拿破崙希爾《邁向成功》：根據「智囊團原則」，讓運動家精神成為所有事業的要素

文：拿破崙．希爾（Napoleon Hill）

希爾：既然是您要我提供世人實用的成功之道，請您提供一個完整的步驟，教人們如何組織智囊團呢？ 我不太清楚這個程序，對於從沒使用過「智囊團原則」的人來說應該就更不清楚了。

卡內基：每一個情況採取的步驟略有不同，這端視組織「智囊團」的人的教育背景、經驗、性格、心態以及他組織「智囊團」的原因而定，但是有一些基本概念可以遵循，其中最重要的如下：

一、明確的目標。所有成就的起點都是明確地知道自己想要什麼。根據這一點，我們應該遵守第一章所列出的公式，並且徹底執行這些指示的所有細節。

二、選擇「智囊團」的成員。我們選擇加入「智囊團」中的人，應該要完全認同這個聯盟的目標，對於實現目標要能有明確的貢獻。貢獻的方式包括他的教育背景、經歷，或是在很多情況下，有些人貢獻的是他的人際關係，也就是一般所知的「人脈」。許多銀行和企業高薪禮聘「智囊團」成員，他們對公司最重要的用處，就是提供他們的聲譽和對群眾的影響力而已。

三、動機。沒有人有權利也很少有人有能力讓別人加入「智囊團」，而不必回報對方提供的服務。這個動機也許是財務的回報或是人情，但一定是和他所提供的服務等值或價值更高的東西。就如我說過的，在我自己的智囊團中，一些成員全力、和諧地配合的動機就是財務回報。我幫助智囊團中一些成員賺到的錢（他們也有能力賺到這些錢），遠比他們自己不依靠我所賺到的錢還要多。

我相信我這麼說並不誇張，我的智囊團中每一位成員和我結盟，遠比只靠自己還要更務實而且獲利更多。

我強調一點：設法建立「智囊團」卻未確定每位成員的獲利應相當於他對聯盟的價值，肯定會失敗。

四、和諧。如果要確保成功，智囊團的所有成員必須和諧相處。團體中不能有人做出不忠誠的事、「背著大家行事」。聯盟中所有人的個人意見、想要成功的慾望，都不能凌駕於整個團體的完整利益，而且只想能著團體的成功。

所以在選擇「智囊團」的成員時，首要考量應該是：這個人是否願意為團體而努力。一旦發現有人無法這麼做時，就必須找個願意這麼做的人取而代之，這一點絕對不能妥協。這一點通常就會令一些親戚和朋友自動被排除，因為很遺憾的――他們無論如何也無法放下自尊。

五、行動。「智囊團」一旦組成，就必須持續運作才能有效率。團體必須有一個明確的計畫、在明確的時間點、朝向明確的目標邁進。如果猶豫不決、不作為或是因循怠惰，智囊團就沒有用處了。此外，有一句話說，要讓騾子不要亂踢，最好的方式就是讓牠忙著拉車，那牠就沒有時間也沒有心思亂踢了。

人也一樣。我看過有些業務組織逐漸枯萎，因為組織的負責人允許他們想來就來、想走就走，沒有給他們設立明確的業務目標。缺乏明確的預算和時間計畫，對佣金制的業務員來說是最大之惡，例如壽險業務員。

任何工作要成功，需要明確、組織良好且持續的工作！ 沒有什麼東西可以取代工作！這世上沒有人有聰明的腦袋，卻可以在不工作的情況下實現卓越的成就。

六、領導統御。別以為只要選擇了一群人，同意以和諧的態度一起努力實現明確的目標，就足以確保他們的努力會成功。團體的領袖必須領導眾人。就工作來說，領導者必須是最早上班、最晚下班的人；此外，他應該對同事以身作則，自己做的工作要和同事一樣多，甚至更多。

最好的「老闆」是使自己成為不可或缺的人，而不是在決策時或是制訂計畫時，負責做最後決定的人。每一個領導者的座右銘應該是「能者多勞」！

七、心態。和所有其他人際關係一樣，在判斷智囊團中的某個人能否和其他人合作時，有一項因素比任何其他因素都來得重要，那就是這個人的「心態」。

我可以誠實地說，我總是希望智囊團中的每一個人，都能從我們的結盟中獲得最大的個人利益；我總是盡我所能，試著讓團體中的每個人都實現他們最大的潛力。

我相信也就是這樣的態度，讓查爾斯．舒瓦伯等人得以發光發熱的最主要因素。他們一年賺到的報酬比他們的固定薪資還要高出一百萬美元。我大可以不必為舒瓦伯等人傑出的成就支付這麼高的獎金，但這樣的話我就無法得到最棒的服務，因為他們就沒有提供服務的動機了。

世上最美、最啟迪人心的景致，就是一群人以完美和諧的精神通力合作，人人都只為團體的利益著想。

就是這樣的精神，讓喬治．華盛頓（George Washington）麾下衣衫襤褸、飲食匱乏、穿著單薄的軍隊，力抗設備較精良的軍人。他們是為了共同的大業而戰，而不是為了個人的晉升。只要雇主和員工能秉著互助的精神一起工作，就是個成功的組織。

運動員訓練的主要優勢之一，就是教導人們以和諧的精神團隊合作。很可惜人們在離開學校後，往往沒有帶著團隊合作的精神進入職場。我常常希望能將鋼鐵廠裡所有的員工組織成一個龐大的兩組團隊，並且每天讓他們進行一小時某種運動的友誼賽，以激發他們的團隊合作精神。這麼做將有助於克服偏狹、嫉妒和自私自利，並從不同的方面改善他們，使他們對公司更有價值、對他們自己不論是工作或工作之外也都更有價值。一個有運動家精神的人，會活得比較輕鬆。

所以，根據「智囊團原則」，讓運動家精神成為所有事業的要素，並且從組織團隊的人開始以身作則，讓其他人效法他的精神。