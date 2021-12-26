大量與一般道路共用區間，「太平洋岸自行車道」須面對城鎮的複雜道路

2021年11月下旬，我到神奈川的江之島旅行時，再度體驗了日本的國家自行車路線（National Cycle Route）。

這次體驗的路線是太平洋岸自行車道。

太平洋岸自行車道是日本國土交通省認定的第二批國家自行車路線之一。全長1487公里。跨越了千葉，神奈川、靜岡、愛知、三重、和歌山六個縣。

這條路線本來是1969年日本的自行車民間社團向建設省提案的道路建設構想。當初的計畫是整備一條從茨城縣的鹿島到和歌山縣的自行車專用道。提案的翌年，日本國會就整備了相關法律，之後於1973年動工。由於這條路線實在太長，沿線有不少地方無法整備完全的自行車專用道路，結果這條路線最後是在2021年以不完全的形態實現。路線當中有八成以上的區間是和一般道路共用。

我這次旅行的主要目的是到江之島散步觀光，騎自行車只是餘興節目，所以我只規劃了一個上午來體驗自行車道。體驗的區間是從江之島附近的片瀨海岸出發，騎到大磯的城山公園附近後折返。這次的自行車是用我平時就有在用的Hello cycling公共自行車的特別版「KUROAD」。

KUROAD是2021年4月下旬開始在湘南地區試辦的運動型電動輔助公共自行車服務。車子有九段變速、前後碟煞、前叉避震器。車胎帶了一點越野的味道，座墊形狀則和公路車差不多。由於車種相當高級，所以租金比較貴，每15分鐘140日元，是普通的Hello cycling的兩倍。KUROAD有KUROAD專用的借還車據點。因為只是試辦，所以據點比普通的Hello cycling少。

從片瀨海岸出發後，自行車路線是和一般車道共用。由於這一帶的人行道很寬，所以不想和汽車爭道的人可以騎人行道。

到了鵠沼海岸地帶，騎到防沙林外，就是太平洋岸自行車道的「湘南海岸自行車道」區間。

湘南海岸自行車道位在鵠沼海岸至柳島之間。路線靠陸地的一邊是防沙林，靠海的一邊是防沙柵。這段路線是行人和自行車共用的道路，不用和汽車爭道。

這一天雖然不是假日，但是湘南海岸自行車道非常熱鬧。沿途會不時遇到散步、跑步、遛狗、騎車的人。靠海的地方還有不少人在釣魚及衝浪。向西前進時，正面可以看到富士山。

湘南海岸自行車道的風景漂亮，騎車的氣氛很不錯。不過路上有很多積沙，很容易打滑，所以車子無法騎得快。由於自行車道並不算寬，所以如果在積沙比較多的區間遇到行人或是來自對向自行車時，就必須把速度放得很慢。

湘南海岸自行車道柳島出口附近的公共廁所。這裡的公共廁所有清洗衝浪板的設備。這個廁所本來可能只是針對這裡的衝浪、釣魚或散步的民眾而建的，現在有了自行車道，實質上也算是一處小休憩所了。

過了柳島出口，路線又回歸一般市區道路。這一帶的汽車的車速比較快，從湘南大橋到大磯高校之間，如果不想和汽車爭道的話，還是必須騎人行道。

太平洋岸自行車道在大磯高校以西的路段，人行道就變窄了。騎車的人就只能騎一般的車道。不過這一帶的車流量並不多，所以也還算安全。

過了大磯港，高架橋下有太平洋岸自行車道的入口標示。從這裡開始，又是自行車的專用道區間。

大磯港以西的自行車專用道區間的地勢較高，可以一邊騎車、一邊眺望湘南海岸、國道134號的車流，以及遠方的伊豆半島，非常享受。

通過大磯城山公園後，有一個高台可以看到富士山。我就是在這裡折返。

這次體驗了傳說的KUROAD電動自行車，性能的確相當好。龍頭握把是採用人體工學設計，長時間騎乘時手掌和手腕比較不會痛。車子座墊形狀雖然和公路車差不多，不過騎了42公里，屁股完全不會痛。

我剛開始騎時，是用最重的九檔，踩得有點辛苦，也感受不太到電動輔助的效果。不過後來發現用中速檔配合電動輔助，輕鬆地踩就可以超過20km/h，所以後半程幾乎都是用三到七檔。唯一有一點遺憾的是座墊高度就算調到最高，對我而言還是有點低，不過算是可以忍受的範圍。

由於KUROAD還是在試辦的嘗鮮期間，所以車況還不錯。時間久了之後，業者是否還能繼續維持品質，就不知道了。

和之前體驗的筑波霞浦鈴鈴自行車道的筑波鐵道區間相比，這次體驗的太平洋岸自行車道湘南段的風格完全不同。

筑波鐵道區間是完全的自行車專用道，而且沿途有設幾個像小公園般的休憩所。第一次騎日本的國家自行車路線就選這個區間，會誤以為國家自行車路線全部都是這種規格。當我體驗了太平洋自行車道後，才知道國家自行車路線有不少和一般道路共用的區間。

從片瀨海岸到大磯城山公園的途中雖然有像休憩所的地方，但是沒有那麼顯眼。感覺起來路線沿途的環境整備比筑波霞浦鈴鈴自行車道的筑波段弱了一截。

我是事後確認才得知，筑波霞浦鈴鈴自行車道的霞浦區間也是走一般道路，休憩所也沒有筑波區間那麼顯眼。至於這次騎的太平洋岸自行車道的湘南段，已經算是「自行車專用道」比例比較大的區間。沒有人行道的一般道路區間就只有大磯高校到大磯港的一小段路而已，而且這一小段區間的車流量不多。大磯城山公園以西的路線，又會回歸交通量相當大的一般道路。我把大磯城山公園附近設為折返點，算是相當偶然。