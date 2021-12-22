2021/12/22,
政治

台北市1500元敬老金發定了？柯文哲提覆議案失敗，將祭最後手段向政院函告「條例無效」

台北市1500元敬老金發定了？柯文哲提覆議案失敗，將祭最後手段向政院函告「條例無效」
Photo Credit: 中央社

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台北市議會今年11月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，推翻柯文哲任內取消重陽敬老金的政見，今（22）日議會再次表決仍以48票比7票通過此條例。

台北市議會今（22）日針對北市府提出的《台北市重陽敬老禮金致送自治條例》覆議案進行表決，台北市長柯文哲在表決前召開記者會重申立場，期盼市民理解及支持。不過在藍、綠皆甲級動員的情況下，最終贊成48票、反對7票、棄權5票，覆議案遭封殺，北市將重發敬老金。

台北市長柯文哲上任後，於2016年取消每年普發1500元的重陽敬老金，轉作其他社福措施使用，不過台北市議會今（2021）年11月通過《台北市重陽敬老禮金致送自治條例》草案，要求北市府應視財源狀況，發放敬老禮金給65歲以上長者、或滿55歲以上原住民長者，並依年齡採分級距，不排富但金額由市府決定。北市府後提出覆議案。

眼見任內政見遭推翻，台北市長柯文哲今日於議會表決覆議案前召開記者會，痛批30年來未曾見過藍綠合作，卻在此次看到民進黨與國民黨合作，只是凸顯他們對於台北市民意判斷的錯誤，只為爭取選票不惜放棄理想。

柯文哲表示，台北市政府並未拒發敬老金，只是拒絕不分青紅皂白、不排富、齊頭式的普遍發放重陽敬老金，因此台北市目前對中低收入及低收入長者發放重陽敬老金。柯也強調，上任以來雖取消每年1500元的敬老金，但在過去7年中，北市府用於長者福利預算增加33億，尤其老人健保補助更從16億增加到31億，使設籍北市的長者近9成都可獲健保補助。

由於覆議案過關機會濃厚，媒體追問柯是否有想到下一步要怎麼做？柯直言，當初議會通過的法令是違法的，因為議會不得訂增加預算法案，也就是立法機關不得要求行政機關編列預算，就算訂了也要提出財源，直言如今議會的態度就是「（法令我訂了）錢怎麼來我不管你，哪有那一回事？」

法務局長袁秀慧補充，雖然敬老金條例是以法規案形式通過，但條例的終極目的就是要發敬老金，牽涉到預算編列，因此市府認為立法權已僭越到行政權的核心領域，有違憲之虞，衝擊行政、立法互相監督精神，萬一投票結果不樂觀，市府將依《地方制度法》第43條，跟行政院申請「函告無效」之申請。

不過，台北市議會今日下午表決覆議案，到場議員61人，最終贊成48票、反對7票、棄權5票，覆議案遭封殺。由於是不記名投票，除了社會民主黨議員苗博雅，無黨籍議員邱威傑、黃郁芬、林亮君、林穎孟5人先前表態反對，另有2人投下反對票。

議員們怎麼說？

台北市議會現有61席議員，包含國民黨28席、民進黨18席、無黨籍10席、新黨3席、台灣民眾黨及社會民主黨各1席。

無黨籍議員邱威傑在投票前於臉書上表示，北市預算雖然是全台最高，但仍是有限的，如果恢復發送敬老金，按照2015年的發送標準來看，馬上就會增加10.8億元的支出；由於北市老年人口本來就較多、增長速度快，如果按照民政局的人口推估，恢復發放10年後，年支出會增至14.1億元。

邱威傑表示，今年和老人福利相關的預算56億，若發敬老金，等同是要把其中四分之一的經費，拿去一次性發放，他反問，「這樣做，是讓大家覺得很爽、有爭取到東西好選舉，還是真正的為這座城市、為老人福利著想呢？」

不過邱威傑也認為，北市府也有「需要檢討的地方」，如北市老人福利相關的預算雖然逐年上升，但是長照服務、老人活動據點、老人福利佈點的預算都是下跌的；柯文哲承諾的石頭湯計畫、青銀共居、市有土地TOD長照開發等，從大力宣傳到毫無下文，顯然成效不彰。承諾的日照中心設置數也遲未達標。

民進黨團總召梁文傑則說，當初民進黨支持柯文哲取消普發敬老金，本來以為柯會撙節預算，但沒想到花出去的錢卻遠大於當年的敬老金，「不如恢復發放」。

梁文傑表示，民進黨在法規會也做修正，現在通過的版本，是未來市府能視財政能力許可，願意發多少就發多少，不是硬性規定，「市府提出覆議案大可不必，沒有規定市政府每年要發多少或是一定要發」，民進黨還是決定維持原決議案。

新黨黨團召集人潘懷宗說，這次通過自治條例版本沒有排富，這是新黨堅持，且發放金額部分，也是交由北市府視預算進行修正。

國民黨團則於表決前召開記者會，譴責台北市長柯文哲提出覆議案完全是藐視議會決議、與民意對抗，並以政治操作誤導大眾視聽，污衊議員、造成世代對立，痛批柯任內債留子孫、長照政見跳票，如今更抹黑議會是選舉綁樁，要求若覆議案未通過，柯文哲應公開向市民與議會道歉。

國民黨團表示，《台北市重陽敬老禮金致送自治條例》已於今年11月10日重啟，獲得在場高達8成5的議員表決同意，正式通過該自治條例，此為基於重陽敬老傳揚孝道精神，是議會議員共識決下基於民代職責反映民意，北市長者不該孤立全台外不公平對待。國民黨揚言，若覆議案未通過，要求柯文哲須公開向台北市民與台北市議會道歉。

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台北市議會22日不記名表決台北市政府對發放重陽敬老金提出的覆議案，國民黨市議員投票時皆起立並拿起手機錄影。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺


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