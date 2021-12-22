「黃小玉」原物料飆漲，大成食品董事長：就算疫情趨緩，價格也回不去了

國內食品大廠——大成長城（簡稱大成）董事長韓家宇於12月21日表示，黃豆、小麥及玉米（黃小玉）飆漲，已經回不去了，他坦言就算疫情趨緩，價格回穩的空間也不大，並指出中國明年將推動基礎建設，拉抬低迷的經濟，到時候將進一步刺激市場需求。

黃豆、小麥及玉米飆漲，大成：獲利受到衝擊

原物料一直是影響民生消費最關鍵的因素，黃豆作為全球最大的動物性蛋白飼料來源，除了影響肉類、家禽的畜養成本外，也廣泛應用於人類加工食品，如豆奶、豆腐，甚至是各類食用油。

小麥則是人類重要的糧食作物，全球大約有四成人口將其作為主食，無論是亞洲區食用的麵條、饅頭；或是歐美國家的蛋糕及酒類，都能看到小麥的身影。

最後玉米易於栽種的特性，成為全球總產量最高的糧食作物，同時也和黃豆一樣被大量製作成動物飼料，其中玉米的另一用途是提煉成生質燃料，擠身重要的再生能源之一。

不過，近日受到航運擁堵拖累，導致各宗物料開始飆漲。台灣食品大廠大成董事長董事長韓家宇於12月21日記者會上強調，首季大家還未感受到原物料上漲的壓力，但2、3季壓力漸增，公司獲利就掉下來。

大成指出，進口原物料受到海運運費影響很大，目前飼料、油脂以及肉品在台灣還算穩定，預計疫情後解封需求仍會增加，將有小幅成長；至於雞、豬價格還必須看國際行情、進口數量等。

韓家宇說，大成旗下餐飲已開始回溫，特別是中南部業績表現良好，若疫情持續穩定，餐飲事業將逐漸回復日前水準。

大成董事長預期，明年中國將推動基建拉抬經濟

《關鍵評論網》詢問飼料業者指出，國際玉米、黃豆等期貨仍然居於高檔，影響到畜禽飼料的價格，但是相較於國外，台灣飼料價漲還算平穩。

他說，目前業者因為貨櫃難求，已經轉向散裝船運採購黃豆、玉米等原料，以求穩定進口，業者說明，台灣畜養戶不完全和國際原料行情連動，許多農戶也已散裝豆粉、廚餘等自行調配飼料。

飼料業者解釋，國內雜糧飼料以玉米為主要原料，再搭配一點豆油（黃豆），作為禽畜的營養來源，由於國內農地不如國外廣闊，成本較高才仰賴進口，而國際黃豆等物料價高時，仍可以高粱或陳米緊急替代。

目前大成的主要競爭對手卜蜂採取垂直整合上游的飼料供應，至下游的食品加工來降低生產成本。而大成走向多角化經營，韓家宇說大成的電商平台發展極快，業績大幅成長，獲利也相當不錯。

韓家宇表示，雖然國際原物料價格飆漲，成本有轉嫁到飼料上，但無法完全轉嫁，大部分是自行吸收，若明年疫情再度趨緩，物價會降下來，只是幅度不會太大。

他說，明（2022）年國際大宗原物料價格走勢，將受到中國經濟放緩影響，做出更多基礎建設刺激經濟發展，到時候將會快速拉抬市場需求，進一步推動各類物料價格。

他強調，集團規劃的嘉義馬稠後食品園區受疫情影響延遲了一年，不過目前硬體都已經備妥，是台南永康廠產能的3倍，明年首季產能將開始逐漸放量生產。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航