四大公投案只有反核四是初衷，民進黨不能只要求支持者無條件相信黨

紛紛擾擾一年以上的四大公投案，於12月18日投票揭曉。「重啟核四」、「禁止萊豬進口」、「公投綁大選」、「三接遷離大潭藻礁」四項公投的有效同意票皆未達到門檻，且不同意票都超過同意票，結果全部未通過。

根據投票結果，投票率僅達41％，四案都是不同意高於同意票。根據「公投法」規定，有效同意票必須多於投票權人總額（1982萬多）的4分之一以上，近500萬票，四案實際票數均400萬票左右。

四大公投的結果，象徵了什麼？公投案沸沸揚揚的討論了近1年，各種分析討論都不少。我覺得，從成案、過程、到投票結果，都只凸顯了民進黨「不在乎人民」。

就四個公投案的內容：「重啟核四」、「禁止萊豬進口」、「公投綁大選」、「三接遷離大潭藻礁」，全部是民生議題，無一與意識形態或國家主權有關。但四案之所以能連署成案，原因在於背後都有在野的國民黨介入。一般來說，公投案光是要達到連署門檻，憑民間團體的人力都財力都無法做到。台灣歷次公投案，都必然有政黨介入。這也左右了民進黨對公投案的態度。

國民黨介入四個公投案，目的是透過民間議題，來營造「人民對民進黨執政的不信任」的氣氛，以此來帶起下屆縣市長大選的聲勢。而民進黨也居然就把四個公投案當成兩黨的政治對決。是故從民間拉票到社群操作，都可見到兩黨勢力的拉扯。

這是民進黨犯的最大錯誤。原因為何？因為他們眼中只有兩黨鬥爭。就四個案子，除了反核是民進黨的神主牌，其他三案，全都是總統馬英九執政時，民進黨的主張。

當年馬英九為了台美TIFA，主張開放美牛、美豬，蔡英文為首的民進黨死命阻止，最後僅開放美牛。對於此主張的朝令夕改，民進黨政府的說法是時過境遷，WTO已訂出萊劑殘量標準，所以為了能加入CPTPP與簽訂TIFA，所以開放。

而公投綁大選也是民進黨政府過去的主張，卻只因為九合一選舉時，選務人員的忙亂，所以修法與大選脫勾。而藻礁案，則涉及環保議題，民進黨一改過去環保至上的立場，為供電穩定，而犧牲部分藻礁。

除藻礁案，民進黨為環保，寧可多編100餘億預算（花納稅人的錢），尚可說沒背離初衷外，但萊豬跟公投綁大選，民進黨的說詞，卻顧左右而言他，不正面回答問題。

公投綁大選民進黨之所以改變態度，是因為過去是在野黨，推公投案有助於靠議題凝聚支持者，衝高投票率與支持度。眼見國民黨逐漸勢弱，為免國民黨靠公投複製過去自己的路線，所以刻意讓公投與大選脫勾。這是明擺著的事，而且此次公投的確就是如此。

國民黨拱出四個公投案成案，但在非大選時投票，造成投票率僅41％，這還是在民進黨動員的情況下的結果，較上次綁大選的投票率55％來得低，可見脫鉤的確發揮負動員的效應。雖說比其他民主國家的投票率都高，但這次的四個公投全是非國家主權、非政治性的民生議題，最終導致投票率催不出來。

而僅因為怕選務人員勞累的理由，就捨棄了過去的主張，這遠比「怕在野黨操作議題」，來得更沒人信。而且就為了所謂的選舉優勢，而放棄平常相信並堅持的事，那民進黨跟國民黨有何兩樣？

而蔡英文總統口中所謂「重中之重」的萊豬進口，所有人無論政治人物或社會大眾，皆知這是民進黨政府迫於美國壓力，不得不為的結果。但民進黨對此卻進退失據，一下子堅稱是為人民健康把關，然後又稱為了食物選擇的自由，禁止軍隊與學童營養午餐吃美豬，為了豬肉出口而禁止台灣豬農使用萊劑。

如果真相信萊劑安全且全世界通用，應該要做到完全不限制。之所以找理由限制，正是因為「沒人想吃不當的飼料添加物養出來的肉品」。明知道卻不講，卻只是要人民「相信民進黨是為了國民好」，所以要大家為了經濟妥協（那就全面開放啊，錢不是很重要？軍隊跟小朋友不能為國家犧牲嗎？豬農靠萊劑降低成本，不也對經濟有利嗎？）。但這擺明了是話挑對自己有利的講。

最糟的是，在藍綠對決的情況下，民進黨把「四個不同意」形塑成國家保衛戰，說四個同意或造成台灣與美國脫鉤，而被中國併吞。這就極為過分，甚至整個推翻過去幾個月他們以民生角度為議題辯解的理由。執政首重誠信，並顧慮民情。但民進黨前後轉變的政令宣傳，並對事實隱而不實的作法，都只呈現了一個態度：「民可使由之，不可使知之」。而且另一個意思的是：「不讓民進黨執政，台灣就會被中國併吞」。

這種態度與做法，正是過去馬英九執政八年的狀況。馬英九執政期間，經濟衰敗，民不聊生，台灣主體意識頹弱，因而造成人民佔領立法院的行動。這是前車之鑑。而蔡政府正重複馬政府的路子。

雖然在蔡英文主政期間，經濟成長，政治體制日趨完善，她隱隱為自李登輝以降，台灣最好的總統。但執政期間對於台灣獨立認同的打壓，對於勞工權益的打壓（勞基法修惡），與所得分配不均的放任不為（與國民黨相同，重商輕民），與國民黨菁英是同樣的作法。這些都非人民所樂見。

就以四大公投來說，民進黨的作法，跟過去國民黨的作法差不多，思維也相似，如此下去，他們只會背離台灣人的期待。許多民進黨支持者與宣傳內容，都把監督執政的人視為洪水猛獸，視為中共同路人。但作為一個真正本土、關心人民的執政黨，該把本土派的反對聲音當成諍言，而非敵人。否則他日民進黨成為下一個台灣式的中國國民黨，台灣人可就沒有活路了。