環保署預告明年7月起禁用保麗龍杯，民眾自備環保杯，飲料業者應提供至少5元優惠

素有「手搖飲王國」之稱的台灣，為此所產生的一次性飲料杯的數量十分可觀。環保署昨（22）日預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，限制所有飲料店自明（2022）年7月不得提供發泡塑膠（如保麗龍）材質之一次用飲料杯，並提供消費者自備與未自備環保杯至少應有5元價差，且得不免費提供一次用飲料杯。

草案也要求飲料店應有一定比例門市提供免費的飲料杯借用服務，並逐年增加比例。

實施後業者若違規，可罰1200-6000元

《中央社》報導，環保署資源回收管理基金管理會組長連奕偉指出，草案依《廢棄物清理法》第21條授權訂定「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，明年7月1日起飲料店不得提供發泡塑膠材質（如保麗龍）一次用飲料杯；實施後開始稽查，業者若違規按次可處1200至6000元罰鍰。

連奕偉表示，因為保冰效果好，目前發泡塑膠材質一次用飲料杯大致以中南部飲料店為主，北部相對較少；草案訂定地方政府也可視轄內業者經營型態及民眾生活習慣，提報實施限制使用其他塑膠材質的一次用飲料杯；這部分已與各地方政府、業者多次討論，也取得共識。

《自由時報》報導，連奕偉說，目前部分業者給予自備飲料杯折扣兩元，優惠多者則為3到5元，消費者及環團反映誘因不夠，環保署調查，民眾多希望5元起跳，因此草案規定，不論容量至少要優惠5元。

環保署回收基管會執行秘書謝炳輝表示，海岸不時可見白雪般的保麗龍碎屑，再加上有其他材質可以替代，且越來越少業者使用保麗龍杯，為加大力度讓其退場，環保署因此訂定並預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，加以管制。

草案內容規範飲料業者免費提供循環杯供消費者使用的門市比率，應在2023年達到至少5％、2024年達到至少10%、2025年達到至少30%。連鎖便利商店及速食店提供循環杯借用服務門市之年度減量率，應在2023年達到至少15%、2024年達到至少18%、2025年達到至少25%。

保麗龍遇熱易釋出有毒物，消基會籲業者盡快停用

（中央社）消基會今（23）天表示，保麗龍杯遇熱易釋出苯乙烯單體、多苯環等有毒物，長期食入累積恐對人體有致癌風險，環保署昨日也預告明年7月起禁用，但目前仍有部分業者使用，疾呼快停用。

消費者文教基金會今天召開「海龜的眼淚 淨灘人的汗水 呼籲手搖飲料業者拒用保麗龍、塑膠容器」記者會，做出以上發布。

消基會董事暨台北醫學大學醫學系生物化學暨細胞分子生物學科教授麥富德指出，保麗龍杯就是聚苯乙烯發泡製成，遇熱容易釋出苯乙烯單體、多苯環等有毒物質，長期食入累積恐對人體產生致癌風險；部分保麗龍有顏色，甚至添加塑化劑或色素，遇高溫、酸，都可能產生致癌物，且丟棄後不易分解，對環境和生物健康都有重大威脅。

消基會秘書長徐則鈺說，所以消基會希望儘早禁止使用，也樂見環保署昨天預告相關草案，從明年7月起禁用發泡塑膠材質的一次用飲料杯，也針對一次性飲料杯從後（2023）年起做進一步使用規範。

他並說，但是消基會派出志工到市面查訪，發現部分連鎖飲料店業者仍用保麗龍材質當作容器或容器套。且消基會志工在台中的飲料店仍見複合材質的飲料杯，顯示台中市政府環保局公告，今年1月1日起，台中市連鎖飲料店業者禁止提供保麗龍及其複合材質的飲料杯及餐具後，確實少見了，但沒徹底實施。

他強調，體積龐大、質量輕、多雜質，且價格非常低廉的保麗龍飲料杯，碰到回收鏈和飲料業的消極阻礙，加上法源問題，使得禁用保麗龍受到挑戰，2013年的禁用政策，延至2021年才展現曙光，消基會希望業者不要等到禁用時間到才停用，應提早禁用。

消基會補充，根據官方統計，109年度飲料營業額新台幣978億元，以一杯平均50元計算，台灣一年販售的手搖飲料達19.56億杯，約是67萬3819棟台北101大樓的高度。

另外，行政院環境保護署昨日預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，草案包含2大部分，一是111年7月起禁用發泡塑膠材質的一次用飲料杯，實施後開始稽查，業者若違規按次可處1200至6000元罰鍰。另針對連鎖便利商店及連鎖速食店，要求112年起須提供循環杯，一次用飲料杯年度減量率至少須達15%。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航