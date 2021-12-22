莊瑞雄宣布參加屏東縣長黨內初選，稱「指定接班人非屏東傳統」，周春米、鍾佳濱和蘇震清怎麼說？

屏東縣長潘孟安明年底將卸任，民進黨縣籍3位立委莊瑞雄、周春米及鍾佳濱皆有意爭取黨內初選出線，延續綠營在屏東的執政，立委莊瑞雄今天宣布參加2022年屏東縣長黨內初選；他說，自己積極爭取屏東相關建設，加上政府大力支持屏東發展，相信能讓台灣尾拚成台灣頭，讓屏東超越高雄。

莊瑞雄：屏東超越高雄

莊瑞雄今天在台大醫院國際會議中心召開記者會，宣布參加屏東縣長黨內初選，民進黨立委陳明文、羅致政、劉櫂豪、王美惠、江永昌、吳玉琴、管碧玲、蔡易餘等英系立委，及蘇系立委蘇巧慧、正國會的陳亭妃等立委也都到場表達支持。

Photo Credit:中央社

莊瑞雄表示，他是屏東農家子弟，父親小兒麻痺，自己從小就要去市場賣菜，求學過程中，常常會缺課遲到，也因為家境關係，從小離鄉背井被送到台南的姑姑家寄養，讓他體會到只有超越自己，才能改變命運。他人生命運的起點就是來自屏東，他相信，有機會讓台灣尾翻轉變成台灣頭，屏東人要有自信，「屏東超越屏東，屏東超越高雄」。

莊瑞雄說，屏東的進步是一棒接一棒，從前縣長邱連輝、蘇貞昌、蘇嘉全到曹啓鴻，都盡全力當個好縣長，然後華麗轉身優雅卸任，留下令人無限的懷念，這就是屏東的傳統，他相信潘孟安也必將是如此；他也意有所指地說，「指定接班人不是屏東的傳統，更不是民進黨的文化。」

莊瑞雄提及，高雄有台積電、有捷運、有高鐵，更有一個認真的陳其邁，很多人質疑「屏東憑什麼能超越高雄」，屏東三面環海得天獨厚，落山風淬煉出的屏東人，勇於面對艱困的環境毫不屈服，這次在東京奧運拿到首面銀牌的楊勇緯也是如此。這種永不服輸的屏東精神，就是屏東能夠超越自己、超越高雄的最大底氣。莊瑞雄也表示，「我要告訴其邁市長，你要跑快點，我們會在後面努力追上。」

莊瑞雄也說，歴經多年的爭取，在蔡英文及蘇貞昌的大力支持下，終於排除萬難，高鐵要延伸到屏東，這也打通了屏東的任督二脈，蔡英文日前也提出大南方計畫，試圖扭轉重北輕南的產業結構，未來屏東會有更多的科技園區，更多產業進駐，會有更多的就業機會。

其他候選人：都是良性競爭

《中央社》報導，也有意角逐屏東縣長的民進黨立委鍾佳濱則指出，目前黨內初選與莊瑞雄當然是處於競爭關係，但未來在大選，他們一定是團結共同合作、爭取延續綠色執政，繼續造福屏東。鍾佳濱也表示，過去透過高高屏治理平台，充分理解區域治理間的合作關係，因此在前幾年擔任立委爭取高鐵延伸屏東、設立屏東科學園區後，未來進一步發展太空、生技、健康產業時，勢必與南台灣科技廊道合作，為屏東創造充分的就業機會。

周春米則回應表示，現階段他們3人都努力在爭取選民認同，黨內2位同志和她都已跑很久了，看板也都掛一堆，就像此刻，她認為地方選舉最重要的就是要接地氣，多跟基層接觸以了解問題、解決問題。因此，她昨天在立法院開記者會行銷當季水果蓮霧後，便立刻把握時間回到屏東，繼續跟鄉親座談。她在準備好後也是一段時間後，把這幾年的政績、做得事情及做得過程來作報告，也會跟大家報告相關看法，如果要宣布參選會選在屏東。

屏東縣長潘孟安日前曾經公開推薦立委周春米，今天針對莊瑞雄表示「『指定接班』從來不是屏東的傳統，更不是民進黨的文化。潘孟安回應，參選過程中最重要的是取得屏東縣民支持，任期到了該下來就下來，讓一棒接一棒。被問到什麼時候宣布支持人選，潘孟安說，該講的都講了，「誰為屏東做事、流汗水，他就支持誰」。

Photo Credit: 中央社 屏東縣長潘孟安（前右2）12日在公投說明會上首度公開表態，下屆屏東縣長接班人唯一支持立委周春米 （前左2）。 中央社記者李卉婷攝 2021年12月12日

而無黨籍立委蘇震清日前也曾表示，屏東縣長選舉他「不會缺席」，最近也積極在屏東掛看板，訴求「鄉親做主、公道相挺」，並且持續在各鄉鎮辦座談會爭取支持，他曾表示希望能以無黨籍身份參與民進黨的初選，也曾說「會等民進黨內初選結果出爐後，正式宣布參選」。

蘇震清2020年因疑似涉貪遭到檢調搜索，並由法院裁定收押禁見，民進黨也立刻將他停權。2021年2月26日，蘇震清發聲明為不讓民進黨受到傷害而暫時退黨，直到能以清白之身再重回民進黨。

日前民進黨中央拍板，六都由黨主席蔡英文直接徵召，但屏東縣會舉辦黨內初選。目前幾位都曾表態有意參選的候選人都已經在地方上展開密切行程，不過周春米今日於立院舉辦屏東農產推銷活動，另外2位同黨對手鍾佳濱、莊瑞雄也有到場支持，3人還是有同台；接下來是否會隨著莊瑞雄正式宣布參選逐漸白熱化，還有待後續觀察。

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核稿編輯： 翁世航