囚犯走私精子出獄讓妻子做試管嬰兒，巴勒斯坦婦女用子宮向以色列發起「聖戰」

由埃及導演執導的電影《阿米拉》（Amira）遭到包括巴勒斯坦與約旦的抵制，這部電影的主要情節環繞在被囚禁於以色列監獄的巴勒斯坦（註1）囚犯，試圖通過將精子走私到監獄外，好讓妻子懷孕；有些人認為，電影情節詆毀了巴勒斯坦囚犯及其家屬；也有人批評，該電影在細節上與現實生活中的類似案例相去甚遠，懷疑幕後製作團隊的動機。

啟發這部電影題材的故事，在過去將近10年間，確實傳出不少實際案例。

已知最早透過巴勒斯坦囚犯將精子走私出監獄外，讓妻子透過試管嬰兒療程受孕而生下的孩子，出生於2012年8月；過去10年來，據信已有超過100多位這樣的孩子。在英文媒體報導中，他們往往被暱稱為「反抗寶寶」（resistant babies），因為他們象徵巴勒斯坦人對以色列的反抗；也有人暱稱他們為「餅乾寶寶」（biscuit babies），因為有些囚犯是將精子放在塑膠袋內，藏在送給前來探監家屬的餅乾之中。

儘管走私細節都還不得而知，在西岸人工生殖醫療中心工作、受理過相當多類似案例的醫生曾透露，走私的方式五花八門，他們看過裝在眼藥水盒子、糖果包裝紙、洋芋片袋子等各種容器帶來的精子。

簡單來說，由於這些囚犯未能享有與伴侶進行親密接見（conjugal visits）的權利，這導致他們在長期的牢獄生活中，無法傳宗接代，這在相當看重子嗣的文化下，對個人及家族都是相當大的衝擊；有些囚犯在被宣判較長的徒刑之後，會告訴妻子願意同意離婚，讓妻子另覓歸宿，不過不少妻子不願意因此離開伴侶；但在無法行房的狀況下，這些囚犯與其配偶就可能錯過黃金生育期。

幸好，一些人開始想到運用現代生殖技術，來改變這樣的狀況。這種做法的起源，與以色列監獄的親密接見政策、生殖技術進步、及文化與宗教的調適，都脫不了關係。

以色列監獄的親密接見

各國對於親密接見的規定不同，有些國家完全禁止獄中囚犯申請親密接見，背後出發點通常是，服刑中的囚犯是正在接受「懲罰」，而無法與配偶或伴侶進行親密接觸自然包含在懲罰中；在容許親密接見的國家中（註2），幾乎都有一些相關規定，符合規定的囚犯才可以申請，在經過審核後獲得批准。

以色列的親密接見常被稱為「特別探視」（special visits），獲得核可的囚犯，可以與前來探視的配偶在特別的房間內行使親密接見，全國多所監獄中有特設的親密接見房，通常內有一張雙人床、電視、浴室（淋浴間）及廁所。親密接見通常是讓正在服較長刑期的囚犯進行申請，每次接見大約歷時12小時，且過程不會遭到監視或被打斷，不過獄方可能每半小時會敲門，讓囚犯與獄方透過簡短對話，確認內部情況沒問題；想要在獄中結婚的囚犯，也可以申請在這樣的房間度過結婚當晚。

在服刑期間未獲准離開監獄者只要被認為表現良好，通常可以申請進行親密接見；要申請親密接見，還必須符合下列條件：配偶為一男一女，兩人已結婚、或是已經公開在一起至少兩年的伴侶（註3）；申請獲准的囚犯，平均每月可以有1次的親密接見；但如果申請時的某些條件改變，如囚犯與配偶離婚，那麼親密接見就會終止。當然，如果條件又再次改變，比如同一位囚犯再婚，那麼該名囚犯便可以再次提出申請。

然而在實際操作上，一些曾與獄中配偶進行親密接見者（多為女性），曾抱怨房間狀況有些噁心，打掃不確實等問題；也曾經傳出某些監獄的親密接見房供不應求的狀況，由於申請人數過多或突然暴增，導致申請被核可的囚犯與另一半進行親密接見的頻率減少，比如從每月1次減為兩個月1次。

在法律上，親密接見並不被視為像是基本的衣食、醫療、接見律師等的囚犯基本人權，而是一項福利，因此獄方並沒有義務要滿足所有囚犯在親密接見一事上的請求，獄方有權利審視申請者的狀況，以決定是否給予這樣的福利。當然，雖然獄方握有最後決定權，但仍不能專斷獨行，而是必須依循一定的標準，如上述列舉的條件，來決定是否給予申請者親密接見。

從親密接見衍伸出來的，是囚犯繁衍後代與進行生殖治療的權利；不過這些也被視為特殊的福利、而非基本權利，因此同樣也需要經過獄方的審查與評估，才能決定是否給予這樣的福利。

因暗殺前以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）而遭判終身監禁的伊戈爾・阿米爾（Yigal Amir），可以說是以色列爭取親密接見及從監獄走私精子，最為人知的鼻祖；他在入獄後，獲准與女友拉瑞莎・特里姆伯布雷爾（Larissa Trimbobler）結婚；兩人在婚後開始申請親密接見，在遭拒後，兩人便將阿米爾的精子走私出監獄外，特里姆伯布雷爾再透過試管嬰兒懷孕、產下一子。

既然親密接見是一項福利、而非囚犯的基本人權，囚犯必須符合某些條件，才可能獲得核可。除了上述已經提到的條件以外，像是有家暴、性犯罪、亂倫等方面嫌疑或前科的囚犯，若申請與受害者（通常為配偶）進行親密接見，必須經過特殊的委員會審核、評估及批准，才有可能獲得親密接見的機會；最後，本文所聚焦、被以色列官方稱為「國安囚犯」（security prisoners）者，通常會被排除在可以申請親密接見的囚犯之外。

你的國安囚犯（security prisoners），我的自由鬥士（freedom fighters）