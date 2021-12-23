台北市預告「氣候自治條例」，納入2030年餐旅業禁用一次性用品、公車電動或氫能化等具體目標

整理：李蘇竣（環境資訊中心記者）

城市是減碳與因應氣候變遷的第一線戰場，我國六都中的桃園、台中、台南已有低碳城市自治條例，首都台北市也跟上，12月13日公告《台北市因應氣候變遷碳中和管理自治條例》草案（以下簡稱草案），將2050年淨零碳排目標明確入法，明定市府各局處分工，並且設置氣候轉型基金與推動「碳預算制度」。

另外，草案也將2030年餐旅業禁用一次性用品、公車電動或氫能化等具體目標納入。

草案以市府10月31日提出的「台北市2050淨零排放路徑」為基礎，減碳策略包含住商、運輸、廢棄物三大部門——提升住商部門的建築物能效，達成零碳建築；運輸部門配合捷運，電動或氫能車輛導入，目標2050年綠運輸比率達80%；廢棄物部門則以全循環零廢棄為目標，在2030年禁用一次性餐具和全面使用循環容器、垃圾焚化爐轉型為高效綠能發電廠；2040年導入碳捕捉、利用及封存技術（CCUS），最終達到廢棄物處理設施零碳排。

2050年淨零寫入，北市每五年設定「碳預算」上限

為了具體落實2050年淨零排放路徑，台北市環保局會同市府各局處共同研提草案，13日正式公告，分為溫室氣體減量、氣候變遷調適、永續環境管理、零碳生活促進等章節，將北市各階段減碳目標入法。

台北市參考中央目前正在修訂的《溫管法》草案，以2005年為基準年，台北市2030年溫室氣體排放量應較2005年減少30%、2040年減少65%，最終2050年達成碳中和，且應每五年檢討一次減量目標。2005年北市溫室氣體總排放量為1310萬公噸。

為了達成減量目標，草案也訂定「碳預算」制度，以五年為一期，要求各部門事先設定每期碳排放上限，再依核配減碳額度，提出達標相關策略及需求；該期屆滿前兩年必須提出下一期預算。而台北市的第一期碳預算，預計將在此自治條例公布後兩年內提出。

Photo Credit: 中央社

草案也規定，由市政府成立氣候變遷因應督導會報，並設置氣候轉型基金。前者負責監督及協調溫室氣體減量、氣候變遷調適及能源轉型工作。後者則是專款專用於氣候變遷調適、溫室氣體減量、照顧氣候轉型弱勢，確保公正轉型。

草案規劃：2030年公車電動化、餐旅業禁一次性用品

環保局表示，未來30年北市將以智慧零碳建築、綠運輸極大化及全循環零廢棄等策略，推動住商、運輸、廢棄物等三大部門減碳。

在減排方面，除實施溫室氣體增量抵換、排碳大戶總量管制外，也要求用電大戶設置再生能源、儲能設備或購買綠電等。市府則須推動建物能耗公開及管制，公有道路的路燈、交通號誌，以及指示燈、廣告招牌等將全面使用LED。

草案以2023年為目標，推動市府公務機車（除警用以外）全面電動化，市區公車及公務汽車則是預計2030年電動化，並要求一定規模的計程車、客運、物流外送業提高電動車比例。草案中也要求市府普設充換電站及停車位，並可劃定「低碳交通區」限制高碳排車輛通行。

觀光旅館業及餐飲業則應在2030年之後，全面禁止提供一次性用品；網購平台須提出包裝減量計畫，販售業者則要提出零廢棄執行計畫，以全方位地減少一次性塑膠用品、包材或容器。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 台北市的餐飲業、觀光旅館業預計在2030年全面禁用一次性用品

強化城市韌性，市府須提調適行動，獎助低碳產業

在氣候變遷調適方面，草案明定市府辦理氣候變遷影響評估，研提調適行動方案，並進行都市計畫及維生基礎設施功能檢討，以加強水資源管理、推動海綿城市、淹水潛勢區域改善等措施，提升城市韌性。

除此之外，為了追求永續零碳生活，台北市將實施企業氣候關聯資訊揭露、氣候變遷環境教育，由市府獎勵或補助減碳、氫能、低碳旅遊等氣候創新措施、機關學校執行低碳永續採購、鼓勵低碳及碳中和認證等。

草案即日起展開60天預告期（至2022年2月10日），蒐集各界意見後，在下會期送市議會審議。議會三讀通過後，報請行政院核定，自公布後六個月施行。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航