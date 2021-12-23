2021/12/23,
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QRcode將取代小黃卡！歐盟承認台灣版數位疫苗證明，下週開放申請，打高端是否被認可？

QRcode將取代小黃卡！歐盟承認台灣版數位疫苗證明，下週開放申請，打高端是否被認可？
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歐盟承認的接種疫苗，也包括國產疫苗高端，不過歐盟認可的是接種證明的文件效力，各個國家對於接種不同廠牌疫苗能減免的隔離天數，還是要依各國規定。

（中央社）歐盟於昨（22）起，承認台灣核發的「COVID-19疫苗接種證明書」，入境歐盟將加速。指揮中心指揮官陳時中表示，台灣版數位疫苗證明預計下週推出，屆時將開放民眾申請使用。

歐洲經貿辦事處（EETO）21日宣布，22日起歐盟執委會將承認台灣核發的 「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種證明書」與歐盟核發的「歐盟數位COVID-19證明」具同等效力。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，未來在台接種疫苗民眾，入境歐盟國家時只要掃描數位證明，即可快速比對施打疫苗廠牌，加速入境歐盟國家程序。

指揮中心指揮官陳時中昨日上午在立法院接受媒體聯訪時表示，台灣版數位疫苗證明預計下週推出；衛福部次長石崇良則指出，台灣版數位疫苗證明下週將正式開放民眾申請使用。

打高端是否被認可？

有媒體詢問，台灣與歐盟互相認證的疫苗中，是否包括國產的高端疫苗。陳時中指出，這次和歐盟洽談的主要是證明有效性，也就是「證明這個證明有效」，但在疫苗廠牌認證方面，各國採用標準不同。另外，陳時中也指出，除了歐盟，台灣也同步和許多國家談判相互認證數位證明。

莊人祥則於昨日記者會補充，歐盟承認的接種疫苗，也包括國產疫苗高端，不管打什麼疫苗，高端、AZ、BNT、莫德納，歐盟掃描時都會確認。不過歐盟認可的是接種證明的文件效力，各個國家對於接種不同廠牌疫苗能減免的隔離天數，還是要依各國規定。

另外，數位疫苗證明未來將採網路登錄申請，無須下載APP，鍵入2劑接種資料（如日期、疫苗種類等），審核後就可取得QRcode證明。

陳時中表示，有了數位證明後，民眾至國外旅遊洽公時可縮短入境檢驗時間，部分國外餐廳、酒吧也會要求消費者出示相關證明；國內則採有限度使用，例如住院、長照機構及八大行業等三大場域，也可用QRcode來取代小黃卡，預計下周公布申請及使用細節。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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