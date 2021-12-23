CPTPP談判「福島食品進口」必定討論，陳吉仲：「核食」是污名化，全世界僅剩台灣和中國未開放

今年12月18日舉行的四大公投，民進黨「四個不同意」反轉選前民調結果，都超過國民黨力推的「四個同意」；包括被蔡英文稱為「重中之重」的反萊豬進口案，攸關台灣國際經貿與食安議題，也因此接下來最讓社會關注的就是曾在2018年公投通過的「反對福島食品進口」議題。

今（23）日立法院經濟委員會今天邀請農委會、經濟部、衛福部專案報告「開放日本核食對台灣加入CPTPP的影響與因應之策」並備質詢。

經濟部長王美花表示，接下來要進行的CPTPP談判，必定會討論到這個議題，農委會主委陳吉仲也表示，CPTPP會員國都已經解除對日本食品的管制措施，台灣政府目前還沒談到，但未來會堅持把關食安。

經濟部：CPTPP談判勢必討論福島5縣食品進口

經濟部長王美花會前被問及，開放日本福島5縣食品進口，是否對台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）有所幫助時說，日本是CPTPP非常重要的國家，在跟日方諮商時，這個議題一定會被提出來討論。

根據經濟部送達立法院的書面報告指出，日本在美國宣布退出後，極力主導推動跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並擔任2021年CPTPP輪值主席國、英國加入CPTPP工作小組主席國等，對於台灣入會案扮演關鍵角色。

經濟部表示，台灣已於今年9月正式申請加入CPTPP，日方長期關心福島5縣食品輸出的議題，未來勢必會在CPTPP入會談判中有所討論，且日本為CPTPP主導會員國，是台灣需爭取支持的重點國家。

面對CPTPP逐漸形成的供應鏈重組，台灣必須儘速加入，以提高台灣與CPTPP成員國產業價值鏈的分工與連結，擴增總進出口規模，進一步帶動經濟成長，鞏固並強化台灣在亞太地區產業分工佈局的地位。

經濟部指出，對於日本福島5縣食品進口管理，政府立場與世界絕大多數國家相同，就是必須確保國民健康權益的原則下，以國際標準、科學證據為基礎，作為評估及管理依據，未來也將如此。

陳吉仲：全世界僅剩台灣和中國對福島五縣9大類食品管制

陳吉仲今天在立法院也表示，台灣要遵循國際規範準則，針對農業部門，有利基也有挑戰；目前台灣農產品出口到CPTPP會員國占32.1%，其中出口到日本占15.5%；從CPTPP國家進口占26.7%，日本占5.5%，不論進出口，日本都是重要國家。

陳吉仲也說明，台灣農產品賣到日本毛豆要課6%關稅，香蕉20%至25%，鮪魚15%至18%，加入CPTPP關稅產品，若能按照CPTPP會員國最後有96%自由化，台灣能有4%農產品可以保護住，守住敏感性品項，其他部分，會大幅度出口。

陳吉仲說，CPTPP會員國都已經解除對日本食品的管制措施，來自日本包括幼鰻、肥料、高接梨、寵物飼料都已經開放，目前為止無造成影響；而目前為止則沒有來自福島五縣內的寵物食品進口台灣。

以肥料為例，來自千葉縣、福島縣，即使開放了也沒進來。涼外包括各項漁產品監測，我秋刀魚捕獲區域接近日本海域，每年檢測超過2000多件，沒檢出不合格。

陳吉仲表示，政府部門還沒討論到是否開放日本核災食品進口，但全世界在2011年3月11日福島事件後，許多國家都陸續開放，現在只剩中國跟台灣針對日本這些區域9大類食品予以管制；從2011年3月15日到現在，在邊境檢測的17多萬件從日本來的食品，每件都100%合格，沒有所謂輻射食品輸入到台灣。

他也強調，日本核食是一個被汙名化的議題，食品就是食品，只要有輻射殘留，在日本或其他國際市場本來就不會流通，這事情要很明確的說明。政府會持續做好食安把關工作。

至於立法院外交及國防委員會今天也邀請外交部長吳釗燮、駐日代表謝長廷報告公投結果對美、日關係的發展。不過謝長廷請假未出席。國民黨外交委員會召委陳以信表示，不知謝是怕被問福島食品解禁、核廢水不當發言，還是有關關西機場的問題，不敢面對國會。

吳釗燮會前接受媒體採訪時被問及福島食品進口議題則表示，他要強調所謂「核食」的概念很不好，政府對食安把關嚴格，遭受輻射污染的食品都不能進來，關於日本食品進口問題，只要符合安全標準檢驗，目前沒有任何一件超標。政府一定會保障國民健康，請大家放心，政府會依照國際標準與科學證據檢驗食安，這才是國人之福。

被問到開放日本福島食品進口，是否就能保證加入CPTPP？吳釗燮強調，能進來台灣的食物一定沒有受到污染，台灣一直在和日本接觸，但還沒正式在談，也沒有時間表。

值得注意的是，民進黨國際部本週舉行座談會，向駐外使節與外媒分析公投案結果。《自由時報》報導，遠景基金會執行長賴怡忠指出，公投結果將有助於日本說服台灣人改變對進口福島五縣食品的態度，政府應啟動投資貿易談判。兩岸政策協會理事長譚耀南認為，台灣接下來應儘快開放福島五縣食品進口，落實與其他國家經貿關係的深化。

《聯合報》報導，總統府國策顧問何美玥昨天受訪時指出，台灣申請加入CPTPP，市場需做「很大的開放」，自己要克服。日本已很努力在幫助台灣，有些事可對外講，有些事可努力去做但不一定對外講，這些我方都非常感謝。