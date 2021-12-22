2021/12/22,
健康

境外+7皆為Omicron突破性感染，國內以衝高第二劑疫苗接種率為目標

境外+7皆為Omicron突破性感染，國內以衝高第二劑疫苗接種率為目標

我們想讓你知道的是

今（22）日新增7例境外移入的Omicron感染個案，加上過往5例總共12例，皆為完整接種的突破性感染。

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增14例COVID-19移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增14例境外移入個案，為9例男性、5例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國（5例，案16938、案16941-16942、案16946、案16950）、義大利（案16939）、印尼（案16940）、波蘭（案16943）、英國（案16944）、柬埔寨（案16945）、越南（3例，案16947、案16949、案16951），餘1例調查中（案16948），入境日介於今（2021）年10月7日至12月19日

Omicron大軍壓境，逐漸取代Delta成主流病毒株

針對台北市防疫旅館7+7專案傳出兩名陽性個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，只有今日公布的個案16942的確是參加7+7專案，另一名案16943是12月8日就入境，跟著16942去採檢，兩位都對社區沒有產生威脅。

羅一鈞表示，今日新增的14例境外移入中，Omicron佔了7例，來源國包括：英國、美國、加拿大，加上先前5例共累積12例，這些都在邊境入境採檢陽性並攔截，並無進入社區。

值得觀察的是，12例感染Omicron的個案，都是完整接種兩劑疫苗的突破性感染個案。其中5名無症狀，7名有輕微症狀，沒有發現中、重度症狀個案，目前都在醫院負壓隔離病房中收治。

羅一鈞表示，對於境外移入是否有Omicron增加Delta減少的現象，今日新增個案中也有7例Delta，因此還要再觀察。

第二劑施打率衝高，研議開放民眾自由選擇

對於國內施打第三劑疫苗的規畫，指揮中心疫情防治接種組黃玉成委員表示，疫苗有基礎劑與追加劑之分，而基礎劑的第一、第二劑之間施打率相差了將近13％，目前還是以先將兩劑基礎劑施打率拉高為主。

黃玉成委員表示，基礎劑指的是人體都沒接觸過病毒，所以先打兩劑訓練兩次，打完就可以預防COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染，以及降低感染後重症率。

第三劑以後才屬於追加劑，施打追加劑是因為時間久了抗體會慢慢退下來，目前國外研究大約半年抗體會明顯降低，因此會需要補打追加劑把身體對病毒的記憶再喚起來，抗體就會更高。

黃玉成說，目前國內先將重點擺在提高基礎劑的第二劑施打率，施打疫苗建議以兩劑同廠牌為主。因為不論國內外，三期試驗都是以同廠牌來進行。不過最近愈來愈多的國外研究報告顯示，兩劑基礎劑混打的效力也不錯。在國內疫苗量能足夠的前提下，考慮開放讓民眾自由選擇混打第二劑，民眾可依照第一劑的情形，來決定打什麼疫苗最適當。

1222_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

要選擇何種疫苗來做施打，指揮中心今天公佈施打兩劑的效力與副作用數據來供民眾參考。

黃玉成委員表示，AZ的第二劑不論是施打mRNA疫苗的輝瑞BNT、莫德納，或打國產高端疫苗，抗體量都比AZ+AZ高出好幾倍。根據國內資料，第二劑打高端的要高出2、3倍，第二劑打mRNA疫苗的抗體則高出十幾倍。兩劑疫苗建議間隔8週以上，效果會更顯著。

第一劑打mRNA疫苗，莫德納、輝瑞BNT疫苗的民眾，混打AZ的效果會比AZ+AZ好，間隔期間建議4周以上。第一劑打高端的民眾，有因為出國問題要混打的需求，建議打mRNA疫苗，施打間隔建議4周以上。

指揮中心發言人莊仁祥表示，根據國內V-watch副作用回報系統，AZ第一劑發燒率為26.7％、第二劑剩下3％；莫德納因為是mRNA疫苗，所以第二劑副作用比例比較高、第一劑發燒率2.9％、第二劑則達37.1％；高端疫苗第一劑發燒率0.9％、第二劑再降為0.8％；輝瑞BNT雖然同是mRNA疫苗，但因為抗體元素比較低，所以副作用也相對低，第一劑1.9％、第二劑4.5％。

若是從混打來看副作用排序，國內數據顯示，以「AZ+莫德納」副作用最強，排序第二的AZ+輝瑞BNT佔中間，兩劑都打AZ為最低。

指揮中心表示，疫情不斷出現突破感染的案例，建議勤洗手做好個人衛生管理，切勿因完整接種疫苗而有所疏忽。

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：羅元祺


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