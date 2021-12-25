新時代的明與暗：台灣日治時期蓬勃的電影劇場，為五、六零年代台語片熱潮奠下根基

文：柴陽

電影，由放映機連續播映膠卷而成的動態影像，直到十九世紀末才分別從美國、法國等地出現——當時，播放電影的機器往往只是一台龐大的透鏡機器，播放簡短而無聲的黑白影像，也難怪當電影最初傳入東亞第一個現代化國家日本時，他們為這種技術取了一個從現代角度看來十分落伍的名稱「活動寫真」，也就是「會動的照片」。

活動寫真作為一種新型態的娛樂方式，1896年才正式輸入日本，當時它的娛樂效果比起現代人所要求的「觀影體驗」、「聲光效果」，更像是為好奇群眾刻意開設的魔術秀般，在一分鐘餘的粗糙動畫中博得驚嘆；這段時期，電影本身的宣傳效果、藝術特性與相關理論皆尚未被完整探知，也因此其本身的「現代化特質」成為了它身上的唯一標籤——現代化、文明化，進步的思想與技術，這些光輝的標籤正是日本明治維新後所積極嘗試取得的，而散布它們自然也成為了日本帝國主義擴張領土的一個必然環節。

隨著日本人在台灣落地生根，這種現代機器也隨之被帶入城區的日本人居住區。這便是台灣電影史的開始。

論及電影，我們不能不討論到台灣的「劇場」。在清領後期，台灣並沒有所謂「具教化性質」的高雅戲劇，戲劇最主要的用意即為節慶娛樂（如亂彈、四平戲等各種大戲）或是宗教祭祀（如魁儡戲等），除了部分豪族家內自建的戲台外，幾乎所有戲劇皆上演於外部臨時搭建的舞台上、且演員毫無生活品質或地位可言，所為「戲子無情」的俗語即從其不入流的社會地位而來。

然而，在逐漸現代化的日本，無論是舊劇如歌舞伎、新派劇如書生劇、或是稱為「寄席」的講談、落語、義大夫等「說書」藝術皆於室內空間上演，即使是二十世紀初的中國大陸，亦必須透過前往東京留學的留學生（如歐陽予倩等人）來帶入全新的、室內的「新劇」概念。由於台灣「早一步」於甲午戰爭後遭到殖民，也順帶使室內的戲劇傳統比起中國早一步扎根。

台北作為日本殖民政權的核心，不僅成為了來台日人第一個據點，也成為了日本殖民現代性踏入台灣的首要之處。在台灣民主國被平定後，第一批視台灣為「淘金」目標的日人開始逐漸在台北城周遭聚集，於是目前可考的最早日人娛樂場所——包含表演場地「東京亭」——即建立於台北北門。

「東京亭」本身尚僅為一棟房屋的二樓房間、非為專業的劇場，且其所提供的寄席娛樂並非由專業「演員」進行，而是以軍事講談為核心、演出水準不高，但是對當時台灣少數的的日本軍人、投機份子仍有娛樂效果。

隔年，一些正式的戲劇也相繼在台北城一帶上演，如台灣首次新劇即演出於西門町一帶的草蓆製臨時舞台、日本傳統曲藝「浪花節」亦在無屋頂的臨時劇場「浪花座」演出，這些演出都間接促使了台灣第一座真正的專門劇場「台北座」於1898年開幕——雖然這棟建築半年後便毀於強風的吹襲。

而台灣首次放映真正的「電影」（非「幻燈片」）則是在1900年，於官員招待所「淡水館」，由日本商人大島豬市所攜帶的法國盧米埃電影機所閉門播放的、與之同行的技師松浦章三則成為台灣第一位電影辯士；緊接著，同一批團隊移動到由日人俱樂部改裝而成的劇場「十字座」進行公開商演，亦為台灣首例。

1903年，在台灣電影史中有極高地位的高松豐次郎應總督府之邀來台，在若干次的造訪中，他不但在台灣巡映自己製作的電影、在台廣建劇場、甚至拍攝了第一部以台灣為背景的電影《台灣實況紹介》，為一部頌揚總督府殖民成果的紀錄片。

在此同時，新世紀的第一個十年，台北戲劇演出初成規模，（重建的）台北座、北門座、十字館等處已經不敷使用，於是市區內又相繼出現了幾座劇場：西門町的歐化劇場「榮座」即為其中最氣派、且商業經營狀況最好的一間；由浪花座改造而成的「朝日座」則由高松豐次郎所統籌興建，以電影放映為主、然而仍然兼演其他劇種，此兩間劇場經常互相競爭、盛況不斷。

1910年後，電影的播放市場逐漸興起，台北城內相繼出現了「芳乃館」和「新高館」兩間電影「常設館」（專門播放電影之劇場），前者與「日本活動株式會社（日活）」合作、後者與「天然色活動寫真株式會社（天活）」合作，彼此以片源、辯士的吸引力、降低票價等商業手段互相攬客，並與前述專演戲劇的「榮座」、兼演電影與戲劇的「朝日座」打對台。

這些劇場高度聚集在日人眾多的西門町與城內地區，四間劇場皆有數次爆滿紀錄，不單可見台北日人生活圈的娛樂此時已極具規模、也映證了戲劇與電影兩種娛樂的共生共榮，甚至進而促成了電影的發行制度與審查機制。

此後，新高館更名「世界館」後增設「新世界館」、芳乃亭亦另建新館「芳乃館」抗衡，1921年大稻埕又出現了「第三世界館」，可見電影圈的商業戰爭之白熱化。

二零年代，不光是日本內地的默片產量屢創高峰、使各地電影常設館片源充足外，辯士的重要性亦逐步提高，甚至其吸引力已經超過了電影本身。

辯士的功用是在默片播映時、按照劇本以詼諧、滑稽方式說明劇情，一方面使觀眾得以理解片中劇情、一方面增加電影的娛樂性；因此，在不同的語言優勢區域、便需要了解不同語言的辯士——除了以日人為主的西門町、芳乃館以應聘內地知名辯士以維護自身地位外，在台人為主的大稻埕、第三世界館則招攬了台灣第一位辯士王雲峰，隨之台籍辯士如詹天馬等人亦逐漸為人所知。