴，並推出旗下第七個媒體Ohsowow

關鍵評論網媒體集團宣布Tim Draper成為最新投資夥伴，並推出旗下第七個媒體Ohsowow
Photo Credit: 關鍵評論網媒體集團

我們想讓你知道的是

Draper Associates VI, L.P.於去年底上一輪募資結束後正式加入，成為關鍵評論網媒體集團最新投資者。此外，關鍵評論網媒體集團同時宣布旗下最新的第七間媒體品牌 —— Ohsowow正式上線，內容著重韓國娛樂、文化與生活方式。

擁有每月1800萬不重複全球使用者、立基台灣的中英文獨立媒體與數據平台關鍵評論網媒體集團宣布，矽谷知名創投巨擘Tim Draper已透過其基金Draper Associates VI, L.P.，成為關鍵評論網媒體集團最新的機構投資人。

Draper Associates VI, L.P.過去著名的投資案例包括Skype、特斯拉與SpaceX。關鍵評論網媒體集團是該基金首個直接投資的台灣企業。

Draper Associates VI, L.P.於去年底上一輪募資結束後正式加入，成為關鍵評論網媒體集團最新投資者。同樣參與募資的國際知名投資者包括位於紐約的Palm Drive Capital、知名電玩遊戲《吉他英雄》共同創辦人黃中凱（Kai Huang），以及獨立的美國娛樂和媒體技術集團XRM Media。

Tim Draper指出：「隨著中國領導人放棄自由市場與經濟，我們觀察到許多優秀企業正湧入台灣與東南亞各地。一個誠實、公開，結合數據分析與人工智慧的媒體平台，或將成為媒體業的下一步發展重點。此外，以仍在早期發展階段的企業而言，關鍵評論網媒體集團每月1800萬的不重複拜訪數可說是佔盡先機。我期待他們能迅速發展。」

關鍵評論網媒體集團預計將使用上一輪募得資源持續擴大媒體影響力、在亞洲各地提供縱深更廣的內容，並致力提升數據分析能力。集團著眼於統合旗下各品牌數據資訊，並讓內容、廣告科技與數據分析產品相輔相成、創造更佳效益。

集團共同創辦人暨執行長鍾子偉（Joey Chung）表示：「我們非常高興有Tim的加入。他帶來了超過35年的創投經驗、人脈與獨到洞察力，幫助集團成長並向全球進發。我們期待和Tim與其團隊通力合作，專注於邁向世界各地、在亞洲併購合適的內容、廣告科技與數據分析公司，同時繼續提供讀者們獨立、有價值的內容。」

此外，關鍵評論網媒體集團同時宣布旗下最新的第七間媒體品牌 —— Ohsowow正式上線，內容著重韓國娛樂、文化與生活方式。有鑑於近期對韓國娛樂、文化報導的持續強勁需求，Ohsowow在2021年10月從電影媒體電影神搜中獨立且迅速發展，預計一年後每月不重複讀者數能達到100萬人次。Ohsowow的目標，是成為國際中文市場中，高水準韓國娛樂與生活報導的首選平台。

近來，關鍵評論網媒體集團將其擴張戰略聚焦於掌握獨特數據，藉此產出高價值內容、增進現有讀者黏著度，並吸引新讀者加入的良性循環上。關鍵議題研究中心負責人陳彥廷（Tatt Chen）說明：「取得授權同意後，我們能更貼近受眾、解析他們的想法／態度／閱讀偏好，提供尚未被滿足的個人化內容／資訊，最終分享給更多需求相似的人。有規模的獲取這些重要數據，從中學習、優化現有內容與資訊，再透過行銷科技/人工智能與受眾連接，這是我們能做出差異性的地方。」

為達成目標，關鍵評論網媒體集團將繼續投資，整合包括行動端（經授權允許、符合個資法規範，如Engagement Lab、Share Party等研究平台）獲取的零方數據、關鍵評論網旗下各媒體的第一方數據，以及經由行銷科技或人工智能取得的第二與第三方數據，建立支撐整個集團的整體數據生態系。

關鍵評論網媒體集團旗下行銷科技公司艾迪英特（Ad2iction），近期推出全台首創第一方跨站互動數據應用平台CEDP（ Content Engagement Data Platform）。此平台每月分析超過1800萬名不重複使用者以及一億筆數位閱覽足跡，提供高效資料行銷解決方案，達成更高點擊率並降低單次點擊成本。

此外，根據Comscore Display Ad Ecosystem2021年10月份指標，艾迪英特的廣告網絡已覆蓋99.7%的行動裝置使用者。妥善結合、運用CEDP數據，關鍵評論網媒體集團已成為台灣廣告科技與數據媒體平台的龍頭之一。

關鍵評論網媒體集團目前擁有超過230位員工，並計畫持續擴大讀者規模、國際影響力、戰略數據合作夥伴與開發新技術能力。旗下品牌包括：關鍵評論網INSIDE硬塞的網路趨勢觀察運動視界Cool3cevery little d電影神搜以及Ohsowow

關於關鍵評論網媒體集團

關鍵評論網媒體集團（TNL Media Group）為國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。

所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸，提供兼容並蓄、深度多元且極具影響力的資訊。

藉著零方、一方、三方數據資料庫，透過AI人工智慧資料分析、行銷科技等跨領域核心產品，有效掌握用戶輪廓。以內容為大眾服務，以數據為品牌賦能，以科技為多方對接，是閱聽人內容獲取與企業數位轉型最重要的信賴夥伴。

集團旗下共有7個品牌及10間子公司，在台北和香港共有230多名員工；投資者包含North Base Media基金、YouTube共同創辦人陳士駿。

如需更多資訊，歡迎拜訪關鍵評論網媒體集團網站

關於Draper Associates

Draper Associates在1985年由Tim Draper創立，做為早期階段創投領域的領導者，持續投資前景非凡的科技公司。


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