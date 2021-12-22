無法「豚」圓：不應視為「害蟲」——昔日野豬管理的檔案啟示

政府對野豬政策突變，開始將野豬「妖魔化」，例如野豬「會襲擊市民」、「不是可愛小肥豬」、對人類「傳染病毒和細菌」（卻沒有提供足夠證明），以合理化無差別射殺野豬，甚至有官員將野豬與老鼠等害蟲（vermin）相提並論，並質疑為何要納入城市規劃考慮。

野豬已經與香港人共存多年，在二戰後急速都市化的背景下，野豬與人類生活範圍日益重疊亦曾引起不少煩惱，衍生不少規劃及管理上的難題。參考港英政府有關野豬管理的解密檔案，不難發現港英政府當年對處理人豬衝突的思維，與今天特區官員有顯著差別，可以預期政策效果亦有天淵之別。

五六十年代：因過度獵殺瀕臨滅絕

五六十年代，野豬在新界極為罕有。一份1960年的「野生生物保育諮詢委員會」（Wild Life Conservation Advisory Committee）的會議記錄用上「極為罕有」（extremely rare）形容野豬，記錄記載當年全港只有6隻野豬被「目擊」（sightings），導致瀕危的兩大原因為城市擴張導致生境破壞及過度獵殺。而當年在邊境地區豎立的大量圍欄（fencing）亦對會「通山走」的野豬帶來很大影響，據當年農民憶述，野豬在北區已經絕跡。

翌年，委員會通過將野豬納入《保護野鳥及野生保育動物條例》（Wild Birds and Wild Animals Protection Ordinance）（即等同今天的《野生動物保護條例》），同期納入保護的，還有鹿（deer），禁止獵殺並須恆常監察數目有否恢復。

及後至七十年代，野豬數目因保護得宜而開始失控，但當年主要的煩惱並非今天的官員所致會導致「公共安全問題」，而只是在新界的農村造成農作物破壞。為此，當年漁農署轄下的自然保育小組委員會（Nature Conservation Sub-committee）的專家展開了一場激辯。

專家：本地原生動物不應視為「害蟲」（vermin）

當年港英政府亦欲將野豬從保護動物動物名單除名，並重新設立野豬狩獵隊大開殺戒，但專家則持相反意見，港大生物學家Brian Morton曾表達原則上完全反對（complete opposition）將野豬除名，但亦不能不正視野豬帶來的問題。小組委員會最後決定由於野豬屬香港原生動物，並非入侵物種，其存在對本地生境健康很重要，故此不應該如今天的官員般，將野豬定義為可任意捕獵的害蟲 （in view of the status of this animal as one of Hong Kong’s indigenous fauna and the necessity of keeping a small resident population of these wild animals, the species should not be declared as vermin）。

小組委員會最後亦讓步，原則上同意在某些情況下搏殺（culling）野豬以控制數量，不過撲殺手段要極其小心以免數量激減（great care should be taken in the process to ensure the population is not reduced too much）；野豬獵手亦只能夠在一個清晰範圍（defined areas）中獵殺野豬，例如在受野豬破壞的農場，與今天的所謂「進入城市範圍」即無差別射殺的模糊政策相差甚遠（但何謂進入城市範圍？）。

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更重要的是，當年小組委員會指示獵手透過詳細紀錄現場野豬的資料，讓部門掌握野豬的「生活史」，例如習性、個性等，以便增加人類對野豬的認識（collect as much information as possible to add to our knowledge of the life history of this animal），盡量減少日後人豬衝突，並非簡單將野豬歸類為害蟲，以為殺了「害蟲」就可以安枕無憂解決問題。

腦筋勝於槍彈及暴力

近來有研究發現，野豬的智力比人類所想更高，有紀錄野豬懂得用工具解決問題[註]。人類其實對野豬的所知甚少，所以幾乎肯定無差別殺戮野豬，可能一時表面解決問題，但及後引起的問題會更大：已有不少意見指，無差別殺戮野豬，只會令野豬面對人類時變得更暴力，政府所指的野豬「會襲擊市民」屆時可能成為自證預言（self-fulfilling prophecy）。

檔案揭示1970年代的港英政府雖然亦以撲殺為主要控制野豬方法，但起碼不會視之為害蟲，控制的手段亦有從城市規劃及生態學角度多方面全盤考量。時至今日，在加入動物權益的考量下，社會有意見質疑以射殺作為控制野豬數目的手段是否正確及有效，和有沒有其他非暴力手法，減少人豬衝突。

但無論採取何種手段，將野豬視之為害蟲並加以無差別殺戮，如此不加思索的「直線思維」，必定帶來反效果。人類若需要和聰明的野豬共存，要用的並不是一股「蠻力」，而是「腦力」，認識野豬習性，思考野豬與人類該如何在城市（邊緣）共存，才是上策。任意將野豬定義為害蟲的官員，或許需要到中環大館，參觀一塊由前香港警務處處長所寫的牌匾。該牌匾寫著：Brains better than bullets and brute force （腦筋勝於槍彈及暴力）。