日本第一號國家自行車路線，「筑波霞浦鈴鈴自行車道」的寧靜與美麗

2021年10月中旬，我去筑波旅行時，體驗了一下日本的國家自行車路線（National Cycle Route）。

日本的國家自行車路線是國土交通省的道路兼觀光政策的一環。國家自行車路線雖然用了「National」這個詞，不過意思不是指由國家整備或管理，就只是由國家認證而已。日本的各個地方自己整備的自行車道如果達到一定的規格要件，國土交通省就會把這個自行車道認證為國家自行車路線。管理這些道路的單位則要繼續努力保持成果。

我體驗的路線是茨城縣的「筑波霞浦鈴鈴自行車道」（つくば霞ヶ浦りんりんロード）。

筑波霞浦鈴鈴自行車道的總長約180公里。這條國家自行車路線的賣點是有山也有湖。路線分成山段和湖段。山段是從北端的JR岩瀨站向南至JR土浦站，途中會經過筑波山山腳。湖段則是JR土浦站往東繞霞浦的湖畔一周。

這次我去筑波旅行的主要目的是爬山，騎車純粹是爬完山後的突發奇想的行動。當初我想像的騎車是像在東京一樣，騎著公共自行車逛街。不過實際到當地看了自行車路線的資料，才知道規模超乎我的想像。

由於當地比較高檔的自行車出租服務都要事前預訂，所以我只能找當地不用預約的廉價業者租車。再加上我的時間有限，而且我穿的只是普通的休閒服，不適合騎長程路段，所以我就決定只騎山段路線的北半部。從筑波山的山腳下出發，騎到路線最北端的岩瀨站，然後再騎回筑波山腳還車。

廉價業者的租金是八個小時500日元，非常便宜。車種有700c的運動型變速車，也有車架輪徑較小的車種，當然也有淑女車。所有的車子就放在停車棚裡，讓客人自己挑。由於是廉價服務，所以不能期待車子有多好。

我選了一台700c型車胎的七段變速平把自行車。我領了車後，想要做基本調整時，才發現座管束的地方沒有快拆功能，而且螺絲早已生鏽，實質上是無法調整座墊高度了。由於租金已經非常便宜，而且業者可能也沒有自行車方面的專業，所以我也不能苛求對方，只好將就使用。

筑波霞浦鈴鈴自行車道的山段區間，是把以前筑波鐵道的路線修改成自行車道。沿途還留有以前鐵路車站的月台遺跡。

從筑波休憩所出發後，自行車道的兩旁是路樹、民宅和農田。寧靜悠閒的田園氣氛非常好。

筑波霞浦鈴鈴自行車道實質上是自行車和行人的專用道。在筑波休憩所以北的路線中，只有一個紅綠燈路口，在這個路口附近的路段是和一般車道並行，不過就只有一小段而已，而且自行車道和一般道路有分隔開來，所以自行車不需要和汽車爭道。

路線中，偶爾會遇到和車道交岔的路口。不過大多是和沒什麼車的農道交岔，而且路口會有顯眼的標示，只要有交通常識，而且注意安全，基本上這些路口不是什麼問題。

路線最北端的JR岩瀨站。岩瀨休憩所位在岩瀨站的後方。這一帶就只是空地、草坪和普通的住宅區。岩瀨站的站前或許比較熱鬧，不過因為我的時間有限，所以沒有去逛。就只是在休憩所坐一下，吃一點零食補充體力，然後就回航了。

筑波休憩所以北的路線一共有四個休憩所（筑波、真壁、雨引、岩瀨）可以上廁所或坐下來休息。整體而言，整個區間沿途大部分都是田，偶爾有民宅。途中如果要買補給品的話，就只能去唯一一個紅綠燈路口附近的便利商店。

回程途中，我在真壁休憩所暫時脫離自行車道，騎進了真壁町。

我在2013年曾經到真壁町看當地的女兒節慶典。當時町內許多公共設施和民宅有展示各種華麗的女兒節人偶，氣氛相當熱鬧，讓我印象深刻。不過這次再訪真壁町，路上幾乎沒有人，騎在町內的主要幹線的路上，沿途沒有看到可以用餐的地方，結果只得繞回自行車道。

來回42公里的路程，幾乎沒有太大的起伏，所以這個路段非常適合入門的自行車騎士。

由於這一天是平日，出遊的人不多，所以我在這來回42公里的區間遇到的自行車騎士不到5個人。路線上雖然可以看筑波山和田園風景，不過因為是陰天，所以沒有那麼漂亮。而且回程時的筑波山頂還被雲霧遮住了。如果是在春天花季的大晴天來這裡騎車，可能感覺會完全不同。

我自己家裡有一台26吋21段變速的自行車，已經騎了十幾年。我在東京騎的公共自行車也是26吋輪胎的車種。這次租了700c的自行車，實質上是我這十幾年間第一次騎700c的車種。由於租的車子無法調整座墊高度，所以我是用不太舒適的姿勢騎車。

不過42公里的路程騎起來並不覺得累，而且速度顯然比我平常用自然的姿勢騎自己家的車子快。重量差不多的自行車，只是輪胎規格不同，就可以明顯感受到巡航的速度差，讓我相當震撼。

下次如果有機會，要租好一點的自行車來把這條路線補完。

日本的國家自行車路線制度是從2019年正式實施。當時一共認證了三條路線。筑波霞浦鈴鈴自行車道就是其中之一。如果從審查時間來看，當初開會審查時，第一個審査的路線就是筑波霞浦鈴鈴自行車道。所以筑波霞浦鈴鈴自行車道實質上算是日本的第一號國家自行車路線。

國家自行車路線的政策目的之一是為了發展地區觀光，然後期待將來這樣的路線越來越多，發展成全日本的高規格的自行車路線網。整備筑波霞浦鈴鈴自行車的單位從一開始也有把目標放在吸引外國觀光客。而且最初的目標對象就是台灣。「筑波霞浦鈴鈴自行車道」的網站還製作了中文版，而且還是繁體中文。