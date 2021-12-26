市場創新高時不敢買進嗎？股價要跟未來比，用數據幫你克服這樣的恐懼

投資人對於股價創新高的心情，是很矛盾的。一方面他們很開心看到資產上升，另一方面卻又擔心股價因為創新高而準備下跌，造成原本需要購買時刻，因為擔心與害怕，放棄購買或者是在場邊觀望。

買低賣高，是賺錢的不二定律，買在創新高的時刻，看似違反這條金律，事實上並不然，就如同一山還有一山高，現在的創新高，只是未來的相對低點。

為了克服投資者在高點買入的恐懼，你需要知道一件重要的訊息：創新高投入所獲得的報酬，可能更好。

美國市場創新高是買點

以美國市場為例，我將S&P500含股息再投入的報酬，分別針對創新高點以及非高點，在不同持有的時間計算平均所獲得的報酬。結果如下:

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S&P500代表的是美國大型股，在過去高點買入所獲得的平均報酬，竟然比非高點買入還要來的高，持有時間五年的績效差異，甚至可以差到8%以上，打破一般人對於高點買入的刻板印象。

如果是看美國整體市場，加入中小型股的報酬也會是如此嗎？

於是我採用Vanguard Total Stock Market Index Fund作為美國整體市場，在過去30年期間加以計算的結果如下：

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這次我將持有的時間分得較細一點，試圖看出持有時間長短所帶來的影響。

果不其然，在持有時間六個月以內的結果，非高點買入略占一點優勢，但是隨著持有時間增加，高點買入的優勢依然更好。

即使換成了中位數報酬，我們也看不出，在高點買入的投資就是爛投資決策這件事情，所有的持有時間帶來的報酬都是正的，而且與一般交易日相去不遠。

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經由以上的數據分析，在美國市場的高點買入，就如同一般的交易日，並沒有什麼特別，尤其長期投資的範疇下，不但沒有帶來顯著的壞表現，反而還有機會拿到更好的報酬，投資人不需要擔心買入高點帶來毀滅性的結果。

美股創新高買入的結論

現在我們所看到的股價，是集體投資者對於市場現在所有已知的訊息所反映出來的結果，任何的股票買賣交易，都是一方賣出一方買入，這也代表著買入的投資人，都是寄望著他們手中握有的股票，會帶來報酬。

過往我們對於股價創新高，總是深感害怕，擔心越高的股價，受到地心引力的影響會越大，導致下跌的情況會更容易發生，所以找到機會就賣出，讓市場捉弄我們的心情，破壞長期投資的紀律。

但現在藉由先前對於美國市場的歷史數據得知，過去的我們在高點的恐懼是白擔心了——因為創新高的買入一點也不需要害怕。

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大腦因創新高帶來的危險訊號，是危及我們投資計劃成敗的訊號，但並非帶來市場崩盤的警示，想要靠著長期買入持有賺取上千萬的資產，創新高是必經的過程，人類的經濟成長不斷在進步，這是符合被動投資的預期，指數化投資正是建立在長期會帶來正報酬的指數。

不論你所購入的資產為何，你都需要相信未來的股價絕對會再次創新高，試著想起你目前已投入的資產，正是因為股價創新高才替你賺入報酬。

這次，就再勇敢地投入。

畢竟所謂的高點是跟過去比，現在買入的股價，是要跟未來比。

本文經小資yp投資理財筆記授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航