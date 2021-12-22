王陽明也有的「悟空猴」NFT社群遭駭客入侵，假連結一夜詐騙3500萬元

隨著區塊鏈發展與普及，相關的犯罪事件也越來越多，除了虛擬貨幣詐騙之外，由於NFT價值水漲船高，近來也發生許多針對NFT的駭客行為，盜取無辜使用者的資產。

談到NFT，你可能會想到CryptoPunks或Bored Ape Yacht Club這些老牌項目，但今（2021）年11月有個以華人為主的團隊開發，稱為「Monkey Kingdom」的悟空猴主題系列NFT，經過一系列宣傳炒作後價值不斷飆升，目前最低價約為40 SOL（SOL為該鏈的交易貨幣，寫稿時1 SOL約等於180美元），也就是台幣20萬元以上。

至今，Monkey Kingdom的持有者已有包括王陽明、林俊傑、蔡詩芸、陳卓賢等亞洲名人，其社群也時常舉辦線上或實體活動，邀請Steve Aoki等DJ舉辦派對，讓持有者交流。

截圖自Instagram 王陽明Instagram的頭貼，就是使用非常稀有的「Monkey Kingdom」

在12月，Monkey Kingdom原本計畫發行「母猴」（Baepes）系列的延伸NFT作品，但宣布發行日期後，根據官方說法，其Discord社群頻道遭到駭客潛入，在12月21日晚上的預訂上架日貼出詐騙連結，讓許多排隊等著「鑄造」NFT的用戶把錢包連上詐騙網站，將自己的虛擬貨幣匯給詐騙者，甚至有人因此錢包被盜，裡頭的虛擬貨幣全被匯走。

根據Twitter上的用戶追蹤，該詐騙位址當晚取得了近7000 SOL——約台幣3500萬的贓款，其中有一名用戶一夕就損失了超過價值320萬台幣的虛擬貨幣。

asap? get better security lmfao, drain $1.1million+ soo far pic.twitter.com/CfAZcUn5G5 — Breh (@OmfgBreh) December 21, 2021

事件發生後，Monkey Kingdom團隊也立刻暫停鑄造活動，並連繫平台與鏈方要求凍結該詐騙錢包的資產，以求追回被盜取的款項。根據團隊聲明，他們正努力的研究解決辦法，盡可能補償受害者，目前也已經開始進行賠償事宜。

有趣的是，雖然遭逢詐騙危機，Monkey Kingdom的NFT價格並未因此而崩跌，甚至還有些微上漲。

區塊鏈詐騙不只越來越多，還越來越有「創意」

區塊鏈詐騙最常見的方式，就是類似之前轟動全球「魷魚遊戲幣」的「Rug Pull」（抽地毯）型態。

這種詐騙形式，大多為開發者發布某種虛擬幣後，待投資人增加、價錢炒高後，一次大量販售自己的存幣或直接捲款潛逃，並關閉所有社群帳號，讓投資者手中的資產變得一文不值，也無處求償。

但最近，詐騙者也變得越來越有創意。

12月初一個稱為「MetaVPad」新虛擬幣上市時，就曾發生不肖者將該虛擬幣的「合約位址」作為虛擬幣名稱，同時上線發布，讓許多購買者輸入合約位址時搜尋到了錯誤結果，投入資金卻買到假幣，詐騙金額高達200萬美金。

截圖自PooCoin 因為「上架」虛擬幣是個簡單的事，就有詐騙者以長相類似知名幣的名稱發幣，讓投資者買到假幣

話雖如此，這並非表示區塊鏈和虛擬幣是個不該進入的場域，只是當「自己就是自己的銀行」時，必得花更多心力進行查證——從投資項目的研究報告、開發者的金流是否有疑慮等，到購買時確認網站和合約地址是否正確、傳訊息給你的人（就算名稱和頭貼都和官方一樣）是不是本人。

事實上，就像是購物網站不會主動打電話跟你解約，項目開發者基本上也是不會主動私訊你的。

另外，FOMO（Fear Of Missing Out，錯失恐懼症）的心態，也會讓人為了想要早別人幾秒鐘買到幣或搶到NFT，而忽略上述的那些查證工作或安全準備，從而因小失大，值得投資人借鏡。

最重要的是，不要任意授權，更不可以把自己的錢包金鑰提供給他人，接到「代投資」訊息的時候更要三思，永遠記得自己錢包裡的錢，才是自己的。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺