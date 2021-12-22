馬來西亞洪災5.1萬民眾撤離，電子供應鏈受損停工，專家：台灣廠商短期可望受惠

馬來西亞（Malaysia）遇洪災，上萬名民眾撤離，當地電子產業供應鏈受損，包含半導體設備商BE Semiconductor泡水以及全球石英大廠日本電波工業（Nihon Dempa Kogyo，NDK）部分廠房停工，專家強調台灣廠商在短期可望受惠。

馬來西亞遇洪災，電子產業供應鏈再受創

馬來西亞於上周連續3日降下暴雨，相繼在8個州造成嚴重洪災。《BBC》報導指出，重災區落於馬來半島東海岸，截至12月20日已經有5.1萬名民眾撤離家鄉。

報導稱，首都吉隆玻以及繁榮且人口稠密的雪蘭莪州也受到了嚴重影響。由於政府未能及時發出警告、災變反應遲緩，受到激烈批評，如今洪水已經趨緩，但受波及建物、民眾財產損耗驚人。

馬來西亞洪水受害者Sazuatu Remly氣憤地告訴《BBC》：「我們只剩下我們的衣服和重要的文件，比如我們孩子的出生證明，」他說，只剩下隨身攜帶的東西，其餘的都給洪水帶走。

這場大雨再度擾亂了電子產業的供應鏈。半位於馬來西亞的導體設備元件供應商BE Semiconductor告訴《路透社》，暴雨已經影響了主要的生產設施，並停止價值約2500萬歐元（新台幣7.7億元）的零件供給。

BE Semiconductor在聲明中預估，未來修復設備、相關材料以及勞動力等成本，將達到4至6百萬歐元間，將認列第4季度的財報。根據該公司財報顯示，將影響客戶，包含：台灣日月光、鴻海等。

全球前三大石英元件廠商NDK亦受到災情牽連，他們發表聲明指出，沒有人為損害，目前水患已退去，但是多條生產線受損，預計恢復生產需要一段時日。

港口運作受阻，人員、物流業者無法進入

《關鍵評論網》訪談資深投資人黃柏堃表示，日前東南亞遇疫情，導致各地廠房關閉，已經影響到電子業的供貨情況，對市場信心造成一定的影響，如今馬來西亞又遇洪災，將再延長零件出貨時序。

他說，其中NDK是全球著名的石英元件供給大廠，在各類通訊、電子產品，運用廣泛，也相當重要。黃柏堃強調，NDK的元件在全球市占率達到一成，未來台灣有機會受惠短期轉單。

黃柏堃解釋，近日市場應該會關切位於馬來西亞的半導體封測業者情況，由於近來成熟晶圓相當緊缺，若馬來西亞水患超乎預期，恐怕將會再度推升半導體價格。

馬來西亞巴生港港務局（PKA）表示，貨物運送、船舶靠港可能延誤，暫時將優送運送糧食、醫療用品等必需品。他們說：「港務局正與港口和物流業者密切合作，妥善運用可動用的資源，全力確保港口和物流維持運作」。

巴生港發出聲明指出，目前倉儲與空貨櫃放置處也遭殃，而聯外道路受阻嚴重，導致港口人員、物流業者以及勞工無法進入，更情況變得更為複雜難解。

面對市場擔憂半導體產業受損，馬來西亞半導體業協會對此發布聲明，目前協會成員並未通報受水災影響，亦無接獲物流延誤情況，多數半導體零件均採用航空運輸，僅部分業者的員工，暫時無法上班。

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核稿編輯：翁世航