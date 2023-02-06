7.8強震襲擊土耳其、敘利亞，上百房子倒塌逾600死，台灣將捐助20萬美元賑災

（中央社）土耳其東南部靠近敘利亞的地區今天發生芮氏規模7.8強震，災區多棟建築物崩塌，土、敘至少逾600人喪生。死亡人數仍持續攀升。2名旅居震央附近的台灣人回報平安，但其中一人的家人仍在倒榻房屋中待援。

美國地質調查所（USGS）通報，土耳其今天發生規模7.8地震，震源深度17.9公里，震央在土耳其南部與敘利亞接壤的加濟安泰普省（Gaziantep）附近。

發生在清晨，土耳其、敘利亞兩國至少600人死亡

土耳其災害與應變管理署（AFAD）上午指出，土耳其至少76人喪生，440多人受傷。據敘利亞官方媒體報導，敘利亞政府控制區的死亡人數攀升至237人，逾630人受傷。反對勢力控制區至少47人喪生。敘利亞救援組織「白盔」（White Helmets）則說，數十人被困在廢墟下。

土敘交界處正處攝氏4度以下低溫且下雪，地震於當地清晨4時17分發生，多數熟睡的居民根本措手不及。社群媒體上的影片可見數十棟建築物崩塌，驚恐居民於漆黑的街道上奔逃，救援人員則持手電筒進行搜救。

於加濟安泰普省任教的林姓教授對《中央社》表示，當地民眾前往離住家最近的清真寺避難，雖然陸續有餘震，但供電仍算穩定，人心比較不會焦慮。民眾約半小時至一小時後就會陸續回家。

這波強震嚴重破壞加濟安泰普一座歷史悠久的城堡，也是當地知名地標。城堡部分堡壘的牆壁及瞭望塔被夷為平地，其他部分嚴重受損。另有影像可見土耳其東南部最大城市迪亞巴克爾（Diyarbakir）遭地震重挫，救援人員正竭力將倖存者從廢墟中拉出。當地政府指出，至少7棟建物崩塌。

自1939年來規模最大地震

美國地質調查所指出，一般認為今天的地震是自1939 年以來規模最大的一次，當年同規模的地震造成3萬人死亡。這種規模的地震相當少見，全球平均每年發生不到5次。過去25年裡，土耳其發生7次規模7或更大的地震，但是今天的地震最為強烈。

AFAD指出，到目前為止至少發生66次餘震，規模最大為6.6。

土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）表示，搜救隊已前往災區。AFAD則透過歐盟緊急應變協調中心（ERCC）請求國際協助。伊斯坦堡近千名搜救志工投入救援。當地媒體指出，亞塞拜然370人救援隊已進入災區。

加濟安泰普省靠近敘利亞，難民人口數量可觀。土耳其研究員艾丁塔斯巴斯（Asli Aydintasbas）對《美國有線電視新聞網》（CNN）指出，當地已經遭到地震破壞的地點，屬於收入相對較低的地區。

《轉角國際》報導，除土耳其之外，敘利亞也嚴重受災；敘利亞已經歷超過11年的內戰，主要受災區地區為哈馬省（Hama）、阿勒頗省（Aleppo）和拉塔基亞省（Latakia），當地有大片地區為叛軍所控制，約有400萬名流離失所的難民居於此地區，該地長期處於圍困、頻頻遭受空襲，主要仰賴土耳其提供援助。

《TVBS》報導，根據USGS估計的數據，這次的強震有34%的機率造成100至1000人罹難、31%的機率造成1000至1萬人罹難。

《聯合報》報導，土耳其馬拉特雅省（Malatya）靠近震央地區，省長沙辛（Hulusi Sahin）說，馬拉特雅省至少有130棟建築物倒塌。土耳其東南部最大城市迪亞巴克爾（Diyarbakir）則至少有15棟建築物倒塌。在敘利亞西北部，敘利亞民間防衛團體（SyrianCivil Defence）形容反抗軍控制地區的災情「慘重」，還說多棟建築物全部倒塌，許多民眾被困在瓦礫堆下。

《中央社》報導，這起發生於冬季清晨的地震不僅波及敘利亞，賽普勒斯和黎巴嫩也有感。

靠近震央的土耳其南部城市加濟安泰普市（Gaziantep）居民艾爾甸（Erdem）說：「我活了40年，從來沒有感受過這樣的地震。我們被強烈搖晃了至少3次，就像小孩在嬰兒床上。」艾爾甸還說，加濟安泰普許多民眾奪門而出，嚇到不敢回家，「大家都待在車上或想開到空曠的地方，以遠離建築物」。

《自由時報》報導，土耳其與敘利亞交界的哈塔伊省（Hatay）天然氣管線不堪強震爆炸起火，土耳其油氣營運商BOTAŞ表示，因天然氣管線受損，將停止12地區天然氣供應。

我將捐助20萬美元賑災

總統府發言人Kolas Yotaka今天說，總統蔡英文慰問並關切土耳其地震，除已宣布捐贈土耳其政府20萬美元賑災及安置災民，也表達台灣提供即時救援與賑災協助的意願，期盼土耳其災區早日復原，人民早日回歸正常生活。蔡英文也在推特上表達關心之意。

My condolences to everyone who has lost loved ones in the earthquake in Türkiye & Syria, and I hope that all those affected receive the aid they need. Taiwan is donating to the disaster response effort & stands ready to contribute to recovery. — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) February 6, 2023

外交部則透過新聞稿表示，外交部亞非司長賀忠義大使已於第一時間代表外交部長吳釗燮向土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）對此次震災所造成的人員死傷表達我方誠摯慰問之意，以及我國即時提供救災與賑災協助的意願。

也第一時間請我國駐土耳其代表處查報相關災情，目前暫未接獲台僑或我國人傷亡的通報，駐處人員及眷屬平安，並將持續密切注意是否有我國人受到波及，隨時回報。另外基於救災不分國界的人道關懷精神，中華民國台灣政府宣佈捐贈土耳其政府20萬美元賑災及安置災民，至盼土耳其災區復原工作早日啟動。有關我國派遣搜救隊赴土國協助救災的部分，外交部刻正與土國積極協調中，倘有相關進展，將隨時向外界說明。

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責任編輯：李秉芳

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