菲律賓救災錢不夠，杜特蒂將動用總統辦公室經費與各部會籌資百億披索救急

（中央社）超級颱風雷伊16日重創菲律賓中南部，各地急需民生物資救援。總統杜特蒂昨晚說，政府因抗疫資金枯竭，他將撥用總統辦公室經費用於救災，同時各部會應籌資百億披索救災經費。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）最新數據顯示，雷伊颱風已造成菲國至少177人喪生、275人受傷、38人下落不明。農業和基礎建設損失估計逾9.7億披索（約新台幣5.4億元）。

因強颱肆虐多處通訊中斷，通報傷亡人數可能繼續攀升。另據菲律賓國家警署20日通報，雷伊颱風造成375人身亡、515人受傷、56人失蹤，但數據仍待核實。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）今天報導，社會福利暨發展部（DSWD）統計，這次風災影響234萬8754人。截至昨天，45萬9673人仍無家可歸，只能待在避難所。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨晚在電視談話中說：「我可以向你們承諾，週五（12月24日）當天或之前，錢會撥下來⋯⋯這是我辦公室的錢。」

杜特蒂強調：「這是為了人民。」他要求中央和地方政府收到資金後，迅速提供災民援助。

杜特蒂日前說，馬尼拉當局因對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情資金已耗盡，他還在尋找財源援助災民。

他也要求政府相關部門合力籌措資金，以籌得額外的100億披索用於災區重建。

杜特蒂連日來赴菲律賓中部和南部各地勘災，下一站預計前往菲國南部施亞高島（Siargao）和迪納加群島（Dinagat Islands）。

強颱造成菲國數十萬人流離失所，面臨食不果腹困境，歐洲聯盟和聯合國兒童基金會（UNICEF）也伸出援手。

The EU is providing €1.7 million in humanitarian aid to support people, in the Philippines, affected by typhoon #Rai. 🌀⛈️



This funding will cover:



🍲 food

🚰 drinking water

⛺ shelter

🩺 healthcare services



Read more 👉 https://t.co/L15NyHLVUu#EUSolidarity 🇪🇺 pic.twitter.com/6IM02PoxR1 — EU Civil Protection and Humanitarian Aid 🇪🇺 (@eu_echo) December 21, 2021

歐盟將捐助170萬歐元（約新台幣5334萬元）來救災，UNICEF也已運送衛生用品、淨水片、簡易廁所、帳篷等物資到迪納加群島、施亞高島、蘇瑞高市（Surigao）和北蘇瑞高省（Surigao del Norte）援助災民。

Photo Credit：AP / 達志影像

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範

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