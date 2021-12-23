文：《移人》記者王郁晴採訪撰寫｜攝影：廖緯融

Ratam（化名）是基隆碧砂漁港的印尼籍漁工，在30歲時來到台灣工作，今年是他在台灣的第9年，也是在碧砂漁港的第6年。他的故鄉位於西爪哇省的靠海城市Indramayu，還沒來台灣前就靠著跑船維生，後來在仲介介紹下來到台灣。

Ratam在台灣的第一份工作是在宜蘭大溪漁港擔任漁船的捕撈漁工，那裡以近岸、遠洋漁業為大宗，必須隨船出海進行漁獲捕撈作業；之後他的第二份工作來到碧砂漁港，這次受雇於一艘娛樂漁船，船東主要經營基隆嶼觀光導覽以及載客海釣。

我會認識Ratam，是因為台灣友人緯融的緣故，緯融是基隆嶼觀光行程的導覽員，他跟我說他工作的船上有位印尼漁工，此人便是Ratam。

某天我教緯融一些簡單的印尼話後，他就開始用他學來的單字跟Ratam溝通，像是緯融常常會在回港時問他：「makan？」（吃飯了嗎？），若是吃了，Ratam也會笑著回緯融：「makan！」兩人逐漸熟識後，Ratam也會回頭教緯融一些簡單的印尼話。

我問Ratam：宜蘭跟基隆比起來，比較喜歡哪邊的生活？他秒回：碧砂漁港的環境比較舒服，特別是休假時，碧砂的印尼漁工會一起相揪出去玩，像是一起去基隆市區逛街、搭車去台北走跳、或去印尼店一起吃飯等，讓他可以常常保持愉快的好心情。

我從緯融那邊得知，娛樂漁船載客出去海釣時，如果事情沒有很多，外籍漁工也可以跟著釣魚，於是我問Ratam：「你釣到的魚會怎麼處理？」他說如果是特別大條的魚，老闆會向他收購，剩下來的小魚或是沒有賣掉的魚，就帶回來跟其他船的印尼漁工一起煮來吃掉。對比之前在大溪漁港時，工作內容就只有捕魚、捕魚、再捕魚，現在的工作內容比較有變化，我想如果是我，應該也會比較喜歡碧砂的環境。

因為疫情的關係，Ratam已經兩年沒回國了，想念老婆的他只能透過每天開視訊關心老婆跟兒子，他也說若情況允許他可以返國又來台的話，他想回去一個月好好休息。

Ratam也說道，自己兒子今年19歲了，在印尼的工作也是跑船，我忍不住問他：「如果兒子也想來台灣工作的話，你會答應嗎？」他則是覺得沒關係，只要小心安全、不要亂花錢、記得寄錢回家就好，如同Ratam當年要來台灣時，他父母也給他同樣的叮嚀。

其實我今天跟緯融一起採訪Ratam時，是沒有口譯在旁邊的，Ratam只能聽懂簡單的中文，我靠著簡單的中文單字，盡可能把自己想表達的意思傳達給他，但後來發現有些用詞太抽象，本想打電話給母親求救（我媽是印尼人）並經由她來即時口譯，但我媽沒接電話只能作罷，此招不通。

最後我們嘗試將Ratam不懂的中文詞彙寫成英文再翻譯成印尼文，以簡單的中文夾雜印尼單字的方式來跟他對話，每談到一個段落都先確認Ratam是真的聽懂才會繼續進行，雖然這種溝通方式很辛苦，也沒辦法比專業口譯精準，但我覺得這樣子的溝通反而增添了溫度，有種我們雙方都在努力學習對方語言的感覺。

問起Ratam是怎麼學中文的，他說像他這樣的漁工，來台灣之前仲介並沒有提供中文課程（擔任看護的女性才有），他是到台灣後才從工作過程中慢慢學習的。

像是在宜蘭大溪時，老闆會先跟資深的印尼漁工溝通，再由這些「學長們」來告訴不懂中文的學弟；之後到碧砂，若他在船上不懂客人的意思，會由另一位台籍船員協助他，下船後再請另一艘船比較懂中文的印尼漁工來跟Ratam重新解釋，他的中文能力就是在這些實戰經驗中逐漸累積的。

Photo Credit：移人 印尼籍漁工Ratam（化名）

相較於印尼漁工們必須學習中文來適應環境，Ratam說，會跟他講印尼話的台灣人現在只有緯融而已，我問他：「如果有台灣人、譬如來釣魚的客人跟你說印尼話，感覺如何？」Ratam馬上露出開心的表情，因為他覺得自己說的話有人能聽懂實在太棒了，就沒那麼孤單。

這讓我想起每當我跟媽媽說印尼話時，她也跟我面前的Ratam一樣笑開懷，「有人會說我的語言耶！」大概是這種感覺吧，我想。

「Apa kabar ? Selamat siang !」（你好嗎？午安！）如果您家中有請印尼看護、或是您坐船出去海釣而船上有印尼漁工，或許您可以先在YouTube上看一些簡單的印尼語教學影片，之後碰到這些辛勤工作的異國朋友時，就在對方面前小露一手，我想無論對於你或他（她）都會是一件很快樂的事情，也讓對方工作起來更加愉快。

本文獲《移人》授權刊登，原文請見：我是在娛樂漁船工作的漁工，如果有台灣人跟我講印尼話，我會驚喜又開心

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒

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