《練習好心情》：放下「必須做點事」這種念頭，因為「什麼事都不做」也具有重大意義

文：有川真由美

提早十五分鐘行動

外出時，母親的口頭禪是「路上小心。匆匆忙忙的話，會受傷唷」。

我很少受傷，但是吃過的苦頭卻是多到數不清。

像是和人約碰面快要遲到而匆匆忙忙，不小心搭上反方向的電車；在車站的月台磨磨蹭蹭，被人怒罵「擋路！」；讓等待的人等到不耐煩，落得只得掏腰包緩頰請客的下場……。時間緊迫之下，往往容易發生不好的事。

「時間緊迫」，會讓開心的自己、溫和的態度、幸福等舒適的內心狀態遠離。如果時間從容，心情也能隨之從容。

在職場上，如果時間從容，就能事先確認工作內容，防止疏失，倘若不慎，也有餘裕能夠補救疏失。

如果時間從容，就能仔細觀察身邊的人，發現對方心裡不好受時，給予安慰……。

人們會自然聚集到內心從容的人身邊。

「迅速行動」、「提早行動」，是打造餘裕時間和內心從容的關鍵。如果提早開始行動，就不會手忙腳亂，能夠準確且優雅地行動。

有「拖到最後一刻才行動」這種壞毛病的人，更應該要時刻提醒自己「提早一些」。像是提早十五分鐘抵達目的地、提早三十分鐘開始工作、在截止期限的幾天前提交。提早預訂餐廳和票券……。

大大誇獎自己「提早行動，心情好！」、「我能夠提早完成，真了不起！」，增添自信，養成提早行動的習慣。

只要時間從容，就能拾回開心的自己和溫和的態度。

細分時間，打造自己「專注的時間」

任誰應該都會有「分心，無法集中精神」的狀況。

話說回來，人類好像不擅長持續集中精神—— 自古以來，為了避免危險，得隨時注意各個方面，所以也難怪。因此，當想要「集中精神」時，必須下一番「巧思」、創造一個情境，讓自己專注。

我為了專注於寫作，嘗試過在沒有外來干擾的半夜寫作、在飯店或咖啡館寫作等方法，但是這麼一來，時段和地點就會受限。

於是，我採取的習慣是「細分時間，只專注於一件事」。

如此一來，就能隨時隨地打造出能夠專注的時間。舉例來說，像是「接下來三十分鐘，寫○○的文章」、「看書十五分鐘」、「做伸展十分鐘」，每次決定「現在只做這件事」、「不做任何其他事」。

使用這個方法時，可以搭配廚房計時器這個小道具（如果沒有的話，也可以使用手機的計時器等），感受時間一分一秒流逝，保持適度的緊張感，能夠專注到時間到為止。

當然，腦海可能會不時浮現「對了，還沒做那件事」等雜念，但要先將它寫在便條紙上，推遲它，待會再做。接著，休息五到十分鐘，反覆進行每一小段的專注時間即可。

重點是將時間細分成五至五十分鐘（有一種說法是：專注二十五分鐘，休息五分鐘，這樣專注力最能持續），即使還想繼續做，也一定要休息。只要這麼做，就有極大的效果。我的外甥女是個小學生，回家作業永遠寫不完，這個方法套用在她身上之後，自此便能夠專注幾小時。

集中精神，陸續完成每一件事，能夠有效地縮短時間。

假日騰出 「可以什麼事都不做」的時間

我曾經問某國的副總統：「妳做什麼事情時，感到最幸福（快樂）呢？」

我以為她會回答「因工作○○時」等答案，但是她說：「假日在家裡休息時。很意外嗎？ 我會做菜、看書、和家人聊天，也可以什麼事都不做。人除了積極行動的時間之外，也需要放鬆身心的時間。」

我先是感到驚訝，但是重新思考之後，我接受了這個答案。

我身為自由工作者，即使決定「今天放假」，也會想著必須要打掃、必須去健身房、必須要去看場電影什麼的，塞進行程，結果搞得自己很忙。如此一來，無法消除疲累——那麼究竟是為了什麼而放假呢？

之所以只認為「做事」才有價值，認為「什麼事都不做」是在浪費時間，那是因為不明白休息有多麼重要啊。

現在的我，基本上，假日什麼事都不做。即使排入行程，也最多兩件。自從我自我制訂「如果有兩天休假，其中一天要在家裡休息」的規定後，工作更能集中精神。

「什麼事都不做」的時間是解放身心的時間。

在這樣放鬆的狀態下，腦海中會浮現意想不到的創意，也會對生活中微小的事物感到幸福。

可以在家裡閒著，也可以放空度過時光，如果心血來潮，也可以出門走走。放下「必須做——」這種念頭，坦然順從自己的心情去行動即可。

「什麼事都不做」也具有重大的意義。

書籍介紹

本文摘錄自《練習好心情：讓人際關係和工作都順遂的88個小習慣》，遠流出版

作者：有川真由美

譯者：張智淵

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習慣的力量經常骨牌般的帶來好結果，用簡單日常生活中的小習慣養成，就讓我們輕易就能時刻保持心情愉悅。

這些看似不起眼的芝麻小事，卻能夠讓自己心情舒爽，開創每一個新的一天。不可思議的是，當我們維持心情愉悅的狀態，就能從容的、聰慧的採取行動，好運也會不斷的跟著來。

越是雨天，越要笑著度日。

不要思考煩惱的原因，而是思考煩惱的「解決方法」。

痛苦時，尋找「幽默感」。

失敗之後，就會發現下一個「希望」。

如果迷惘，就返回「原點」。

比起得失，要將「心情愉悅」做標準。

只要將日常生活上的正向小習慣一以貫之，就能讓人隨時保持心情愉悅。讓我們都能心情愉悅地度過每一天，變得更迷人、更開朗吧！

Photo Credit: 遠流出版

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