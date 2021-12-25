王力宏事件為何會炎上？除了外界熱議的「蕾神之槌」，大眾的相對剝奪感更是關鍵

華人歌手王力宏，於12月15日傳出與妻子李靚蕾離異的新聞。王力宏聲明稿僅稱，雙方因「對未來生活方式與規劃不同」，而訴請離婚。內文僅稱「提出申請」，看起來尚未辦好手續。李靚蕾隨即於17日晚間發布近5000字長文，控訴王力宏在婚姻期間「召妓、約砲、性成癮、把她當成生產工具」，文中並稱「因公婆而內心充滿苦毒」，道盡苦情媳婦的委屈。

此文讓單純的藝人離婚事件，瞬間成為全球華人瘋傳的話題。一篇文章帶起的關注度，在台灣還超越了隔日公投的熱度。王力宏PK李靚蕾的事件之所以甚囂塵上，並非如外界熱議的「蕾神之槌」，而在於王力宏。這也決定了事件的走向。

光鮮亮麗的愛家形象一夕崩毀

長期以來，王力宏以天生的英朗俊俏外貌，加上ABC式的華人創作風格，以陽光正面的優質藝人形象，縱橫兩岸三地娛樂圈。換言之，除自身歌藝外，就是以良好形象獲得大眾喜愛。

根據其他男歌星的前例，只要走良好形象路線，光是偷吃、劈腿、約砲，甚至只是交女友或傳出誹聞，就足以讓長期經營的形象大受打擊。例如最近傳出的固定召妓（只被爆出召妓一位）的鋼琴家，就整個形象盡毀。

這次王力宏不但被老婆爆料長期約砲、召妓，用筆記記下性愛特徵，更糟的是對外經營愛家愛妻形象，卻把老婆當成生產機器，平時冷落。只是性成癮、偷吃，只要道歉絕不再犯，可能就沒事，但加上「虐待老婆」，兩者合一，就讓王力宏千夫所指，難以翻身。

而王力宏事件的熱議程度，上至達官貴人、知識份子，下到販夫走卒，無一不密切關注，並嘴上幾句。這一方面是名人效應，王力宏幾乎是天王等級的歌星，是近來爆出性愛醜聞中最大咖的男藝人，自然是八卦焦點。

而李靚蕾那鄉土劇式翻版的傳統婚姻中的委屈，更激起年輕女性與婆婆媽媽的憤慨，無不對李靚蕾抱不平。圍觀的男性則又嫉又羨（帥、名氣、錢與風流），極盡酸言酸語之能事。更不用說諸多網紅、社會公知，又有八卦可供自己蹭熱度、表現「見識」，不蹭也對不起自己。種種一切，導致廣大的輿論資源的聚焦效應。

而就事件本身，只是人類社會中極為普遍的現象。事件的兩個層面，打到了常人生活中的處境，所以會自我投射，無論羨慕、嘲諷或是憤慨，都來自於此。

第一個層面就是兩性關係。人類自現代社會一夫一妻制盛行以來，無論單純交往或結婚，男女都希望對象是自己的唯一。偷吃或劈腿，除了對愛情的傷害外，更重的是，尊嚴與己身價值的被剝奪感。特別是在婚姻之中，摧毀的更是「家庭」的安定與安全感。誰偷吃，就等於踩到了社會的紅線，必定成為罪人。

但社會風氣日漸開放，婚姻中一方偷吃、劈腿，若大方承認，並結束婚姻關係，無論被稱之為渣男渣女，最多也只是觀感不好。只要堅守「我不愛了」的立場，雖道德有虧，也不至於過於敗德。輿論譴責的壓力也會比較小。但如果偷吃劈腿還不承認，或為保持「形象」而說謊，或找藉口推託，就會更犯眾怒。那等於自己做錯了還不認帳。就罪上加罪。

第二個層面是，李靚蕾的處境，完全打中華人族群中「媳婦」的委屈。傳統觀念下，家庭婦女相夫教子是天職，面對婆媳問題與小家庭內的糾紛（家事、夫妻相處、子女互動），有許多夫妻責任不對等的狀態，是眾多影視創作題材的藍本。

在兩性平權的風潮下，妻子的處境也常是熱門討論題材。李靚蕾面對丈夫冷落，只把自己當生產機器，私底下得忍受老公劈腿，並對外還得幫老公營造家庭和樂的氣氛，同時還得忍受公婆的蔑視。隨便一項就足以引起女性公憤，何況有了三項，只除了經濟（吃軟飯）與家暴（被打）問題沒有。而她的幾篇公開文，積怨已久，整個揭開了王力宏與原生家庭「良好形象」的假面具，所以廣受大眾激賞。

這兩個層面，都打到人心最想要的東西：「公平」。每個人都希望自己的價值能被重視，都希望被公平對待。明知道世界就是不公平，從出身、環境、外貌、能力、境遇，都有著許多的不公平。但愈是沒有的東西，人就愈想要。

而一旦閱聽範圍內出現了「公平、完美」的人物，自然就會被尊為典範。然後將資源與愛戴，灌注在其之上。西方因為文化不同，姑且不論。為何華人藝人總是得做公益、不菸不酒、愛家孝順、護妻顧子、愛國良善？就因為那是華人群眾期望名人該有的素質。

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掌握了名、利、勢，脆弱的人性難經考驗

人類歷史上除了各大宗教的教主之外，幾乎沒有完美典型。只要是人就有缺點。但只要名人有了群眾討厭的缺點，就會誘發大眾的被剝奪感。因為名人有錢有名有勢，一般人沒有。

一個名人偶像藝人有大眾所沒有的不公平條件（名、利、勢），他就必須要比大眾有道德，如果他們跟大眾一樣有缺點，就等於大眾必須要接受「世界就是不公平」的殘酷現實，就會誘發人內心的負面情緒。要化解負面情緒，最直接的方式就是把名人拉下神壇，譴責、攻擊，並斷其演藝生路，那才能出一口「怨氣」。

但那個怨氣多來自於自己的不得意，不然自己也變成一個有才華外貌出身能力的人，然後吃香喝辣並且敗德。正因許多人都做不到，所以把自己的冤屈投射在名人身上。只要名人婚變就冷嘲熱諷，出事了就大加撻伐。