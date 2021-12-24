「蕾神之鎚」殺「王」儆猴，但這樣的威嚇效果，真的是我們要的嗎？

自古以來通姦和淫亂在各國都是重大罪行，中國自秦朝開始就對於通姦處以宮刑、杖刑等，明清時期則盛行使用「浸豬籠」溺斃方式。在許多伊斯蘭國家對於犯姦淫之罪的人，則處以「石刑」，由眾人投擲石塊將犯人活活砸死，這樣的刑法至今仍存在。如果以上都還不夠足以讓眾人洩憤，世界上還有許多慘不忍睹的懲淫方法，如火燒、活埋、扒皮、油煎、割陰⋯⋯等等。

這幾天看著媒體報導和眾人的反應，我心想如果不是法律禁止，應該就能看見眾人歡欣鼓舞的處死姦夫淫婦，只差沒有將人頭高掛城牆上，讓「正義」得以伸張吧。

然而身為也曾經是感情中的「受害者」這樣的社會現象，卻讓我一點都無法高興起來，特別是我辦兩性工作坊超過六年，也花了許多時間研究兩性議題，更加擔憂這樣的現象和思維，不但無助於兩性關係，也讓人們對愛和關係的理解變得更為僵化。

人們會在感情受傷，最大的原因是來自於對他人和人性錯誤的期待

以最近王力宏的事件來說，眾人一面倒的同情李靚蕾，即便李從16歲認識王就知道他是個不斷出軌的男人，但在眾人眼中，她唯一的錯，就是愛上一個壞男人，畢竟在我們的文化價值觀中，「專情」是一個美德，我們應該鼓勵而不該苛責這樣的行為。

對於感情的「受害者」，社會是充滿了對人性的理解和包容的。然而，我們要到何時才能認清，「愛」和「不愛」都同樣是無法控制的，頂多我們只能用「理性」去偽裝、壓抑和勉強讓自己符合社會期待，但那都不是真實的。「不愛」就只是「不愛」，並不一定要等同於傷害，所有那些被「不愛」所傷的，都是自己單方面的執著和錯誤期待。

所以，如果我們願意拋開傳統道德標準，以「人性」和「愛」的立場去看待這個故事時，就會看到另一個不同的視角。

李靚蕾愛的從來就是一個不存在的理想男人，只是她以為能用自己的「愛」，將眼前的男人改變成另一個人

李靚蕾公開表示心理醫生診斷王力宏具有「性成癮」和「自戀型人格」的問題，這兩者都不會是一夕間突然產生，特別是自戀型人格。也就是說當初不論王力宏和誰交往，結果都是一樣的：他就是無法專一於一個人，也無法用正確的態度去對待伴侶。沒有經過長期的諮商治療，性成癮甚至需要藥物控制，不然是很難以改善，更不可能因為結婚就不藥而癒。

因此，除非另一半能夠體諒和接受，這樣的人最好是不要進入關係中，否則絕對會造成雙方極大的痛苦。然而李靚蕾明明無法接受王力宏的狀態，卻還是選擇跟他在一起，而不願意面對自己愛的是一個自私和充滿缺點的男人；相反的，李靚蕾不僅不愛王力宏，甚至從她的字裡行間，都能看出她非常鄙視王力宏的各種言行。

所以儘管表面上看起來，李靚蕾百般忍讓、遷就、配合，甚至一胎接一胎的讓自己淪為生子機器，對這段感情付出許多，但回到本質上王力宏與李靚蕾的結合，更像是兩個同樣自私的人，都將伴侶視為自己的私人資產，不斷從伴侶身上索取自己想要的事物，要求對方改變來滿足自己的期待，這樣的愛，真的是愛嗎？

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成熟的人，對於關係最基本的認知應該是：人無法改變他人，只能改變自己

如果一段關係充滿了痛苦和勉強卻離不開，往往是因為內在的匱乏，使得自己不斷索求愛和把人生寄託在他人身上，甚至成為別人的附屬品。一個很珍惜和尊重自己的人，是不可能任人糟蹋的，即使遇到不好的對象，也能很快的停損，並且有足夠的智慧去判斷，眼前的人是否是值得投入感情的對象。

但是要能夠成為這樣的人，靠的不是天分和幸運，而是需要許多的修煉，每個人在年輕懵懂無知，還沒有建立起自我價值感，也還不夠理解人性時，總是會跌跌撞撞，但是如果在每次痛過之後，調整自己的心態，才會讓自己慢慢的變成一個懂得愛自己和他人的人。如果每次受傷後，都只是責怪對方，而沒有看到自己的失誤，以及認清自己其實一直是有選擇的，就會錯失了自我成長的機會。

文明及民主社會，應該尊重個體上的差異

當一個社會和個人發展至真正足夠成熟的「文明」狀態時，教育上會更著重於培養心理上的健全發展，讓人能夠更早的了解自己和他人身心狀態上的問題，以及如何調整，而非用「品格教育」將各種教條式的框架套用在每個人身上，強逼人壓抑自己的天性，符合社會的期待，而造成更大的心理上的反撲。

就像在我開始接觸心理學、哲學、生命教育後，其實就很難輕易的把人歸類和貼標籤為渣男渣女，因為在我眼中，我總是會看到各種行為背後複雜的成因，也看到在這個多元價值觀的社會下，所造成的文化和價值觀衝突。

台灣這些年一直是相當注重人權的社會，包含開放同婚和通姦除罪化等，如果未來我們不只能夠尊重性別傾向不同的人，也能夠尊重每個人在情感傾向選擇的不同，讓每個人都能展現真實的自己——能夠接受約炮的就大方去約炮，定不下來的就勇敢選擇開放式關係，不適合婚姻的就不要走進婚姻——其實都是非常有助於降低感情糾紛和問題。畢竟真正的愛情，絕對是要兩情相悅才會存在的，如果有勉強和委屈，都很難長遠的走下去。

過往社會傾向用傳統的道德包袱制約，用高道德標準檢視每個人，而忽略了個體性的差異，但期待每個男女在關係中都是專情和忠心的，是不現實也不符合人性，但因為多數人害怕被批判和撻伐，因此必須偽裝和壓抑，所以也更容易造成欺騙的情況產生，然而如果大多數人都不會害怕在人前表達自己的情感傾向和選擇時，就更能夠避免錯誤期待產生的痛苦。