伊東豊雄《相聚於美麗的建築中》：以最低限度的必要性就能生活，這就是大三島的最大魅力

文：伊東豊雄

生活風格的範型

大三島是一座人口大約六千人左右的島，島上居民一半都是六十五歲以上的年長者。島的西岸，有一座以鷲頭山為神體的大山祇神社，境內有一棵氣派的楠樹，被指定為天然紀念物。第一次從廣島縣的忠海港搭船來到大三島時，從海上看著這座島，真的覺得非常漂亮。

對於在諏訪湖畔長大的我來說，無浪而沉靜的瀨戶內海，也是讓我能夠完全放鬆、心靈得到撫慰的風景。

私塾的學生們一開始在這裡並沒什麼特別想做的事，但卻被島的美麗所深深吸引而經常造訪，後來還有塾生移居到大三島。

在參道的一角，有一棟現在是個人持有，但原本是法務局使用的古老的小小木造建築，我們將它借來改造成「眾人之家」。大家一起修復「眾人之家」的內裝，期望讓鎮上每一個人之後都能夠來這，親近它、使用它。

集會所於二○一六年的五月完成。翌年四月，一位伊東建築私塾的學生移居到大三島，現在就在這處「眾人之家」經營咖啡館與雜貨店。

起初開始整修時，我們只能有樣學樣的塗整壁面，直到後來有位專業工匠以講師的身分參加了我們的建築塾，才讓大三島的各項計畫，有關於房屋部分的，更為臻至。

這位工匠在橫濱出生，父親正好是在大三島生活的匠師，因此，在將當地小學改造成「大三島．憩之家」時，他們兩位給了我們許多專業的指導，並且建議我們使用大三島上的土來進行工程，還邀集島上的高中生們來幫忙，一起施做牆壁的塗裝工程。

愛媛縣立今治北高校大三島分校在二○一九年四月被宣告如果學生人數不到法定人數三十人就要廢校，於是我們也出手幫忙，希冀這個高中得以存續下去。

在這段過程中，也出現了想要在大三島釀葡萄酒的年輕人，他後來移居到島上，與在「眾人之家」裡工作的一位女性結婚，而後投入葡萄酒的釀造。他還租借了一些因為農夫高齡化而難以繼續耕種的蜜柑園，改種葡萄，就在前年（二○一九年），也就是第四年，紅酒出貨量已經達到約莫二千數百瓶。

就這樣，漸漸地，越來越多我們認識的年輕人來到島上，大三島也因此有了顯著的改變。

這座島的最大魅力，就是沒有被現代化的風潮所侵襲。它維持著原來的樣子，以最低限度的必要性就能生活——這是大三島的優點。我們並不希望它發展成熱鬧的觀光景點，但若是能與自然產生連結，散發出一種好好生活的況味，成為今後年輕人們的生活風格典範，那就太棒了。

攝影：藤塚光政。Photo Credit: 遠流出版

把餘生交託給大三島？

前面所提到的這些事業全都是我們自己投入去做的，並沒有接受公部門或任何行政單位的委託。

雖然很想參與釜石市的地方復興計畫，但卻完全使不上力。就在這強烈的敗北感中感到痛苦萬分時，意外獲得了大三島這個伊東豊雄博物館計畫，因此更讓我想要在島上做點什麼事。

坦白說，雖然我覺得或許可以處理一些非都市地區的問題，但是對從以前就住在這裡的人來說，可能還是會覺得我太雞婆了一些。

由於島上居民大半都是高齡者，而且他們對自己的生活感到幸福、滿足，所以一開始希望我不要多管閒事。再者，地方居民本來就對外來者存有很強的警戒心，大三島當然也是這樣的。

只是，當移居到島上的人，開始經營麵包店與釀造在地啤酒後，在地居民們感受到這些「外來者」懷抱著落地生根的想法，因此一點一滴的產生了信賴感。經營葡萄酒釀酒廠的川田先生，孩子在大三島出生，可以說已經成為這塊土地的人了。

從東京來到偏鄉，試圖對當地說三道四，或許真的是有點多餘。不過，若是就這樣對這座島坐視不管，年輕人就是會外移而不再回來。留下來的人們日漸年邁，連蜜柑的栽培都難以繼續，進而逐步成為極限村落。前幾天計程車司機還告訴我，因為「瀨戶內海島浪海道」的開通，將可能讓這座島變得更加冷清。

我將來也想要在大三島蓋房子，然後過著往來於東京與這座島的生活。不過由於目前還是過著每天被工作所追趕的生活，因此尚未具體成形。土地是已經買了，究竟甚麼時候才能建造我的大三島之家呢？

書籍介紹

本文摘錄自《相聚於美麗的建築中》，遠流出版

作者：伊東豊雄

譯者：謝宗哲

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國際知名的當代建築師――伊東豊雄，在各地創下許多經典建築。在台灣，亦有他的作品：譬如位於台中的國家歌劇院、高雄的國家體育場，以及台北文創大樓、國立台灣大學社會科學院等。

2019年初，伊東豊雄先生不慎跌傷，住院治療。在住院的這大半年時間，恰恰給了一個靜思沉澱、與外界減少接觸的機緣。在這些無數夜半靜謐的夜，他回顧了自己的建築生涯，寫下溫柔又深情自我剖析……

Photo Credit: 遠流出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九